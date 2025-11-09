Με κλειστά μάτια στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ

Τον γύρο του διαδικτύου έκαναν φωτογραφίες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, να έχει κλειστά τα μάτια του κατά τη διάρκεια συνάντηση με φαρμακευτικές εταιρείες στον Λευκό Οίκο.

Στα social media έγραψαν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «κοιμόταν», με τον Λευκό Οίκο να απορρίπτει κατηγορηματικά τις θεωρίες: «Ο Πρόεδρος δεν κοιμόταν. Μίλησε καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης και απάντησε σε πολλές ερωτήσεις δημοσιογράφων».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συμμετείχε σε εκδήλωση σχετικά με τη μείωση των τιμών για φάρμακα απώλειας βάρους, στο Οβάλ Γραφείο, πλαισιωμένος από συνεργάτες και αξιωματούχους. Στα βίντεο και τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, ο Τραμπ φαίνεται να έχει κλειστά τα μάτια για αρκετά δευτερόλεπτα, ενώ σε άλλες στιγμές τρίβει τα μάτια του ή δυσκολεύεται να τα κρατήσει ανοιχτά.

Ντόναλντ Τραμπ: Η απάντηση του Λευκού Οίκου

Η φράση «Dozy Don» έγινε trend στο X (Twitter), όταν το γραφείο του Γκάβιν Νιούσομ, κυβερνήτη της Καλιφόρνια και πολιτικού αντιπάλου του Τραμπ, ανέβασε φωτογραφίες γράφοντας ειρωνικά: «Ο DOZY DON επέστρεψε».

Κάποιοι χρήστες σχολίασαν ότι ο 79χρονος πρόεδρος «έκλεισε τα μάτια του λόγω κόπωσης», ενώ άλλοι θεώρησαν ότι επρόκειτο απλώς για μια στιγμιαία ενόχληση από τα φώτα ή την κούραση. Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τέιλορ Ρότζερς, απάντησε άμεσα, δηλώνοντας στο CNN: «Ο Πρόεδρος δεν κοιμόταν. Μίλησε καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης και απάντησε σε πολλές ερωτήσεις δημοσιογράφων».

«Η ανακοίνωση αυτή αφορά μια ιστορική μείωση τιμών σε δύο φάρμακα που σώζουν ζωές Αμερικανών με διαβήτη, παχυσαρκία και καρδιοπάθειες. Αντί να ασχολούνται με αυτό, τα φιλελεύθερα ΜΜΕ επιλέγουν να προωθούν ανοησίες» περιέγραψε επίσης.

Με πληροφορίες από CNN