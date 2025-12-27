Με το Κίεβο στο στόχαστρο, ο Ζελένσκι συντονίζεται με Ευρωπαίους συμμάχους πριν δει τον Τραμπ

Νέα εκτεταμένα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο άφησαν περίπου το ένα τρίτο της ουκρανικής πρωτεύουσας χωρίς θέρμανση, την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εντείνει τις επαφές του με Ευρωπαίους ηγέτες, λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη συνάντησή της Κυριακής με τον Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η Ρωσία εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας μία από τις πιο εκτεταμένες επιθέσεις των τελευταίων μηνών, χρησιμοποιώντας σχεδόν 500 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και περίπου 40 πυραύλους, μεταξύ των οποίων και βαλλιστικούς. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, ο βασικός στόχος ήταν το Κίεβο, με πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και πολιτικές υποδομές.

Οι επιδρομές διήρκεσαν περίπου δέκα ώρες. Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν έναν νεκρό και περισσότερους από 20 τραυματίες, ενώ μεγάλα τμήματα της πόλης έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση και θέρμανση. Η θερμοκρασία στην ουκρανική πρωτεύουσα κυμαινόταν γύρω στους 0 βαθμούς Κελσίου, γεγονός που επιδείνωσε την κατάσταση για εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους.

Ζελένσκι: ΕΕ και ΗΠΑ πρέπει να αναγκάσουν τη Μόσχα να αλλάξει πορεία

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε τις επιθέσεις «τη μόνη απάντηση της Μόσχας στις ειρηνευτικές προσπάθειες», τονίζοντας ότι η Ρωσία συνεχίζει να πλήττει αμάχους και κρίσιμες υποδομές ακόμη και κατά την εορταστική περίοδο. Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι η διεθνής πίεση προς τη Ρωσία παραμένει ανεπαρκής και κάλεσε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη να κάνουν χρήση «των δυνατοτήτων που διαθέτουν» για να αναγκάσουν τη Μόσχα να αλλάξει πορεία.

Οι εξελίξεις αυτές σημειώνονται σε μια περίοδο αυξημένης διπλωματικής κινητικότητας. Ο Ζελένσκι, καθ’ οδόν προς τις ΗΠΑ, είχε προγραμματίσει ενδιάμεση στάση στον Καναδά και συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη με Ευρωπαίους ηγέτες και συμμάχους. Στη συζήτηση αναμενόταν να λάβει μέρος και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ στόχος των επαφών είναι ο συντονισμός ενόψει των διαπραγματεύσεων που ανοίγουν με την Ουάσινγκτον.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, η χρηματοδότηση της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης, καθώς και τα ακανθώδη ζητήματα που αφορούν τα εδάφη στην ανατολική χώρα και τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Το Κίεβο επιμένει ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς και δεσμευτικές εγγυήσεις, αντίστοιχες με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, ακόμη κι αν η πλήρης ένταξη στη Συμμαχία παραμείνει εκτός συζήτησης.

Η ένταση στο πεδίο είχε και περιφερειακές επιπτώσεις. Στην Πολωνία, μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για επιτήρηση του εναέριου χώρου, ενώ δύο αεροδρόμια στη νοτιοανατολική χώρα ανέστειλαν προσωρινά τη λειτουργία τους λόγω της κατάστασης ασφαλείας.

Κομβική η συνάντηση Ζελένσκι - Τραμπ στις ΗΠΑ

Από τη ρωσική πλευρά, το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 111 ουκρανικά drones, σε μια επιχείρηση που παρουσιάστηκε ως αντίποινα. Παράλληλα, η Μόσχα επιχειρεί να ενισχύσει τη διαπραγματευτική της θέση μέσω εξελίξεων στο μέτωπο. Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας δήλωσε ότι τα προτεινόμενα σχέδια ειρήνης «αποκλίνουν ριζικά» από προηγούμενες επαφές και ότι χωρίς αντιμετώπιση των «βαθύτερων αιτίων της κρίσης» δεν μπορεί να υπάρξει οριστική συμφωνία.

Φωτ: EPA, αρχείου

Η συνάντηση Ζελένσκι–Τραμπ στη Φλόριντα θεωρείται κομβική. Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι το υπό διαμόρφωση σχέδιο ειρήνης 20 σημείων είναι «κατά 90% έτοιμο», ενώ από αμερικανικής πλευράς ο Τραμπ περιορίστηκε να πει ότι αναμένει μια «καλή συνάντηση», χωρίς να δεσμευτεί ως προς την αποδοχή των ουκρανικών θέσεων.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώθηκε από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Βαλέρι Γκεράσιμοφ ότι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τις πόλεις Μίρνοχραντ, στην επαρχία Ντονέτσκ, και Χουλιαϊπόλε, στο ανατολικό τμήμα της επαρχίας Ζαπορίζια. Η Μόσχα κάνει λόγο για «απελευθέρωση» των περιοχών, ενώ το Κίεβο δεν έχει επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες.

Με πληροφορίες από Guardian