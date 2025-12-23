Με φόντο τη ρωσική απειλή, η Φινλανδία ανεβάζει στα 65 το όριο ηλικίας των εφέδρων

Η Φινλανδία ανεβάζει από τα 60 στα 65 έτη το ανώτατο όριο ηλικίας των εφέδρων, από την επόμενη χρονιά, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αμυντικής της ετοιμότητας απέναντι στη Ρωσία.

Ο υπουργός Άμυνας Άντι Χακάνεν δήλωσε ότι η μεταρρύθμιση θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου, αφού προηγηθεί η επικύρωσή της από τον πρόεδρο. Όπως ανέφερε, η αλλαγή εκτιμάται ότι θα αυξήσει το εφεδρικό δυναμικό κατά 125.000 άτομα μέσα στην επόμενη πενταετία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αριθμός των εφέδρων αναμένεται να προσεγγίσει το ένα εκατομμύριο έως το 2031. Σήμερα υπολογίζεται ότι η Φινλανδία διαθέτει περίπου 900.000 εφέδρους, ενώ η δύναμη σε καιρό πολέμου ανέρχεται σε 280.000 στρατιώτες.

«Το μέτρο αυτό, μαζί με άλλες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της άμυνάς μας, δείχνει ότι η Φινλανδία αναλαμβάνει την ασφάλειά της, σήμερα και στο μέλλον», τόνισε ο Χακάνεν.

Η στρατιωτική θητεία είναι υποχρεωτική για όλους τους άνδρες στη Φινλανδία όταν συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, ενώ οι γυναίκες υπηρετούν σε εθελοντική βάση. Η διάρκεια της θητείας είναι έξι, εννέα ή 12 μήνες, ανάλογα με την εκπαίδευση και την ειδικότητα.

Το νέο όριο ηλικίας θα αφορά όσους υπάγονται στην υποχρέωση στράτευσης από τη στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ ο νόμος. Με τους νέους κανόνες, η περίοδος κατά την οποία μπορούν να καλούνται θα παραταθεί κατά 15 χρόνια για τους οπλίτες και κατά πέντε χρόνια για υπαξιωματικούς και αξιωματικούς.

Η Φινλανδία μοιράζεται σύνορα 1.340 χιλιομέτρων με τη Ρωσία. Η χώρα εγκατέλειψε τη μακρόχρονη στρατιωτική ουδετερότητα και εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ τον Απρίλιο του 2023, έναν χρόνο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Τον Δεκέμβριο του 2023, το Ελσίνκι έκλεισε τα ανατολικά σύνορα με τη Ρωσία, εκτιμώντας ότι η Μόσχα υποβοηθούσε την άφιξη μεταναστών με στόχο την αποσταθεροποίηση της χώρας.