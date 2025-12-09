Με εγκεφαλική αιμορραγία η Μις Τζαμάικα μετά την πτώση της

Με εγκεφαλική αιμορραγία νοσηλεύεται η Μις Τζαμάικα, Gabrielle Henry, μετά την πτώση της στη σκηνή του διαγωνισμού Miss Universe.

Σε δελτίο Τύπου που εκδόθηκε τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, ο οργανισμός Miss Universe και η οικογένεια της Henry αποκάλυψαν ότι η πτώση είχε ως αποτέλεσμα ενδοκρανιακή αιμορραγία με απώλεια συνείδησης, κάταγμα, τραύματα στο πρόσωπο και άλλα σοβαρά χτυπήματα. Η Henry έπεσε από τη σκηνή κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού στην Ταϊλάνδη, στις 19 Νοεμβρίου, προκαλώντας έντονη ανησυχία τόσο στις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες όσο και στην οργανωτική ομάδα.

Μετά την επικίνδυνη πτώση από ύψος, η Henry εισήχθη «άμεσα στην εντατική θεραπεία στη Μπανγκόκ», σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, όπου παρέμεινε σε κρίσιμη κατάσταση υπό συνεχή νευρολογική παρακολούθηση. «Χρειάζεται 24ωρη ειδική παρακολούθηση», επιβεβαίωσε ο οργανισμός.

Όπως αναφέρεται, η Henry αναμένεται να επιστρέψει στην Τζαμάικα τις επόμενες ημέρες, συνοδευόμενη από «πλήρη ιατρική ομάδα», ώστε να μεταφερθεί απευθείας σε νοσοκομείο της χώρας της για τη συνέχιση της θεραπείας της.

Παράλληλα, η ανακοίνωση απορρίπτει τις αναφορές ότι η διαγωνιζόμενη ευθύνεται για την πτώση, διευκρινίζοντας ότι ο οργανισμός έχει καλύψει όλα τα έξοδα νοσηλείας, ιατρικής περίθαλψης και αποκατάστασης στην Ταϊλάνδη, καθώς και τα έξοδα διαμονής και λοιπών αναγκών της μητέρας και της αδελφής της.

Μις Τζαμάικα: Αναλυτικά η ανακοίνωση του Miss Universe και της οικογένειάς της

Ο Οργανισμός Miss Universe και η οικογένεια της Δρ. Gabrielle Henry, Miss Jamaica Universe 2025, επιθυμούν να μοιραστούν τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την κατάστασή της και τη φροντίδα που συνεχίζει να λαμβάνει.



Η Δρ. Henry υπέστη σοβαρή πτώση από ένα άνοιγμα στη σκηνή ενώ περπατούσε κατά τη διάρκεια του προκαταρκτικού διαγωνισμού στις 19 Νοεμβρίου 2025, με αποτέλεσμα ενδοκρανιακή αιμορραγία με απώλεια συνείδησης, κάταγμα, τραύματα στο πρόσωπο και άλλα σοβαρά τραύματα. Εισήχθη αμέσως στην εντατική θεραπεία στη Μπανγκόκ, όπου παρέμεινε σε κρίσιμη κατάσταση υπό συνεχή νευρολογική παρακολούθηση και συνεχίζει να απαιτεί 24ωρη ειδική επίβλεψη.



Θα επιστρέψει στην Τζαμάικα τις επόμενες ημέρες συνοδευόμενη από πλήρη ιατρική ομάδα και θα μεταφερθεί απευθείας στο νοσοκομείο για συνέχιση της θεραπείας και ανάρρωσης.



Από τη στιγμή που συνέβη το ατύχημα, ο Οργανισμός Miss Universe στάθηκε στο πλευρό της Gabrielle και της οικογένειάς της σαν να ήταν δική τους, αναλαμβάνοντας πλήρως και αμέσως την ευθύνη χωρίς δισταγμό. Ο Οργανισμός έχει καλύψει όλα τα έξοδα νοσηλείας, ιατρικής περίθαλψης και αποκατάστασης στην Ταϊλάνδη, καθώς και τα έξοδα διαμονής και διαβίωσης της μητέρας και της αδελφής της Δρ. Henry, οι οποίες παρέμειναν στο πλευρό της καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου. Ακόμη, ο Οργανισμός Miss Universe χρηματοδοτεί την πτήση επιστροφής με ιατρική συνοδεία που οργανώθηκε από το νοσοκομείο και έχει δεσμευτεί να καλύψει όλα τα μελλοντικά ιατρικά έξοδα που προκύπτουν από αυτό το περιστατικό.



Η οικογένεια Χένρι είναι βαθιά ευγνώμων προς τον Οργανισμό Μις Υφήλιος για την αδιάκοπη συμπαράσταση, παρουσία και αγάπη που έδειξε. Η ανταπόκρισή του μέχρι στιγμής ξεπέρασε τα όρια της επαγγελματικής ευθύνης και αντανακλούσε αφοσίωση και προστασία προς την οικογένεια.



Ορισμένες αναφορές των μέσων ενημέρωσης που υπονοούν ότι η Δρ Χένρι συνέβαλε με οποιονδήποτε τρόπο στο περιστατικό είναι εντελώς ανακριβείς. Ο Οργανισμός Miss Universe δεν έχει ποτέ αποδώσει ευθύνη στη Δρ Χένρι και επιβεβαιώνει ότι αυτές οι υπονοίες είναι αβάσιμες και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.



Η Δρ Χένρι και η οικογένειά της εκφράζουν τις ειλικρινείς ευχαριστίες τους στον λαό της Τζαμάικα, στην κοινότητα Miss Universe και στους υποστηρικτές σε όλο τον κόσμο για την συγκινητική εκδήλωση αγάπης, προσευχής και ενθάρρυνσης.