Με αερόσακους η ύστατη προσπάθεια διάσωσης της φάλαινας «Timmy» στη Γερμανία

Μια σύνθετη επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στη Γερμανία, με στόχο να σωθεί η μεγάπτερη φάλαινα, που έχει εγκλωβιστεί εδώ και εβδομάδες στη Βαλτική Θάλασσα.

Η φάλαινα, που τα τοπικά μέσα έχουν ονομάσει «Timmy», εντοπίζεται σε ρηχά νερά κοντά στην πόλη Βίσμαρ, στη βόρεια Γερμανία και εδώ και ημέρες παραμένει σχεδόν ακίνητη, με πολλούς να εκφράζουν φόβους ότι ενδέχεται να μην επιβιώσει.

Το ζώο είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά στην περιοχή στις 3 Μαρτίου, χωρίς να είναι σαφές πώς κατέληξε στη Βαλτική, μακριά από το φυσικό του περιβάλλον. Ειδικοί εκτιμούν ότι πιθανόν αποπροσανατολίστηκε ακολουθώντας κοπάδι ρέγγας ή κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης.

Γερμανία: Ανεπιτυχείς οι προηγούμενες προσπάθειες

Οι πιθανότητες να επιστρέψει μόνο του στη Βόρεια Θάλασσα, μια διαδρομή εκατοντάδων χιλιομέτρων που οδηγεί τελικά στον Ατλαντικό, θεωρούνται περιορισμένες.

Προηγούμενες απόπειρες απεγκλωβισμού, με τη συνδρομή της αστυνομίας και σκαφών, είχαν προσωρινά αποτέλεσμα, ωστόσο η φάλαινα μήκους 12 έως 15 μέτρων, δεν κατάφερε να απομακρυνθεί οριστικά και εγκλωβίστηκε εκ νέου, εμφανίζοντας πλέον σαφή σημάδια εξάντλησης.

Το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης είναι τόσο έντονο, ώστε τοπικά μέσα μεταδίδουν ζωντανά την κατάσταση της υγείας της, ενώ δεν λείπουν και οι ειδοποιήσεις για κάθε μικρή εξέλιξη, ακόμη και για τη δερματική της κατάσταση, που φαίνεται να επηρεάζεται από τη χαμηλή αλατότητα της Βαλτικής.

Παράλληλα, ακτιβιστές έχουν πραγματοποιήσει διαμαρτυρίες ζητώντας τη διάσωσή της, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει ανοίξει συζήτηση για το αν θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες ή να αφεθεί να πεθάνει χωρίς περαιτέρω παρέμβαση.

Γερμανία: Το νέο σχέδιο διάσωσης της μεγάπτερης φάλαινας

Οι αρχές έχουν θέσει ζώνη προστασίας 500 μέτρων, προκειμένου να αποτραπεί η προσέγγιση από περίεργους πολίτες και να μειωθεί το στρες στο ζώο. Παρά τα μέτρα, σημειώθηκε περιστατικό όταν μια γυναίκα επιχείρησε να πλησιάσει τη φάλαινα πηδώντας από σκάφος.

Το νέο σχέδιο προβλέπει τη χρήση ειδικών αερόσακων, ώστε το ζώο να ανασηκωθεί προσεκτικά πάνω σε έναν μουσαμά, ο οποίος θα τοποθετηθεί σε πλωτή πλατφόρμα συνδεδεμένη με ρυμουλκό πλοίο.

Η επιχείρηση, που έχει εγκριθεί από τις τοπικές αρχές, στοχεύει στη μεταφορά της φάλαινας πίσω στη Βόρεια Θάλασσα και, ενδεχομένως, στον Ατλαντικό Ωκεανό. Εφόσον όλα εξελιχθούν σύμφωνα με το σχέδιο, η μετακίνηση θα μπορούσε να ξεκινήσει άμεσα.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος της περιοχής Μεκλεμβούργου-Πομερανίας, Till Backhaus, δήλωσε ότι «η φάλαινα δείχνει σημάδια ζωής, αν και έχει υποστεί σοβαρή επιβάρυνση».

Ωστόσο, η Greenpeace δεν στηρίζει την επιχείρηση, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι το ζώο είναι ήδη πολύ αδύναμο για να σωθεί.

Με πληροφορίες από Associated Press