McDonald's: Καταγγελίες για «επαναλαμβανόμενη παρενόχληση» σε βάρος «κυρίως έφηβων» εργαζομένων

Μια ομάδα συνδικαλιστικών οργανώσεων κατηγόρησε την McDonald's ότι παραβίασε τα διεθνή εργασιακά πρότυπα, καθώς δεν αντιμετώπισε το πρόβλημα της σεξουαλικής παρενόχλησης στα εστιατόρια και τα franchise της στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η καταγγελία έρχεται μετά από έρευνα του BBC, η οποία αποκάλυψε μια τοξική κουλτούρα στην αλυσίδα εστιατορίων fast food, όπου εργαζόμενοι, κάποιοι μόλις 17 ετών, δέχονταν σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση. Πέρυσι, εργαζόμενοι της McDonald’s δήλωσαν στο BBC ότι εξακολουθούσαν να αντιμετωπίζουν την ίδια κατάσταση.

Τα συνδικάτα προσέφυγαν σε μια ανεξάρτητη κυβερνητική μονάδα, η οποία πλέον προσφέρθηκε να παρέμβει, μεσολαβώντας μεταξύ των συνδικάτων και της McDonald’s.

Η εταιρεία δήλωσε ότι «εξετάζει τις πληροφορίες και αξιολογεί τα επόμενα βήματα».

Η καταγγελία των συνδικάτων παραπέμφθηκε στο UK National Contact Point – NCP, μια ανεξάρτητη μονάδα που υπάγεται στο Υπουργείο Επιχειρήσεων και Εμπορίου και στελεχώνεται από δημόσιους υπαλλήλους και εξωτερικούς συμβούλους.

Μετά από αρχική αξιολόγηση, το UK NCP αποφάσισε ότι η καταγγελία χρήζει περαιτέρω εξέτασης.

Στην καταγγελία αναφέρεται ότι υπάρχουν «περαιτέρω αποδείξεις επίμονων, βαθιά ριζωμένων διακρίσεων λόγω φύλου» στα εστιατόρια της McDonald’s.

Περιγράφει «επαναλαμβανόμενα περιστατικά» παρενόχλησης εις βάρος εργαζομένων της McDonald’s, «οι περισσότεροι από τους οποίους είναι έφηβοι», και κατηγορεί επίσης τους διευθυντές ότι απέτυχαν να σταματήσουν τέτοιες συμπεριφορές.

Το Υπουργείο Επιχειρήσεων και Εμπορίου δήλωσε ότι η απόφασή του να αποδεχθεί την καταγγελία δεν συνιστά διαπίστωση ενοχής κατά της McDonald’s.

Τόνισε ακόμη ότι η προσφορά διαμεσολάβησης είναι εθελοντική και, αν κάποιο από τα μέρη αρνηθεί να συμμετάσχει, το UK NCP θα προχωρήσει σε περαιτέρω εξέταση της καταγγελίας.

«Φρικιαστικές» καταγγελίες

Ο Ίαν Χότζσον, πρόεδρος του συνδικάτου Bakers Union, δήλωσε ότι οι ιστορίες που αποκαλύφθηκαν από την έρευνα του BBC ήταν «φρικιαστικές» και ότι «βοήθησαν να πέσει φως στην παρενόχληση στον χώρο εργασίας».

«Το πιο σημαντικό για μένα είναι οι εργαζόμενοι», είπε στο BBC News. «Οι φωνές τους πρέπει να ακουστούν. Όλοι αξίζουν το δικαίωμα να είναι ασφαλείς όταν πηγαίνουν στη δουλειά τους».

Μετά την αρχική έρευνα του BBC, η McDonald’s ζήτησε συγγνώμη και δημιούργησε μια νέα μονάδα για τη διαχείριση καταγγελιών.

Ωστόσο, έκτοτε περισσότερα από 160 άτομα προσέγγισαν το BBC με καταγγελίες, ενώ η Επιτροπή Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (EHRC) έχει λάβει 300 αναφορές περιστατικών παρενόχλησης.

Τον περασμένο Ιανουάριο, εργαζόμενοι της McDonald’s δήλωσαν στο BBC ότι εξακολουθούσαν να αντιμετωπίζουν σεξουαλική παρενόχληση, περισσότερο από έναν χρόνο αφότου ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας είχε δεσμευτεί να βάλει τάξη στη συμπεριφορά εντός της αλυσίδας.

Περισσότεροι από 700 νυν και πρώην νεαροί εργαζόμενοι έχουν πλέον κινηθεί νομικά κατά της εταιρείας.

Τον Νοέμβριο, η αρχή ισότητας ανακοίνωσε ότι η McDonald’s θα εισαγάγει νέα εκπαίδευση για τους διευθυντές σχετικά με τη σεξουαλική παρενόχληση, στο πλαίσιο ενισχυμένων μέτρων που συμφωνήθηκαν για την προστασία του προσωπικού από κακοποίηση.

Τότε, η McDonald’s δήλωσε ότι χαιρετίζει τα νέα μέτρα, προσθέτοντας ότι θα «χτίσουν πάνω στη σημαντική πρόοδο που έχουμε ήδη σημειώσει σε αυτόν τον τομέα».

Με πληροφορίες από BBC