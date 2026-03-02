Μαζικοί πυροβολισμοί στο Τέξας: Αφορμή για την επίθεση ενδέχεται να ήταν οι συγκρούσεις στο Ιράν

Ξημερώματα Κυριακής (1/3), την ώρα που τα μπαρ, στο γεμάτο ζωή Όστιν του Τέξας, έκλειναν, μαζικοί πυροβολισμοί σκότωσαν δύο πολίτες και τραυμάτισαν άλλους 14.

Ένας άνδρας μέσα σε ένα μεγάλο SUV κατέβασε το παράθυρό του και άνοιξε πυρ εναντίον θαμώνων έξω από μπαρ, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Στη συνέχεια συνέχισε την επίθεση οδηγώντας κατά μήκος του δρόμου, βγαίνοντας από το όχημα και «πυροβολώντας ανθρώπους που περπατούσαν», σύμφωνα με τις αρχές.

Ο δράστης σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών, όπως ανέφεραν οι Αρχές.

Αν και το κίνητρο της φονικής επίθεσης δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο δράστης να εμπνεύστηκε από τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν αυτό το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με πολλούς αξιωματούχους των διωκτικών αρχών που έχουν ενημερωθεί για την υπόθεση.

Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης το ποινικό παρελθόν του άνδρα και τους φακέλους που αφορούν την ψυχική του υγεία, σύμφωνα με πηγές.

Ήταν το Ιράν παράγοντας;

Ο δράστης φορούσε κάτω από ένα φούτερ μια μπλούζα με σχέδιο της ιρανικής σημαίας και πάνω από αυτήν ένα φούτερ με την επιγραφή «Property of Allah» («Ιδιοκτησία του Αλλάχ»), δήλωσε αξιωματούχος των αρχών επιβολής του νόμου στο CNN.

«Προφανώς είναι ακόμη πολύ νωρίς για να καθοριστεί με ακρίβεια το κίνητρο, αλλά υπήρχαν ενδείξεις τόσο πάνω στο άτομο όσο και στο όχημά του που δείχνουν πιθανή σύνδεση με τρομοκρατία», δήλωσε το πρωί της Κυριακής ο Alex Doran, υπηρεσιακός επικεφαλής ειδικός πράκτορας της FBI στο Σαν Αντόνιο.

Πολλοί αστυνομικοί έφτασαν την Κυριακή σε κατοικία που συνδέεται με τον δράστη σε προάστιο του Όστιν. Οι ερευνητές μετέφεραν από το σπίτι κουτιά με αντικείμενα και εξέτασαν ένα αυτοκίνητο που βρισκόταν στο δρόμο μπροστά από την κατοικία.

Σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στο CNN, οι αρχές που ερευνούσαν το σπίτι πιθανότατα αναζητούσαν υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα, προκειμένου να διαπιστώσουν αν ο ύποπτος είχε διαβάσει προπαγανδιστικό υλικό ή είχε αφήσει γραπτά που να δείχνουν τις προθέσεις του.

Ποιος ήταν ο δράστης

O Ndiaga Diagne, 53 ετών, εισήλθε στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 13 Μαρτίου 2000 με τουριστική βίζα, δήλωσε στο CNN αξιωματούχος του Department of Homeland Security. Τον Ιούνιο του 2006 άλλαξε το καθεστώς παραμονής του σε μόνιμο κάτοικο, βάσει γάμου με Αμερικανίδα πολίτη. Πολιτογραφήθηκε στις 5 Απριλίου 2013.

Ο Diagne καταγόταν από τη Σενεγάλη, σύμφωνα με αξιωματούχο των αρχών που γνωρίζει την έρευνα.

Μετά την άφιξή του στις ΗΠΑ, εγκαταστάθηκε αρχικά στη Νέα Υόρκη και αργότερα μετακινήθηκε στο Τέξας, αν και δεν είναι σαφές πότε ακριβώς, ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος. Είχε δηλωμένες πολλές διευθύνσεις στην πολιτεία του Τέξας.

Ο δράστης της επίθεσης/Φωτογραφία: Αστυνομικό Τμήμα Όστιν

Το 2022 συνελήφθη στο Τέξας για πρόκληση τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές, αδίκημα πλημμεληματικού χαρακτήρα, σύμφωνα με αξιωματούχο του DHS.

Οι αρχές εξετάζουν επίσης προηγούμενα περιστατικά που σχετίζονται με την ψυχική του υγεία όσο ζούσε στο Τέξας, όπως ανέφεραν πολλοί αξιωματούχοι επιβολής του νόμου.

Με πληροφορίες από CNN