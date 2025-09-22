Μαζικό κύμα αναγνώρισης της Παλαιστίνης – Ιστορική καμπή στη διεθνή σκηνή

Ένα νέο «κύμα» αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους βρίσκεται σε εξέλιξη, σηματοδοτώντας μια ιστορική καμπή στη διεθνή διπλωματική σκηνή. Μέχρι σήμερα 156 από τα 193 κράτη-μέλη του ΟΗΕ έχουν προχωρήσει σε αναγνώριση, με τον αριθμό να αυξάνεται καθώς όλο και περισσότερες κυβερνήσεις εγκαταλείπουν την επιφυλακτικότητα και τοποθετούνται ανοικτά υπέρ της λύσης των δύο κρατών.

Χθες, τέσσερις χώρες –η Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Πορτογαλία– ανακοίνωσαν επίσημα την αναγνώριση της Παλαιστίνης.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ τόνισε ότι η κίνηση αυτή έχει στόχο να διασφαλίσει ότι η λύση των δύο κρατών «παραμένει ζωντανή» και να πιέσει ώστε να μπει τέλος στην αιματοχυσία στη Γάζα.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ υπογράμμισε ότι η αναγνώριση αποτελεί «στήριξη σε όσους πιστεύουν στην ειρήνη» και ενίσχυση της διεθνούς προσπάθειας για τερματισμό του πολέμου.

Η Αυστραλία, μέσω του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι και της υπουργού Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ, συνέδεσε την αναγνώριση με την ανάγκη εκεχειρίας και την άμεση απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

Η Πορτογαλία, διά στόματος του υπουργού Εξωτερικών Πάουλο Ρανγκέλ, δήλωσε ότι η αναγνώριση είναι «φυσική συνέχεια της εξωτερικής πολιτικής της χώρας» και συνάδει με την ευρωπαϊκή προοπτική για μόνιμη ειρήνη στην περιοχή.

Παλαιστίνη: Το επόμενο βήμα της Γαλλίας

Σημαντικό ρόλο αναμένεται να παίξει και η Γαλλία, με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να έχει προαναγγείλει ότι θα προχωρήσει σε αναγνώριση της Παλαιστίνης εντός του Σεπτεμβρίου, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν θα ανοίξει πρεσβεία μέχρι να υπάρξει απελευθέρωση ομήρων, ωστόσο χαρακτήρισε την αναγνώριση «απαραίτητη για να απομονωθεί η Χαμάς και να δοθεί πολιτική προοπτική στην ειρήνη».

Παρά τη διεθνή δυναμική, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο εμπόδιο, καθώς η Ουάσινγκτον διατηρεί το δικαίωμα βέτο σε κάθε σχετική απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι το παλαιστινιακό κράτος μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ.

Αντίδραση του Ισραήλ

Η ισραηλινή κυβέρνηση αντέδρασε έντονα στις χθεσινές ανακοινώσεις. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε την αναγνώριση «ανταμοιβή της τρομοκρατίας», επιμένοντας ότι οι διεθνείς πρωτοβουλίες «υπονομεύουν την ασφάλεια του Ισραήλ».

Η διπλωματική κινητικότητα εκτυλίσσεται ενώ η Γάζα βρίσκεται σε συνθήκες απόλυτης καταστροφής. Οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας, με χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες και περισσότερους από 200.000 εκτοπισμένους. ΟΗΕ και διεθνείς οργανώσεις μιλούν για δραματικές ελλείψεις σε νερό, φάρμακα και τρόφιμα, προειδοποιώντας για επικείμενη ανθρωπιστική κατάρρευση.

Το «κύμα» αναγνωρίσεων προσδίδει νέα νομιμοποίηση στις παλαιστινιακές διεκδικήσεις και δημιουργεί πίεση στο Ισραήλ. Παραμένει ωστόσο ανοιχτό το ερώτημα εάν αυτή η ιστορική στιγμή θα αποτελέσει αφετηρία ουσιαστικής ειρηνευτικής διαδικασίας ή θα μείνει μια συμβολική πράξη με περιορισμένο αντίκτυπο στο πεδίο.