Μαζικές συλλήψεις για διαφθορά στο Ιράκ: Στο επίκεντρο πολιτικοί και βουλευτές

Αιφνιδιαστική και ευρείας κλίμακας επιχείρηση πραγματοποίησαν τα ξημερώματα της Κυριακής (28/6) οι ελίτ δυνάμεις ασφαλείας του Ιράκ, συλλαμβάνοντας κορυφαίους πολιτικούς, βουλευτές και κρατικούς αξιωματούχους στην Πράσινη Ζώνη και σε διάφορες γειτονιές της Βαγδάτης.

Η επιχείρηση αυτή αποτελεί προεκλογική δέσμευση της νέας ιρακινής κυβέρνησης, η οποία υποσχέθηκε να «καταπολεμήσει τη χρόνια διαφθορά που μαστίζει τη χώρα».

Όπως έγινε γνωστό από τα διεθνή ΜΜΕ, την εντολή για την επιχείρηση και τις συλλήψεις στο Ιράκ έδωσε ο νέος πρωθυπουργός της χώρας, Αλί αλ-Ζαΐντι.

Iraq arrests politicians and government officials in anti-corruption crackdown https://t.co/vwPbZqfW1E https://t.co/vwPbZqfW1E — Reuters (@Reuters) June 28, 2026

Ιράκ: Άρση ασυλίας και έφοδοι της Αντιτρομοκρατικής

Σύμφωνα με πληροφορίες των ιρακινών κρατικών μέσων ενημέρωσης, ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται μέλη του κοινοβουλίου των οποίων η βουλευτική ασυλία ήρθη εσπευσμένα, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη τα οποία βρέθηκαν στο επίκεντρο από ομολογίες άλλων κρατουμένων.

Αν και δεν έχει εκδοθεί ακόμα επίσημη ανακοίνωση από την κυβέρνηση, πηγές της συμμαχίας Al-Azm επιβεβαίωσαν στο Al Jazeera ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ο Μουθάνα αλ-Σαμαράι, επικεφαλής του συγκεκριμένου πολιτικού μπλοκ. Οι κομάντος της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας πραγματοποίησαν έφοδο στην κατοικία του μέσα στην οχυρωμένη Πράσινη Ζώνη της Βαγδάτης, συλλαμβάνοντας τόσο τον ίδιο όσο και τον διευθυντή του γραφείου του.

Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη των υπόλοιπων πολιτικών αξιοποιώντας τις καταθέσεις του Αντνάν αλ-Τζουμάιλι, του υφυπουργού Πετρελαίου, ο οποίος είχε συλληφθεί τον περασμένο μήνα για ένα, αντίστοιχου μεγέθους, σκάνδαλο διαφθοράς. Μόνο μέσα σε αυτόν τον μήνα, οι αρχές έχουν κατασχέσει περίπου 86 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, τα οποία συνδέονται άμεσα με την υπόθεση του πρώην υφυπουργού.

The wave of arrests in Iraq overnight has swept up 14 high-ranking politicians.

Those detained:

Muthana Al-Samaraie, Madhar Al-Kurawi, Mohammed Farman, Mohammed Al-Karbouli, Bahaa Al-Nuri, Alia Nassif, Hassan Al-Khufaji, Mohammed Al-Sihaud, Ibrahim Al-Sumaidi, Hind Al-Abassi,… — Open Source Intel (@Osint613) June 28, 2026

Ιράκ: Το πολιτικό παρασκήνιο στις συλλήψεις

Σύμφωνα με το Associated Press, το οποίο επικαλείται απόρρητη έκθεση των υπηρεσιών ασφαλείας, οι συλλήψεις της Κυριακής αφορούν συνολικά επτά κορυφαία στελέχη, εκ των οποίων οι πέντε είναι εν ενεργεία βουλευτές.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ορισμένοι από τους συλληφθέντες ανήκουν στο πολιτικό μπλοκ του πρώην πρωθυπουργού, Μοχάμεντ Σία αλ-Σουντάνι. Αν και η παράταξη του αλ-Σουντάνι είχε κερδίσει τις περισσότερες έδρες στις κοινοβουλευτικές εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου, ο ίδιος αναγκάστηκε να παραμερίσει και να μην διεκδικήσει εκ νέου την πρωθυπουργία, έπειτα από ένα πολύμηνο πολιτικό αδιέξοδο ανάμεσα στα σιιτικά κόμματα που στηρίζονται από το Ιράν.

Ο νέος πρωθυπουργός, Αλί αλ-Ζαΐντι, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα στις 16 Μαΐου 2026, έχει δεσμευτεί προσωπικά για την πλήρη εξάρθρωση των δικτύων διαφθοράς και κακοδιαχείρισης που κρατούν το Ιράκ σε τέλμα εδώ και δεκαετίες.

Με πληροφορίες από Al Jazeera