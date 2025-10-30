Μαζικές διαδηλώσεις Gen Z στο Μαρόκο: Συνελήφθησαν πάνω από 2.400 άτομα

Τις τελευταίες εβδομάδες στο Μαρόκο παρατηρείται ένα πρωτοφανές κύμα διαμαρτυριών με πρωταγωνιστές τη νέα γενιά Gen Z. Πάνω από 2.400 άτομα έχουν κατηγορηθεί για τη συμμετοχή τους σε μαζικές κινητοποιήσεις, που αποτελούν τη μεγαλύτερη αντιπολιτευόμενη δράση των τελευταίων ετών στη χώρα.

Το νεανικό κίνημα «Gen Z 212» στο Μαρόκο, οργανωμένο μέσω κοινωνικών δικτύων όπως το Discord, κατάφερε να κινητοποιήσει χιλιάδες πολίτες των μεγάλων αστικών κέντρων αλλά και των μικρών πόλεων με βασικό αίτημα τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών και την επανακατεύθυνση της κυβερνητικής δαπάνης από τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων προς τα κοινωνικά έργα.

Η δυναμική των διαδηλώσεων αιφνιδίασε τη μαροκινή κοινωνία και τις αρχές, που αρχικά εμφανίστηκαν απροετοίμαστες στην αντιμετώπιση της πρωτότυπης αυτής μορφής κοινωνικής διεκδίκησης. Αν και οι οργανωτές προέτρεψαν σε ειρηνικές κινητοποιήσεις, τα γεγονότα εκτραχύνθηκαν σε αρκετές περιπτώσεις, προκαλώντας θανάτους (τρεις νεκροί), πολλούς τραυματισμούς, καταστροφές καταστημάτων και οχημάτων. Τα συνθήματα της Gen Z αντικατοπτρίζουν τον θυμό της νεολαίας για την υποβάθμιση των δομών υγείας, την δυσκολία πρόσβασης στην εκπαίδευση, και την ευρύτερη κοινωνική ανισότητα.

Παράλληλα, οι μαζικές συλλήψεις μετά τις διαδηλώσεις, που ανήλθαν σε 2.480 άτομα (εκ των οποίων 1.473 παραμένουν ακόμη προφυλακισμένοι), προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ο δημοφιλής Μαροκινός ράπερ Hamza Raid, γνωστός για τα πολιτικοποιημένα μηνύματα στη μουσική του που αποτυπώνουν την αγανάκτηση της νεολαίας.

Κοινωνικές Επιπτώσεις και Αντιδράσεις της Gen Z

Η αντίδραση των αρχών χαρακτηρίστηκε από εκτεταμένη χρήση του ποινικού κώδικα, με κατηγορίες όπως ένοπλη στάση, προσβολή δημόσιου λειτουργού εν ώρα καθήκοντος, υποκίνηση σε εγκλήματα κλπ. Περισσότεροι από 400 νεαροί καταδικάστηκαν, με ποινές που κυμαίνονται από ένα έως δεκαπέντε χρόνια φυλάκισης, ενώ μόλις 34 απαλλάχθηκαν από όλες τις κατηγορίες.

Η παρέμβαση οργανώσεων δικαιωμάτων - συμπεριλαμβανομένης της Moroccan Association for Human Rights και της Human Rights Watch - κατήγγειλαν τη βία, τα βασανιστήρια και τις τυχαίες συλλήψεις, τονίζοντας πως η γενιά που ζητεί δίκαιη μεταχείριση και ευκαιρίες για το μέλλον της δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με ωμή καταστολή. Το κίνημα Gen Z 212, που έχει εξελιχθεί σε σύμβολο κοινωνικής αντίδρασης, απαιτεί πλέον την πλήρη απελευθέρωση όλων των κρατουμένων και τη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος.

Ενδεικτικό της έντασης αποτελεί και η πρόσφατη δίκη τριών κατηγορουμένων, δύο φοιτητών και ενός εργαζόμενου σε τυπογραφείο, που αντιμετωπίζουν 5ετή ποινή λόγω εκτύπωσης ακτιβιστικών συνθημάτων στις φανέλες της εθνικής ποδοσφαιρικής ομάδας. Η παρουσία πλήθους συμπαραστατών στην αίθουσα του δικαστηρίου και η δημόσια παρέμβαση των δικηγόρων αναδεικνύουν τη σημασία της δίκης για το μέλλον της νεανικής κινητικότητας στη χώρα.

Με πληροφορίες από AP