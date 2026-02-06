Μαζικές απολύσεις στη Washington Post: Ο Τζεφ Μπέζος και η συρρίκνωση ενός ιστορικού τίτλου

Η Washington Post, η εφημερίδα που επί χρόνια θεωρούνταν σημείο αναφοράς για την αμερικανική δημοσιογραφία, βρίσκεται σήμερα μπροστά σε ένα αβέβαιο μέλλον. Αυτό εκτιμά ο πρώην εκτελεστικός διευθυντής σύνταξης, Μάρτι Μπάρον, ο οποίος συνδέθηκε όσο λίγοι με την περίοδο ακμής της εφημερίδας.

Επί των ημερών του, η Post κέρδισε 11 βραβεία Pulitzer και διεύρυνε την αίθουσα σύνταξης σε περισσότερους από 1.000 δημοσιογράφους. Σήμερα, όπως λέει στον Guardian, οι φιλοδοξίες της εφημερίδας έχουν περιοριστεί αισθητά. «Όταν χαμηλώνεις τον πήχη, χάνεις αναγνώστες. Και φοβάμαι ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε έναν φαύλο κύκλο», σημειώνει.

Οι ανησυχίες αυτές εντάθηκαν μετά το νέο κύμα απολύσεων, ένα από τα μεγαλύτερα που έχουν καταγραφεί στην ιστορία του αμερικανικού Τύπου. Σχεδόν ένας στους τρεις εργαζομένους απομακρύνθηκε, σε μια εταιρεία που αριθμούσε περίπου 2.500 άτομα πριν από τα προηγούμενα προγράμματα εθελουσίας εξόδου των τελευταίων ετών.

Οι περικοπές έπληξαν καίρια την εφημερίδα. Το αθλητικό τμήμα έκλεισε, οι ομάδες τοπικών και διεθνών ειδήσεων συρρικνώθηκαν, ενώ σημαντικά πλήγματα δέχθηκαν και τα τμήματα ήχου και βίντεο, που είχαν ήδη αποδυναμωθεί. Μειώσεις έγιναν και σε εμπορικά τμήματα.

Το αποτέλεσμα είναι μια αισθητά μικρότερη Washington Post, σε μια περίοδο που ο κλάδος των μέσων ενημέρωσης πιέζεται οικονομικά, αλλά και πολιτικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται συστηματικά στα μέσα που του ασκούν κριτική και έχει απειλήσει επανειλημμένα με παρεμβάσεις και κυρώσεις. Την ίδια στιγμή, ακόμη και μεγάλα αμερικανικά μέσα έχουν προχωρήσει σε απολύσεις, παρά το έντονο ειδησεογραφικό φορτίο της περιόδου.

Γιατί ο Τζεφ Μπέζος αποδυναμώνει τη Washington Post

Ο Μπάρον, που είχε γράψει θετικά για τον ρόλο του Τζεφ Μπέζος στην Post στα απομνημονεύματά του, εμφανίζεται σήμερα σαφώς πιο επικριτικός. Θεωρεί ότι μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο ιδιοκτήτης της εφημερίδας δίνει προτεραιότητα στην προστασία των άλλων επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων και όχι στον ρόλο της Post ως πυλώνα της αμερικανικής δημοκρατίας.

Φωτ: EPA, αρχείου

Κατά τον Μπάρον, ο καθοριστικός παράγοντας για τη μεταστροφή αυτή είναι η πολιτική συγκυρία. Με τον Ντόναλντ Τραμπ ξανά στην προεδρία, εκτιμά ότι ο Τζεφ Μπέζος φοβάται πιθανά αντίποινα απέναντι στις άλλες επιχειρήσεις του, όπως η Amazon και η Blue Origin. «Καταλαβαίνω τον φόβο του», λέει. «Όμως η Washington Post είναι πιο σημαντική από κάθε άλλη εταιρεία του για την αμερικανική δημοκρατία. Κι όμως, σήμερα φαίνεται να έρχεται δεύτερη».

Ο Μπέζος δεν απάντησε στα αιτήματα για σχόλιο από τον Guardian, την ώρα που οι εργαζόμενοι της εφημερίδας τον καλούσαν δημόσια να παρέμβει για να αποτραπούν οι απολύσεις. Τα πυρά, ωστόσο, δεν στρέφονται μόνο προς τον ιδιοκτήτη. Πολλοί εργαζόμενοι αποδίδουν ευθύνες και στον εκδότη Will Lewis, που προσλήφθηκε στα τέλη του 2023 για να αντιστρέψει την πορεία της Post.

Η απουσία του Lewis από την κρίσιμη τηλεδιάσκεψη με το προσωπικό, όπου ανακοινώθηκαν οι περικοπές, προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια. Ο ίδιος ο Μπάρον σχολιάζει ότι όταν λαμβάνονται τόσο τραυματικές αποφάσεις, η παρουσία του εκδότη δεν είναι απλώς συμβολική αλλά αναγκαία.

Στο κλίμα αυτό παρενέβη και ο Ντόναλντ Γκράχαμ, πρώην ιδιοκτήτης της εφημερίδας, ο οποίος σπάνια σχολιάζει τη σημερινή διοίκηση. Σε ανάρτησή του εξέφρασε τη λύπη του για την απώλεια έμπειρων δημοσιογράφων και τόνισε ότι η πρώτη του σκέψη είναι για όσους μένουν χωρίς δουλειά.

Από την πλευρά της διοίκησης, ο νυν αρχισυντάκτης Ματ Μάρεϊ προσπάθησε να καθησυχάσει το προσωπικό, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική και κυβερνητική κάλυψη θα παραμείνει ο βασικός άξονας της εφημερίδας. Η Post θα συνεχίσει να καλύπτει την εθνική επικαιρότητα, την τεχνολογία, το κλίμα και τις επιχειρήσεις, αλλά με μικρότερες ομάδες.

Washington Post: Οι αποφάσεις που αποξένωσαν το κοινό της

Το ερώτημα που αιωρείται, ωστόσο, είναι αν αυτή η πιο περιορισμένη Post μπορεί να ξεχωρίσει σε ένα τοπίο όπου μέσα όπως το Politico, το Axios και νεότεροι παίκτες έχουν χτίσει ολόκληρο το μοντέλο τους πάνω στην εξειδικευμένη κάλυψη της Ουάσινγκτον.

Για ορισμένους παρατηρητές του κλάδου, το πρόβλημα της Washington Post δεν είναι μόνο το μέγεθος, αλλά η έλλειψη καθαρής στρατηγικής. Ο Τζιμ ΒάντεΧάι, συνιδρυτής του Politico και διευθύνων σύμβουλος του Axios, δηλώνει ότι δεν καταλαβαίνει ποιο είναι σήμερα το σχέδιο της εφημερίδας. Αντίθετα, περιγράφει το δικό του μοντέλο ως εστιασμένο στη χρησιμότητα και στην εξειδικευμένη ενημέρωση για όσους ενδιαφέρονται πραγματικά για την πολιτική, τις επιχειρήσεις και την τεχνολογία.

Φωτ: EPA, αρχείου

Την αίσθηση σύγχυσης ενίσχυσε και η απόφαση του Τζεφ Μπέζος, το φθινόπωρο του 2024, να μπλοκάρει την προγραμματισμένη προεκλογική στήριξη της Καμάλα Χάρις. Η κίνηση αυτή οδήγησε εκατοντάδες χιλιάδες συνδρομητές να ακυρώσουν τη συνδρομή τους και έπληξε περαιτέρω την αξιοπιστία της εφημερίδας στα μάτια ενός μέρους του κοινού της. Παράλληλα, η αναδιάταξη των σελίδων γνώμης προς μια πιο στενή θεματολογία, με έμφαση στις «ατομικές ελευθερίες και τις ελεύθερες αγορές», προκάλεσε εσωτερικές αντιδράσεις.

Μετά τις νέες απολύσεις, υπάρχει φόβος για ένα ακόμη κύμα ακυρώσεων συνδρομών, την ώρα που η εταιρεία καλείται να καλύψει και σημαντικά ποσά σε αποζημιώσεις. Ο Ρόμπερτ Όλμπριτον, πρώην ιδιοκτήτης του Politico, εκφράζει τη λύπη του για την απώλεια έμπειρων δημοσιογράφων, σημειώνοντας ότι το πλήγμα αφορά ανθρώπους που παρήγαγαν ποιοτική δουλειά. Εκτιμά, ωστόσο, ότι οι περικοπές δείχνουν την πρόθεση του Μπέζος να οδηγήσει την Post σε οικονομική βιωσιμότητα, με την ελπίδα ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί ως υπεύθυνος ιδιοκτήτης ενός ιστορικού τίτλου.

Washington Post: Το σωματείο εργαζομένων ζητά αλλαγή ιδιοκτησίας

Δεν συμμερίζονται όλοι αυτή την αισιοδοξία. Το σωματείο των εργαζομένων της Washington Post επανέφερε δημόσια το αίτημα να αλλάξει χέρια η εφημερίδα, αν ο Μπέζος δεν είναι διατεθειμένος να επενδύσει στη δημοσιογραφική της αποστολή. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, η Post «αξίζει έναν ιδιοκτήτη που θα υπηρετεί τον ρόλο της και τους εκατομμύρια αναγνώστες που βασίζονται στη δημοσιογραφία της».

Ο Μάρτι Μπάρον κλείνει με ένα ερώτημα που συνοψίζει το αδιέξοδο. Αν η Washington Post πουληθεί, ποιος μπορεί και ποιος θέλει να αναλάβει έναν τόσο βαρύ τίτλο σε μια εποχή που ο Τύπος δοκιμάζεται όσο ποτέ;

Με πληροφορίες από Washington Post