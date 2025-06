Μαζικά συλλαλητήρια κατά της «στρατιωτικοποίησης της δημοκρατίας» ενόψει της παρέλασης Τραμπ στην Ουάσινγκτον

Περισσότερες από 2.000 διαδηλώσεις οργανώνονται σήμερα στις ΗΠΑ στο πλαίσιο του κινήματος “No Kings”, με σύνθημα την απόρριψη του αυταρχισμού, της οικονομικής ελίτ και της «στρατιωτικοποίησης της δημοκρατίας». Η κινητοποίηση έχει ως αφορμή τη μεγαλεπήβολη στρατιωτική παρέλαση που θα διεξαχθεί το βράδυ στην Ουάσινγκτον με την παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενη από εντυπωσιακή επίδειξη οπλικών συστημάτων, ανάμεσά τους 28 άρματα Abrams.

Η παρέλαση διοργανώνεται τιμητικά για τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του αμερικανικού στρατού, αλλά η χρονική σύμπτωση με τα γενέθλια του Τραμπ έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με επικριτές να κάνουν λόγο για «αυτοκρατορική επίδειξη ισχύος».

Το βράδυ της Παρασκευής, περίπου 60 βετεράνοι και μέλη οικογενειών στρατιωτικών συνελήφθησαν έξω από το Καπιτώλιο, όταν επιχείρησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό και να φτάσουν στα σκαλιά του Ροτόντα. Σύμφωνα με την αστυνομία, το πλήθος, που είχε συμμετάσχει νωρίτερα σε ειρηνική διαμαρτυρία μπροστά από το Ανώτατο Δικαστήριο, παραβίασε την ασφάλεια, με αποτέλεσμα συλλήψεις για παράνομη διαδήλωση, παραβίαση ορίων και αντίσταση.

Η δράση οργανώθηκε από τις οργανώσεις About Face: Veterans Against the War και Veterans for Peace, οι οποίες καταγγέλλουν την αποστολή Πεζοναυτών και της Εθνοφρουράς στην Καλιφόρνια ως μέτρο καταστολής των διαδηλώσεων για τις επιχειρήσεις της ICE κατά μεταναστών.

«Δεν θέλουμε 50 εκατομμύρια δολάρια για παρέλαση, αλλά επενδύσεις στην υγειονομική φροντίδα και την εκπαίδευση των βετεράνων», δήλωσε η Μπρίτανι Ράμος ΝτεΜπάρος, βετεράνος και οργανώτρια.

Live εικόνα από τη διαμαρτυρία «No Kings Day» στην Ουάσινγκτον:

Ηχηρή απουσία Ρεπουμπλικάνων γερουσιαστών

Παρά το γεγονός ότι η παρέλαση διοργανώνεται από Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, πλήθος Γερουσιαστών του κόμματος δεν πρόκειται να παραστούν. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, Ρότζερ Γουίκερ, δήλωσε ότι θα συμβούλευε την αποφυγή μιας τόσο μεγάλης παρέλασης, προσθέτοντας ότι ο ίδιος θα βρίσκεται στο Σαλόνι Αεροναυπηγικής του Παρισιού.

Ανάμεσα σε όσους δεν θα παρευρεθούν είναι οι Τζον Θιούν, Τζον Μπαράσο, Τζιμ Ρις, Τζέρι Μοράν, Μαρκγουέιν Μάλιν, Κέβιν Κρέιμερ, Τζος Χόλεϊ, Τζον Κέρτις και Τσακ Γκράσλεϊ. Ο μόνος Ρεπουμπλικανός που επιβεβαίωσε την παρουσία του είναι ο γερουσιαστής του Κάνσας, Ρότζερ Μάρσαλ.

Οι εκδηλώσεις γίνονται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στις ΗΠΑ, με φόντο τις μεταναστευτικές επιχειρήσεις της ICE, την ομοσπονδιακή κινητοποίηση στρατιωτικών δυνάμεων στην Καλιφόρνια και την αυξανόμενη δημόσια ανησυχία για την κατεύθυνση της διακυβέρνησης Τραμπ.

Οι οργανωτές του “No Kings” δηλώνουν αποφασισμένοι να καταδείξουν ότι η ισότητα, η δημοκρατία και η πολιτική λογοδοσία δεν είναι συμβατές με τέτοιου τύπου «επιδείξεις ισχύος».

Με πληροφορίες από Associated Press