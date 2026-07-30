Μαύρη Θάλασσα: Διπλή επίθεση με drones σε δεξαμενόπλοια ελληνικής διαχείρισης

Δύο ελληνικής διαχείρισης δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου έγιναν στόχος επιθέσεων από drones τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στις εγκαταστάσεις του Caspian Pipeline Consortium (CPC) ανοικτά του Νοβοροσίσκ.

Το ένα δεξαμενόπλοιο δεχόταν φορτίο εκείνη την ώρα, ενώ το δεύτερο έπλεε προς τον τερματικό σταθμό για να ξεκινήσει τη δική του φόρτωση. Κανένα μέλος των πληρωμάτων δεν τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας MARISKS, το «NISSOS SIFNOS» (σημαία Νήσων Μάρσαλ) χτυπήθηκε γύρω στις 01:48 (ώρα Μόσχας), την ώρα που φορτώνε στο σημείο πρόσδεσης SPM 3.

Το χτύπημα προκάλεσε φωτιά στο κατάστρωμα φορτίου, κοντά στους συλλέκτες εισαγωγής πετρελαίου. Οι ναυτικοί του πλοίου, με τη βοήθεια τριών σκαφών υποστήριξης του CPC που έσπευσαν αμέσως, κατάφεραν να τη σβήσουν. Δεν χρειάστηκε εκκένωση ή παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ αποφεύχθηκε η θαλάσσια ρύπανση και η διαρροή πετρελαίου.

Αυξάνεται η ανησυχία για την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα

Αυτή τη στιγμή, στο «NISSOS SIFNOS» ενώ διενεργείται έλεγχος για την καταγραφή των ζημιών. Για λόγους ασφαλείας, οι εργασίες στο SPM 3 παγώσαν προσωρινά. Επισημαίνεται ότι το φορτίο αργού πετρελαίου ανήκε στην Tengizchevroil, στην οποία συμμετέχει η αμερικανική Chevron.

Στο στόχαστρο βρέθηκε και το δεξαμενόπλοιο «MARATHI» (σημαία Νήσου του Μαν), το οποίο χτυπήθηκε εντός των ρωσικών χωρικών υδάτων, περίπου 6 ναυτικά μίλια (11 χιλιόμετρα) πριν τον τερματικό σταθμό του CPC. Η διοίκηση του CPC επιβεβαίωσε το συμβάν χωρίς να αποκαλύψει την έκταση των ζημιών, ενώ ούτε σε αυτή την περίπτωση έχει καταγραφεί θαλάσσια ρύπανση.

Το διπλό αυτό χτύπημα εντείνει το κλίμα ανησυχίας για την ασφάλεια των ναυτικών, των φορτίων και των ενεργειακών υποδομών στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς η πολεμική δραστηριότητα στην περιοχή απειλεί άμεσα την ομαλή τροφοδοσία των διεθνών αγορών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ