Το Μάτσου Πίτσου κινδυνεύει από τον υπερτουρισμό - «Το όνειρο πολλών γίνεται εφιάλτης»

Παρόλο που βρίσκεται στο bucket list αρκετών επισκεπτών, το Μάτσου Πίτσου στο Περού φαίνεται πως διαβρώνεται από τον υπερτουρισμό, όπως έχουν παρατηρήσει σχετικά διεθνείς οργανισμοί πολιτιστικής κληρονομιάς.

Υπερβολικός συνωστισμός, τεράστιες ουρές και προβλήματα στις μεταφορές συνθέτουν ένα σκηνικό υπερτουρισμού στη διάσημη ακρόπολη των Ίνκας στο Περού, το Μάτσου Πίτσου.

Μάλιστα, ένας διεθνής οργανισμός πολιτιστικής κληρονομιάς που ασχολείται με τη βελτίωση συνθηκών σε ιστορικούς αρχαιολογικούς χώρους παγκοσμίως, προσφέρθηκε να συνεργαστεί με τις αρχές του Περού για τη διάσωση της κατάστασης στο Μάτσου Πίτσου.

A global heritage foundation has offered to work with Peruvian authorities to improve conditions at Machu Picchu as tourists face overcrowding, long queues and transport problems. #Destinations

Μάτσου Πίτσου: Σε κίνδυνο η δημοφιλής ακρόπολη του Περού

Η ανακοίνωση της New7Wonders Foundation έρχεται λίγους μήνες μετά την προειδοποίηση του οργανισμού ότι ο τίτλος του Μάτσου Πίτσου ως ενός από τα «Νέα Επτά Θαύματα του Κόσμου», ενδέχεται να τεθεί σε κίνδυνο λόγω των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επισκέπτες.

Ο διευθυντής του οργανισμού, Ζαν Πολ Ντε λα Φουέντε, δήλωσε ότι δεν έχει δει «καμία πρόοδο» από την περσινή προειδοποίηση, αποδίδοντας την κατάσταση στην «πολιτική παράλυση» του Περού. Ο ίδιος, που βρίσκεται στη χώρα για συνομιλίες με αξιωματούχους του τουρισμού, ανέφερε ότι είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί με τη νέα κυβέρνηση του Περού για να εξεταστούν λύσεις σχετικά με τις κακές υπηρεσίες και τις δυσλειτουργίες στον αρχαιολογικό χώρο.

«Οι άνθρωποι ταξιδεύουν στο Μάτσου Πίτσου πιστεύοντας ότι θα επισκεφθούν ένα από τα θαύματα του κόσμου. Για πολλούς όμως, αυτό το όνειρο μετατρέπεται σε εφιάλτη», δήλωσε στο Associated Press.

Eine Stiftung für Kulturerbe bietet Peru Kooperation an, um Zustände in Machu Picchu zu verbessern: Touristen klagen über Andrang, lange Schlangen und Chaos bei der Anreise. #Destinations

Μάτσου Πίτσου: Οι αρχές του Περού δεν προσαρμόστηκαν στην τουριστική ζήτηση

Το Μάτσου Πίτσου ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 1983, ενώ το 2007 συμπεριλήφθηκε στα «Νέα Επτά Θαύματα του Κόσμου» μέσω διεθνούς ψηφοφορίας που διοργάνωσε η New7Wonders Foundation.

Σύμφωνα με τον Ντε λα Φουέντε, ο τουρισμός στην περιοχή αυξήθηκε ραγδαία μετά τη διεθνή αυτή αναγνώριση, χωρίς όμως οι αρχές του Περού να προσαρμόσουν επαρκώς τις υποδομές και τις υπηρεσίες.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν εξετάζεται αυτή τη στιγμή η αφαίρεση του τίτλου του «Θαύματος του Κόσμου» από το Μάτσου Πίτσου, ωστόσο τόνισε πως θα ήθελε να δει την κυβέρνηση να εξετάζει σοβαρά τις προτάσεις του οργανισμού για βελτιώσεις.

«Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε με τη νέα ηγεσία όταν αναλάβει, ώστε να υπάρξει ένα θετικό αποτέλεσμα για το Μάτσου Πίτσου», ανέφερε.

Όπως είπε, στόχος είναι ο ιστορικός χώρος να μετατραπεί ξανά σε παράδειγμα σωστής διαχείρισης, που θα μπορούν να ακολουθήσουν και άλλα παγκόσμια μνημεία.

Το θέμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία ενόψει των πολιτικών εξελίξεων στο Περού, το οποίο ετοιμάζεται για προεδρικές εκλογές στις 7 Ιουνίου, από τις οποίες θα προκύψει ο ένατος πρόεδρος της χώρας μέσα σε μόλις μία δεκαετία.

Με πληροφορίες από Euronews