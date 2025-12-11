Ματσάδο: «Στη Βενεζουέλα, όσοι λένε την αλήθεια διακινδυνεύουν τη ζωή τους»

«Όσοι στη Βενεζουέλα λένε την αλήθεια διακινδυνεύουν τη ζωή τους», λέει από το Όσλο η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, βραβευθείσα με Νόμπελ Ειρήνης.

Η επικεφαλής της Αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που ζει κρυμμένη στη χώρα της, «θα κάνει ό,τι της είναι δυνατό» για να επιστρέψει στην Βενεζουέλα παρά τον κίνδυνο της σύλληψής της.

«Ηρθα για να παραλάβω το βραβείο στο όνομα του λαού της Βενεζουέλας και θα το μεταφέρω στη Βενεζουέλα την κατάλληλη στιγμή», δήλωσε η 58χρονη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από το Όσλο, σε επίσκεψή της στο νορβηγικό κοινοβούλιο.

«Δεν θα πω πότε ή πώς θα γίνει αυτό, αλλά θα κάνω ό,τι είναι στις δυνατότητές μου για να μπορέσω να επιστρέψω και επίσης να βάλω τέλος στην τυραννία αυτή πολύ σύντομα», πρόσθεσε διαβεβαιώνοντας, ότι «η δουλειά πρέπει να ολοκληρωθεί» για να αποκατασταθεί η δημοκρατία στη χώρα της. Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο που έφυγε από τη χώρα της υπό μυστηριώδεις συνθήκες για να φθάσει στο Οσλο και να παραλάβει το βραβείο δήλωσε ότι το να βρίσκεται κανείς στην αντιπολίτευση στη χώρα της είναι «πολύ επικίνδυνο».

«Οσοι ζουν στην Βενεζουέλα και λένε την αλήθεια διακινδυνεύουν την ζωή τους», απάντησε μετά από ερώτηση αναφορικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες κατόρθωσε να αναχωρήσει για την Νορβηγία.

Ματσάδο: Η κόρη της παρέλαβε το βραβείο

Το βραβείο της Μαρία Κορίνα Ματσάδο, της φετινής νικήτριας του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης, παρέλαβε η κόρη της, δήλωσε ότι η μητέρα της είναι αποφασισμένη να ζήσει σε μια ελεύθερη Βενεζουέλα και ότι «ποτέ δεν θα εγκαταλείψει αυτόν τον σκοπό», καθώς παρέλαβε το βραβείο εκ μέρους της. Το Ινστιτούτο Νόμπελ ανέφερε ότι η ηγέτιδα της βενεζουελανής αντιπολίτευσης είναι «ασφαλής» και θα ταξιδέψει στο Όσλο, αλλά δεν ήταν σε θέση να παρευρεθεί στην τελετή απονομής.

Η κόρη της, Άννα Κορίνα Σόσα, παρέλαβε το βραβείο εκ μέρους της μητέρας της και εκφώνησε λόγο γραμμένο από την ίδια τη Ματσάδο, κατά τη διάρκεια της τελετής στο Δημαρχείο του Όσλο. Το Ινστιτούτο Νόμπελ απένειμε στη Ματσάδο το βραβείο για «τον αγώνα της για την επίτευξη μιας δίκαιης και ειρηνικής μετάβασης από τη δικτατορία στη δημοκρατία» στη Βενεζουέλα.

Η Άννα Κορίνα Σόσα ξεκίνησε την ομιλία της μιλώντας για τον προσωπικό αντίκτυπο του να μην μπορεί να δει τη μητέρα της για δύο χρόνια. Η Ματσάδο κρύφτηκε λίγο μετά τις αμφισβητούμενες προεδρικές εκλογές της Βενεζουέλας τον Ιούλιο του 2024. Η κόρη της είπε στο ακροατήριο: «Και καθώς περιμένω τη στιγμή να την αγκαλιάσω, να τη φιλήσω, να τη σφίξω στην αγκαλιά μου, μετά από δύο χρόνια, σκέφτομαι τις άλλες κόρες και γιους που δεν μπορούν να δουν τις μητέρες τους».