Μάθιου Πέρι: Ποινή φυλάκισης 41 μηνών σε πρώην βοηθό του - Τού έκανε ενέσεις κεταμίνης την ημέρα που πέθανε

Πρώην βοηθός του Μάθιου Πέρι καταδικάστηκε σε 41 μήνες φυλάκισης για την εμπλοκή του στον θάνατο του γνωστού ηθοποιού.

Ο Κένεθ Ιουαμάσα είχε δηλώσει ένοχος για συνωμοσία διακίνησης κεταμίνης που οδήγησε στον θάνατο του Μάθιου Πέρι, και ήταν ένας από τους πέντε κατηγορούμενους στην υπόθεση.

Ο Μάθιου Πέρι βρέθηκε νεκρός στις 28 Οκτωβρίου 2023 στο τζακούζι του σπιτιού του στο Λος Άντζελες. Οι αρχές είχαν αποφανθεί ότι ο θάνατός του προήλθε από τις οξείες επιδράσεις της κεταμίνης.

Μάθιου Πέρι: Τι ομολόγησε ο πρώην βοηθός του

Σύμφωνα με τη συμφωνία ομολογίας, ο Ιουαμάσα παραδέχθηκε ότι έκανε επανειλημμένα ενέσεις κεταμίνης στον Μάθιου Πέρι τις τελευταίες ημέρες πριν από τον θάνατό του, ανάμεσά τους και τρεις φορές την ίδια ημέρα που πέθανε.

Όπως αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα, ο Μάθιου Πέρι είχε ήδη λάβει δύο δόσεις κεταμίνης όταν φέρεται να είπε στον βοηθό του: «Κάν’ μου μία μεγάλη». Ο βοηθός του στη συνέχεια έφυγε από το σπίτι για να κάνει δουλειές και όταν επέστρεψε βρήκε τον ηθοποιό νεκρό, μπρούμυτα μέσα στο τζακούζι.

Οι δικηγόροι του Ιουαμάσα είχαν ζητήσει ποινή φυλάκισης έξι μηνών και έξι μηνών κατ’ οίκον περιορισμού, όμως οι εισαγγελείς ζήτησαν ποινή 41 μηνών, τρία χρόνια επιτήρησης μετά την αποφυλάκιση και χρηματικό πρόστιμο.

Στην υπόθεση καταδικάστηκαν ακόμη τέσσερα άτομα.

Μάθιου Πέρι: Ποιοι άλλοι έχουν καταδικαστεί

Η Τζασβίν Σάνγκα, που οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς αποκαλούσαν «βασίλισσα της κεταμίνης», καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκισης, αφού παραδέχθηκε ότι διακινούσε κεταμίνη και διατηρούσε χώρο σχετιζόμενο με ναρκωτικά.

Σύμφωνα με τις αρχές, η Σάνγκα προμήθευε ναρκωτικά στον Έρικ Φλέμινγκ, γνωστό του Μάθιου Πέρι, ο οποίος στη συνέχεια τα παρέδιδε στον Ιουαμάσα.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι τον Οκτώβριο του 2023 η Σάνγκα και ο Φλέμινγκ πούλησαν μέσω του βοηθού συνολικά 51 φιαλίδια κεταμίνης στον ηθοποιό.

Ο Φλέμινγκ καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκισης, ενώ ο γιατρός Μαρκ Τσάβες έλαβε ποινή τριετούς επιτήρησης, οκτώ μηνών κατ’ οίκον περιορισμού και 300 ωρών κοινωνικής εργασίας.

Ο γιατρός Σαλβαδόρ Πλασένσια είχε ήδη καταδικαστεί τον Δεκέμβριο του 2025 σε 30 μήνες ομοσπονδιακής φυλάκισης για παράνομη διανομή κεταμίνης.

