Μάθιου Πέρι: Η «βασίλισσα της κεταμίνης» αναμένεται να καταδικαστεί σήμερα

Η Jasveen Sangha, η οποία δήλωσε πέρυσι ένοχη για την πώληση θανατηφόρας δόσης κεταμίνης στον ηθοποιό Μάθιου Πέρι, αναμένεται να καταδικαστεί την Τετάρτη.

Γνωστή ως «βασίλισσα της κεταμίνης» η Sangha είναι η πέμπτη κατηγορούμενη που αποδέχεται συμφωνία ενοχής στην υπόθεση.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να της επιβληθεί ποινή φυλάκισης 15 ετών για τον ρόλο της στον θάνατο του Πέρι και ακόμη ενός ατόμου, επικαλούμενοι «την εκτεταμένη φύση της παρανομίας της κατηγορούμενης [και] την κυνική της στάση απέναντι στους θανάτους που συνέβαλε να προκληθούν».

Ο Μάθιου Πέρι πέθανε σε ηλικία 54 ετών τον Οκτώβριο του 2023 και οι αρχές έκριναν ότι η κεταμίνη ήταν η κύρια αιτία θανάτου του.

Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Friends», που πάλευε για χρόνια με τον εθισμό, είχε στο παρελθόν λάβει νόμιμα κεταμίνη για τη θεραπεία της κατάθλιψης. Ωστόσο, ο γιατρός του αρνήθηκε να του χορηγήσει τις ποσότητες που ζητούσε και εκείνος στράφηκε σε άλλες πηγές.

Οι αρχές απήγγειλαν κατηγορίες σε πέντε άτομα: δύο γιατρούς, τον Salvador Plasencia και τον Mark Chavez· τον βοηθό του ηθοποιού Kenneth Iwamasa, που του έκανε την ένεση πριν από τον θάνατό του· τον Erik Fleming, γνωστό του Perry· και τη Sangha.

Οι γιατροί δεν παρείχαν την κεταμίνη που τον σκότωσε, ωστόσο δικαστής δήλωσε ότι εκείνοι και άλλοι συνέβαλαν στην πορεία του ηθοποιού προς τον θάνατο «συνεχίζοντας να τροφοδοτούν τον εθισμό του στην κεταμίνη». Η 42χρονη Sangha παραδέχθηκε ότι του παρείχε περίπου 50 φιαλίδια κεταμίνης πριν από τον θάνατό του, ενώ ο Fleming λειτουργούσε ως μεσάζων.

Στη συμφωνία ενοχής της, η Sangha παραδέχθηκε ότι διακινούσε ναρκωτικά - συμπεριλαμβανομένων κεταμίνης και μεθαμφεταμίνης - από το σπίτι της στο North Hollywood από το 2019.

«Οι πράξεις της κατηγορούμενης δείχνουν ψυχρή σκληρότητα και αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή. Επέλεξε το κέρδος αντί για τους ανθρώπους και οι πράξεις της προκάλεσαν τεράστιο πόνο στις οικογένειες των θυμάτων», αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα της κατηγορούσας αρχής.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η Sangha, με σπουδές σε «αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο» καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο, επέλεξε να εμπλακεί στη διακίνηση ναρκωτικών για «απληστία, [λάμψη] και πρόσβαση».

Η υπεράσπιση, ωστόσο, υποστηρίζει ότι η Sangha έχει αναλάβει την ευθύνη και δεν υποβαθμίζει τις πράξεις της. Εκπροσωπείται από τους γνωστούς δικηγόρους Mark Geragos και Alexandra Kazarian, οι οποίοι τονίζουν ότι δεν έχει ποινικό παρελθόν και ότι συμμετείχε σε προγράμματα απεξάρτησης και αποκατάστασης κατά την κράτησή της. Ζητούν την αποφυλάκισή της με τον χρόνο που έχει ήδη εκτίσει.

Παρότι έχει αποδεχθεί συμφωνία ενοχής, ο δικαστής δεν είναι υποχρεωμένος να της επιβάλει μειωμένη ποινή και η Sangha θα μπορούσε να αντιμετωπίσει έως και 65 χρόνια φυλάκισης.

Με πληροφορίες από Guardian