Mastodon: Νεκρός σε τροχαίο ο πρώην κιθαρίστας του συγκροτήματος, Μπρεντ Χιντς

Ο Μπρεντ Χιντς, ο πρώην βασικός κιθαρίστας του συγκροτήματος Mastodon, σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Ατλάντα το βράδυ της Τετάρτης (20/8).

Η αστυνομία ανέφερε πως ο 51χρονος πέθανε όταν η μηχανή του συγκρούστηκε με ένα ΙΧ. Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 11:35 μ.μ (τοπική ώρα).

Ο Χιντς ίδρυσε τους Mastodon το 2000 μαζί με τον μπασίστα Troy Sanders, τον κιθαρίστα Bill Kelliher και τον ντράμερ Brann Dailor, και απέκτησε αναγνώριση για τον ρόλο του στο συγκρότημα που εδρεύει στην Ατλάντα.

Σε δήλωση που αναρτήθηκε στα social media, οι Mastodon ανέφεραν ότι βρίσκονται σε «κατάσταση ανείπωτης θλίψης και πένθους».

«Είμαστε συντετριμμένοι, σοκαρισμένοι και ακόμα προσπαθούμε να επεξεργαστούμε την απώλεια αυτής της δημιουργικής δύναμης με την οποία μοιραστήκαμε τόσες επιτυχίες, ορόσημα και τη δημιουργία μουσικής που έχει αγγίξει τις καρδιές τόσων πολλών», έγραψε το συγκρότημα. «Οι καρδιές μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και τους θαυμαστές του Μπρεντ. Αυτή την περίοδο, παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα όλων κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης στιγμής».

Η ανάρτηση του συγκροτήματος στο Facebook

Νωρίτερα φέτος, το Billboard ανέφερε ότι οι Mastodon και ο Χιντς είχαν «αμοιβαία αποφασίσει να χωρίσουν». Όμως, στις αρχές αυτού του μήνα, ο Χιντς διέψευσε αυτή την εκδοχή, λέγοντας ότι τον έδιωξαν και αναφερόμενος στους πρώην συνεργάτες του ως «τρομερούς ανθρώπους».

Οι Mastodon κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους, Remission, το 2002. Ο hardcore ήχος τους, που συνδύαζε prog-rock, alternative και grunge μεταξύ άλλων στυλ, τράβηξε γρήγορα την προσοχή των fans του heavy metal, και το επόμενο άλμπουμ τους, Leviathan, ανέβασε το συγκρότημα στη mainstream σκηνή της metal μουσικής.

Παρά τις heavy metal επιρροές του συγκροτήματος, ο Hinds είπε στον Guardian το 2009 ότι θεωρούσε πως η μπάντα ήταν περισσότερο classic rock παρά metal. «Αυτή είναι η κατεύθυνση που πάντα ήθελα να πάρουμε», είπε. «Ποτέ δεν ήθελα να γίνουμε αυτή η φωνάζουσα, βαριά, με πολλές ντραμ-σόλο μπάντα, πάντα ήθελα να είμαστε κάτι βαρύ και ψυχεδελικό».

Ο Χιντς είχε επίσης μια σύντομη εμπλοκή στην τηλεόραση, όταν αυτός και τα πρώην μέλη του συγκροτήματος εμφανίστηκαν για λίγο στη δημοφιλή σειρά του HBO, Game of Thrones, ως «wildings» στην πέμπτη σεζόν της σειράς.

Με πληροφορίες από Guardian