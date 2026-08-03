Massive Attack για τα γεγονότα στη Σιγκαπούρη: «Όλο το συγκρότημα τέθηκε υπό κράτηση από την αστυνομία»

Οι Massive Attack περιέγραψαν ως «σουρεαλιστική εμπειρία» την απαγόρευση εισόδου τους στη Σιγκαπούρη, «εξαιτίας» της παλαιστινιακής σημαίας που ύψωσαν κατά τη διάρκεια της συναυλίας τους.

Την Τετάρτη, το βρετανικό συγκρότημα εμφανίστηκε στο Star Theatre της Σιγκαπούρης.

Εκεί, οι Massive Attack ύψωσαν μια παλαιστινιακή σημαία, γεγονός που οδήγησε στην έναρξη αστυνομικής έρευνας και τελικά στην απαγόρευση για εκ νέου είσοδό τους στη χώρα.

Massive Attack: Η ανακοίνωση για όσα συνέβησαν μετά τη συναυλία

Η Σιγκαπούρη -γνωστή για τους αυστηρούς νόμους που διέπουν τη δημόσια έκφραση και τις συναθροίσεις- απαγορεύει τη δημόσια επίδειξη ξένων σημαιών, εθνικών εμβλημάτων ή πανό χωρίς σχετική άδεια.

Την Κυριακή, οι Massive Attack εξέδωσαν ανακοίνωση μέσω Instagram.

«Μετά την εμφάνισή μας στο Star Theatre της Σιγκαπούρης στις 29 Ιουλίου, εκπλαγήκαμε και απογοητευτήκαμε όταν ολόκληρο το συγκρότημα κρατήθηκε από την αστυνομία, απομονώθηκε και ανακρίθηκε ξεχωριστά, ενώ ορισμένα μέλη υπέστησαν έρευνα στα δωμάτια του ξενοδοχείου τους και προσωρινή κατάσχεση των διαβατηρίων τους», ανέφερε η ανακοίνωση.

Το συγκρότημα πρόσθεσε ότι, τόσο πριν ανέβει στη σκηνή όσο και στο τέλος της συναυλίας, μεγάλα τμήματα του κοινού φώναζαν αυθόρμητα συνθήματα όπως «Free Palestine», γνωρίζοντας, όπως εκτιμούν οι μουσικοί, ότι ακόμη και αυτή η αυθόρμητη έκφραση θα μπορούσε να παραβιάζει τους νόμους λογοκρισίας της χώρας.

«Από την πλευρά μας, δεν φανταζόμασταν ότι το να κρατήσουμε απλώς τη σημαία ενός κυρίαρχου κράτους, το οποίο αναγνωρίζεται από 157 χώρες, θα παραβίαζε οποιονδήποτε νόμο», συμπλήρωσαν.

Massive Attack: «Η συνεχιζόμενη αδράνεια της "διεθνούς κοινότητας" οδηγεί ολοένα και περισσότερους πολίτες στο να αναλαμβάνουν προσωπικό ρίσκο»

Στη συνέχεια ανέφεραν ότι, εκ των υστέρων, αισθάνονται υπερήφανοι για αυτή την αυθόρμητη πράξη αλληλεγγύης μαζί με τους θαυμαστές τους στη Σιγκαπούρη.

«Ήταν ξεκάθαρο ότι ένιωθαν ηθική υποχρέωση να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους προς τον παλαιστινιακό λαό, ο οποίος συνεχίζει να βιώνει την πραγματικότητα της παράνομης κατοχής, του απαρτχάιντ και της γενοκτονίας. Χαιρετίζουμε το θάρρος τους. Σε ολόκληρο τον κόσμο, η συνεχιζόμενη αδράνεια της "διεθνούς κοινότητας" οδηγεί ολοένα και περισσότερους πολίτες στο να αναλαμβάνουν προσωπικό ρίσκο», ανέφερε η ανακοίνωση.

Οι Massive Attack χαρακτήρισαν όσα συνέβησαν «σουρεαλιστική εμπειρία», λέγοντας ότι αποτέλεσαν υπενθύμιση της σημασίας της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας της έκφρασης, όπου κι αν αυτά απειλούνται.

Παράλληλα, υποστήριξαν ότι και στο Ηνωμένο Βασίλειο ειρηνικοί διαδηλωτές συλλαμβάνονται βάσει της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας επειδή κρατούν χειρόγραφα πλακάτ διαμαρτυρίας για τη γενοκτονία, παρά τις ειδοποιήσεις από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα.

Massive Attack: «Όπως λέγαμε... Free Palestine»

Κλείνοντας την ανακοίνωσή τους, οι Massive Attack ανέφεραν:

«Είμαστε ευγνώμονες στους ανθρώπους της Σιγκαπούρης που μας έκαναν να νιώσουμε τόσο ευπρόσδεκτοι και ελπίζουμε η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης να επιλέξει να επικυρώσει το Διεθνές Σύμφωνο του ΟΗΕ για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα και να επιτρέψει στους πολίτες της να εκφράζουν τη συνείδησή τους χωρίς τον φόβο κρατικής δίωξης. Όπως λέγαμε... Free Palestine».

Με πληροφορίες από The Guardian