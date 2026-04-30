Μασκ vs OpenAI: Όσα κατέθεσε το «καλό παιδί» της τεχνητής νοημοσύνης στη δίκη

Ο Έλον Μασκ παρουσίασε τον εαυτό του αυτή την εβδομάδα στο δικαστήριο ως έναν από τους βασικούς υποστηρικτές της ασφάλειας στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) - σε αντίθεση με την OpenAI, την οποία χαρακτήρισε ως μια εταιρεία που κυνηγάει το κέρδος και την οποία έχει μηνύσει.

Η εικόνα του Μασκ ως «φύλακα» της ασφάλειας στην AI συγκρούεται με το αντεπιχείρημα της OpenAI: ότι ο Μασκ δεν είχε πρόβλημα με ένα κερδοσκοπικό μοντέλο της OpenAI, όταν πίστευε ότι θα μπορούσε ο ίδιος να το ελέγχει.

Το πώς θα κριθούν τα κίνητρα του Μασκ μπορεί να είναι καθοριστικό για την έκβαση της αγωγής που έχει καταθέσει εναντίον της OpenAI.

Η μεγάλη εικόνα

Ο Μασκ ήταν ο πρώτος μάρτυρας στην αγωγή που άσκησε εναντίον του Σαμ Άλτμαν, του Γκρεγκ Μπρόκμαν, της OpenAI και της Microsoft.

Κατά την ανάκριση από τον δικηγόρο του, Στίβεν Μόλο, ο Μασκ υποστήριξε ότι ο μόνος τρόπος για να αποτραπεί η τεχνητή νοημοσύνη από το να «μας σκοτώσει όλους» είναι να μην περιέλθει στα χέρια όσων προσπαθούν να βγάλουν κέρδος από αυτήν.

Αργότερα παραδέχτηκε ότι η δική του εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, η xAI, είναι κερδοσκοπική. Ο Μασκ κατάφερε να αποφύγει να αναφερθεί λεπτομερώς στο θέμα, καθώς η SpaceX εξαγόρασε πρόσφατα την xAI και η εταιρεία πυραύλων βρίσκεται σε «περίοδο σιωπής» έναντι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) εν όψει μιας προγραμματισμένης δημόσιας προσφοράς.

Ο Μασκ ξεκίνησε περιγράφοντας τις απόψεις του σχετικά με τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, επαναλαμβάνοντας μια συχνά αναφερόμενη ιστορία για το πώς η OpenAI δεν θα υπήρχε αν ο συνιδρυτής της Google, Λάρι Πέιτζ, δεν είχε αποκαλέσει τον Μασκ «speciesist» - υπονοώντας ότι ενδιαφέρεται περισσότερο για το ανθρώπινο είδος παρά για μια τεχνητή νοημοσύνη που ενδεχομένως διαθέτει συνείδηση.

Ο Μασκ ισχυρίστηκε επίσης ότι το 2015 είχε συναντηθεί με τον τότε πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα για να εκφράσει τις ανησυχίες του. «Ήθελα απλώς να τον προειδοποιήσω για την AI», είπε στο δικαστήριο.

Ανέφερε ότι μιλούσε «με οποιονδήποτε και με όλους» για την ασφάλεια της AI, προσθέτοντας ότι «είναι θέμα που χαλάει τη διάθεση». Όπως θυμάται, ακόμη και ο αδελφός του του είχε πει κάτι αντίστοιχο.

Κατά τον ίδιο, η πορεία προς την ασφάλεια περνά από το να μην εμποδίζονται όσοι αναπτύσσουν την τεχνητή γενική νοημοσύνη (AGI) από την ανάγκη για οικονομικό κέρδος.

Η άλλη πλευρά

Ο βασικός δικηγόρος της OpenAI, Γουίλιαμ Σάβιτ, παρουσίασε διαφορετική εικόνα κατά την αντεξέταση.

Αντί να αμφισβητήσει τις ανησυχίες του Μασκ για την AGI, υποστήριξε ότι ο ίδιος ο Μασκ είχε εξίσου - αν όχι περισσότερο - ενδιαφέρον για το οικονομικό όφελος από την τεχνητή νοημοσύνη.

Μέσα από ώρες ερωτήσεων, άφησε να εννοηθεί ότι οι ανησυχίες του Μασκ για την ασφάλεια εντείνονταν όταν δεν είχε εκείνος τον έλεγχο.

Ο Σάβιτ αμφισβήτησε επίσης την εικόνα του Μασκ ως «υπερασπιστή της ασφάλειας και της ρύθμισης». «Έχει ισχυριστεί ποτέ κανείς άλλος ότι η συνάντησή σας με τον πρόεδρο Ομπάμα αφορούσε την ασφάλεια της AI;» τον ρώτησε.

Το σημείο έντασης

Αυτό που δεν έχει ακόμη αναφερθεί στη δίκη αυτής της εβδομάδας είναι η τάση του chatbot Grok του Μασκ να δημοσιεύει ρατσιστικά μηνύματα, να δημιουργεί εικόνες ενηλίκων χωρίς τη συγκατάθεσή τους και να παράγει εικόνες παιδιών με σεξουαλικό περιεχόμενο.

Η OpenAI και η Microsoft ίσως περιμένουν να το φέρουν στο τραπέζι ή αποφεύγουν το θέμα λόγω της νομικής ασάφειας γύρω από τη συμπεριφορά των chatbots.

Ο Σάβιτ υπαινίχθηκε τα προβλήματα του Grok, λέγοντας ότι έχει εκπαιδευτεί σε ρατσιστικό και σεξιστικό περιεχόμενο. Ο Μασκ απάντησε:«Το ότι μπορείς να διαβάσεις κάτι ρατσιστικό ή σεξιστικό δεν σημαίνει ότι θα γίνεις ρατσιστής ή σεξιστής».

Ερωτήσεις για την OpenAI

Ο Σάβιτ ρώτησε τον Μασκ τι γνωρίζει για τα πρωτόκολλα ασφάλειας της OpenAI.

Ο Μασκ απάντησε ότι, επειδή η εταιρεία στοχεύει στο κέρδος, δεν μπορεί να είναι ασφαλής. Όταν πιέστηκε περαιτέρω, αντέδρασε με ειρωνεία, λέγοντας:«Safety card; Γιατί να είναι κάρτα;»

Ο όρος «safety card» αναφέρεται ανεπίσημα σε ένα έγγραφο που περιγράφει δυνατότητες, περιορισμούς και αξιολογήσεις ασφάλειας ενός μοντέλου.

Ο Σάβιτ χαρακτήρισε τον Μασκ «διστακτικό μάρτυρα» σε συνάντηση με δημοσιογράφους μετά τη λήξη της συνεδρίασης.

Η αντεξέταση του Μασκ αναμένεται να συνεχιστεί σήμερα στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας.

Με πληροφορίες από Axios