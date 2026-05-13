Μασκ vs. OpenAI: «Ένιωσα ότι μας είχε εγκαταλείψει, ότι δεν τήρησε τις υποσχέσεις του», κατέθεσε ο Άλτμαν

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, κατέθεσε στο δικαστήριο την Τρίτη για να υπερασπιστεί το επιχειρηματικό του έργο σε μια δίκη όπου αντιπαρατίθεται με τον Έλον Μασκ, αντικρούοντας καταθέσεις που υποβάθμιζαν την ηγεσία του σε μια κρίσιμη περίοδο για την εταιρεία που ανέπτυξε το ChatGPT.

Η δίκη, που βρίσκεται πλέον στην τρίτη εβδομάδα της, θα μπορούσε να καθορίσει τη δομή της OpenAI, αφού η εταιρεία κατάφερε να αντλήσει δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις για το βασικό της μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, το ChatGPT.

Η αγωγή του Μασκ υποστηρίζει ότι ο Άλτμαν τον έπεισε να δωρίσει 38 εκατομμύρια δολάρια στην OpenAI όταν αυτή ήταν μη κερδοσκοπικός οργανισμός, και ότι στη συνέχεια η εταιρεία μετατράπηκε σε κερδοσκοπική δομή το 2018. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι η χρηματοδότησή του προοριζόταν αποκλειστικά για φιλανθρωπικό σκοπό.

Κατά τη διάρκεια έντονης εξέτασης από τον δικηγόρο του Μασκ, ο Άλτμαν είπε ότι διαφωνεί με τις καταθέσεις που τον παρουσίαζαν ως ανέντιμο. «Πιστεύω ότι είμαι ένας ειλικρινής και αξιόπιστος επιχειρηματίας», δήλωσε.

Μια επιτροπή ενόρκων που έχει ήδη ακούσει για τον χαρακτήρα του Άλτμαν από μια σειρά πρώην συμμάχων και αντιπάλων του θα αποφασίσει τελικά την ετυμηγορία. Ωστόσο, οι συνέπειες θα μπορούσαν να έχουν ευρύτερες επιπτώσεις.

Η σχέση Άλτμαν–Μασκ

Ο Άλτμαν κατέθεσε ότι είχε ανησυχίες για τις προσπάθειες του Μασκ να ελέγξει την OpenAI στα πρώτα της χρόνια, καθώς και οι δύο διεκδικούσαν τη θέση του CEO το 2015. Εκείνη την περίοδο, η εταιρεία προσπαθούσε να αναπτύξει μια μορφή τεχνητής νοημοσύνης ανώτερη του ανθρώπου, την λεγόμενη τεχνητή γενική νοημοσύνη (AGI).

«Ένας από τους λόγους που ξεκινήσαμε την OpenAI ήταν ότι δεν πιστεύαμε πως η AGI θα έπρεπε να βρίσκεται υπό τον έλεγχο ενός μόνο ατόμου, όσο καλές κι αν είναι οι προθέσεις του», είπε ο Άλτμαν.

Για τον Άλτμαν, υπήρξε μια «ιδιαίτερα ανησυχητική στιγμή όταν οι συνιδρυτές μου ρώτησαν τον κύριο Μασκ: "Αν έχεις τον έλεγχο, τι συμβαίνει όταν πεθάνεις;"»

Ο Άλτμαν υποστήριξε ότι ο Μασκ απάντησε πως ο έλεγχος της OpenAI «θα πρέπει να περάσει στα παιδιά του», κάτι που, όπως είπε, τον έκανε να αισθανθεί άβολα.

Όταν η OpenAI ξεκινούσε, ο Άλτμαν και ο Μπροκμαν σκόπευαν να συγκεντρώσουν 100 εκατομμύρια δολάρια για να ιδρύσουν την εταιρεία το 2015, αλλά ο Μασκ τους ενθάρρυνε να στοχεύσουν έως και 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε δεσμεύσεις χρηματοδότησης.

Ο Μασκ δήλωσε ότι θα κάλυπτε «ό,τι δεν θα παρείχαν οι άλλοι». Ωστόσο, για να επιτευχθεί η AGI, οι Άλτμαν και Μπροκμαν συνειδητοποίησαν ότι χρειάζονταν τεράστιους υπολογιστικούς πόρους και «δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο», περισσότερα από όσα μπορούσαν να συγκεντρώσουν ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός.

Με τη συμμετοχή του Μασκ, αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια κερδοσκοπική οντότητα, αλλά ο Μασκ ήθελε την πλειοψηφία των μετοχών, τον έλεγχο του διοικητικού συμβουλίου και να γίνει CEO της εταιρείας, σύμφωνα με το blog της OpenAI. Καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονταν, ο Μασκ φέρεται να απέσυρε τη χρηματοδότηση της OpenAI.

Ο Μασκ προσπάθησε επίσης συχνά να ενσωματώσει την OpenAI στην Tesla, κάτι που δεν θα ταίριαζε με την αποστολή της εταιρείας. Η OpenAI δήλωσε το 2024 ότι ο Μασκ αποχώρησε από την εταιρεία για να δημιουργήσει έναν ανταγωνιστή της Google DeepMind.

Προς το τέλος της κατάθεσής του, ο Άλτμαν είπε ότι αρχικά είχε πολύ υψηλή εκτίμηση για τον Μασκ, πριν η σχέση τους επιδεινωθεί.

«Ένιωσα ότι μας είχε εγκαταλείψει, ότι δεν τήρησε τις υποσχέσεις του, ότι έφερε την εταιρεία σε πολύ δύσκολη θέση, ότι έθεσε σε κίνδυνο την αποστολή της, ότι δεν ενδιαφερόταν πραγματικά για τα πράγματα που πίστευα ότι τον ενδιέφεραν», είπε ο Άλτμαν. «Ήταν μια εξαιρετικά επώδυνη εμπειρία για μένα… να έχω κάποιον που σεβόμουν τόσο πολύ να μην το αναγνωρίζει αυτό και να συνεχίζει να μας επιτίθεται δημόσια», πρόσθεσε ο ίδιος.

