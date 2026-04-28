Μασκ εναντίον Άλτμαν: Γιατί δύο ισχυροί άνδρες της τεχνολογίας συγκρούονται για την OpenAI

Η πολυετής σύγκρουση ανάμεσα σε δύο από τις ισχυρότερες προσωπικότητες της τεχνολογίας φτάνει αυτή την εβδομάδα στις δικαστικές αίθουσες, καθώς η αγωγή του Έλον Μασκ κατά του Σαμ Άλτμαν και της OpenAI οδηγείται σε δίκη στο Όκλαντ της Καλιφόρνια.

Η υπόθεση θεωρείται μία από τις σημαντικότερες δικαστικές αναμετρήσεις που έχει γνωρίσει μέχρι σήμερα ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς το αποτέλεσμά της μπορεί να επηρεάσει τόσο τη μελλοντική πορεία της OpenAI όσο και το ευρύτερο επενδυτικό κλίμα γύρω από την AI.

Ο Μασκ κατέθεσε την αγωγή το 2024, εστιάζοντας στα πρώτα χρόνια της OpenAI, την οποία συνίδρυσε μαζί με τον Άλτμαν και άλλους επιχειρηματίες το 2015. Τότε η εταιρεία είχε δημιουργηθεί ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με αποστολή -όπως ανέφερε το αρχικό της καταστατικό- την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της ανθρωπότητας και όχι για οικονομικό κέρδος.

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας υποστηρίζει ότι ο Άλτμαν παραβίασε αυτή τη βασική συμφωνία, μετατρέποντας σταδιακά την OpenAI σε κερδοσκοπική επιχείρηση μέσω νέων εταιρικών δομών και συνεργασιών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Από την πλευρά τους, ο Άλτμαν και η OpenAI απορρίπτουν πλήρως τις κατηγορίες. Υποστηρίζουν ότι ο Μασκ γνώριζε ήδη από νωρίς τα σχέδια αναδιάρθρωσης, αποχώρησε οικειοθελώς το 2018 μετά από εσωτερικές διαφωνίες και σήμερα στρέφεται δικαστικά κατά της εταιρείας επειδή έχασε την ευκαιρία να παραμείνει στο επίκεντρο της έκρηξης της AI.

Η δίκη ξεκινά με την επιλογή ενόρκων στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Όκλαντ και εκτιμάται ότι θα διαρκέσει δύο έως τρεις εβδομάδες. Στη διαδικασία αναμένεται να καταθέσουν κορυφαία στελέχη της Silicon Valley, ενώ ήδη τα δικαστικά έγγραφα έχουν αποκαλύψει προσωπικές εντάσεις, εσωτερικές διαμάχες και σκληρή αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Έλον Μασκ: Υποστηρίζει ότι επένδυσε 38 δισ. στην OpenAI

Στον πυρήνα της αγωγής, ο Έλον Μασκ υποστηρίζει ότι επένδυσε περίπου 38 εκατ. δολάρια στην OpenAI πιστεύοντας πως θα παρέμενε μη κερδοσκοπικός οργανισμός, προσηλωμένος στην ασφάλεια και την ανοιχτή πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν η εταιρεία εξασφάλισε χρηματοδότηση και ανέπτυξε την τεχνολογία της, άλλαξε πορεία, προχωρώντας σε εμπορικές συμφωνίες μεγάλης αξίας με τη Microsoft και δημιουργώντας κερδοσκοπικές θυγατρικές.

Η πλευρά Μασκ υποστηρίζει ακόμη ότι ο Σαμ Άλτμαν και ο πρόεδρος της εταιρείας Γκρεγκ Μπρόκμαν επωφελήθηκαν προσωπικά από τον έλεγχο της OpenAI, απομακρύνοντας την εταιρεία από την αρχική αποστολή της.

Από την άλλη πλευρά, η OpenAI απαντά ότι ο Μασκ είχε ενημερωθεί ήδη από το 2017 πως η δημιουργία κερδοσκοπικής δομής ήταν απαραίτητη για να εξασφαλιστούν τα τεράστια κεφάλαια που απαιτούσε η ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων AI.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι πίσω από την αγωγή βρίσκονται ο ανταγωνισμός και η ενόχληση του Μασκ για την επιτυχία της OpenAI, ιδιαίτερα μετά την άνοδο του ChatGPT και την είσοδο του ίδιου στην αγορά μέσω της xAI.

Η OpenAI επιμένει επίσης ότι τα χρήματα που έδωσε ο Μασκ δεν ήταν επένδυση που του εξασφάλιζε ιδιοκτησιακά δικαιώματα, αλλά δωρεά προς τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό με φορολογικά οφέλη.

Ο Μασκ ζητάει την απομάκρυνση του Άλτμαν από την OpenAI

Στα αιτήματα της αγωγής, ο Μασκ ζητά την απομάκρυνση των Άλτμαν και Μπρόκμαν από τη διοίκηση, την ανατροπή της εταιρικής αναδιάρθρωσης και αποζημιώσεις που, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ξεπερνούν τα 134 δισ. δολάρια. Όπως υποστηρίζει, τα ποσά αυτά θα μπορούσαν να επιστρέψουν στον μη κερδοσκοπικό βραχίονα της OpenAI.

Η σημερινή δικαστική σύγκρουση έχει τις ρίζες της στα πρώτα χρόνια της OpenAI. Σύμφωνα με τα έγγραφα της υπόθεσης, ο Άλτμαν είχε προσεγγίσει τον Μασκ με το επιχείρημα ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης δεν έπρεπε να αφεθεί αποκλειστικά στη Google και στους άλλους τεχνολογικούς κολοσσούς.

H σχέση των δύο ανδρών άρχισε να επιδεινώνεται γύρω στο 2017, όταν ο Μασκ εμφανιζόταν δυσαρεστημένος από την πρόοδο της εταιρείας και επιχείρησε, σύμφωνα με τα έγγραφα της υπόθεσης, να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο στη διοίκησή της. Η προσπάθεια δεν προχώρησε και το 2018 αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο, διακόπτοντας και τη χρηματοδοτική του στήριξη.

Μετά την αποχώρησή του, η OpenAI μπήκε σε περίοδο εκρηκτικής ανάπτυξης. Η κυκλοφορία του ChatGPT το 2022 την μετέτρεψε σε παγκόσμιο πρωταγωνιστή της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ οι επενδύσεις δισεκατομμυρίων από τη Microsoft εκτόξευσαν την αποτίμησή της.

Σήμερα η εταιρεία θεωρείται μία από τις πιο πολύτιμες ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κόσμο και, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, εξετάζει μελλοντική είσοδο στο χρηματιστήριο με αποτίμηση που θα μπορούσε να προσεγγίσει το 1 τρισ. δολάρια.

Αυτό εξηγεί γιατί η δίκη έχει ιδιαίτερο βάρος. Μια δικαστική απόφαση που θα αμφισβητούσε τη σημερινή δομή της εταιρείας ή θα δημιουργούσε εμπόδια στη διοίκησή της θα μπορούσε να επηρεάσει όχι μόνο την OpenAI, αλλά συνολικά την αγορά της τεχνητής νοημοσύνης και τις προσδοκίες των επενδυτών.

Πέρα από τη νομική διάσταση, η υπόθεση αναδεικνύει και τη βαθιά προσωπική αντιπαράθεση ανάμεσα στον Μασκ και τον Άλτμαν, οι οποίοι εδώ και χρόνια ανταλλάσσουν δημόσιες αιχμές.

Η ένταση κορυφώθηκε μετά την επιτυχία του ChatGPT το 2022. Ο Μασκ έχει επανειλημμένα επιτεθεί στην OpenAI, κατηγορώντας την ότι έχει εγκαταλείψει την αρχική της αποστολή, ενώ έχει χαρακτηρίσει τον Άλτμαν «ψεύτη» και «απατεώνα» σε αναρτήσεις του στην πλατφόρμα X.

Ο Άλτμαν έχει επίσης απαντήσει δημόσια, συχνά με ειρωνικό τόνο, μετατρέποντας τη σύγκρουση σε μία από τις πιο προβεβλημένες προσωπικές κόντρες της Silicon Valley.

Με πληροφορίες από Guardian