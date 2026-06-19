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«Μας φέρθηκαν σαν ζώα»: Έρευνα στην Αυστραλία για καταγγελίες βιασμών από Ισραηλινούς σε βάρος ακτιβιστών

Οι ακτιβιστές συμμετείχαν στην πρωτοβουλία του Στόλου Αλληλεγγύης προς τη Γάζα

The LiFO team
The LiFO team
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΒΙΑΣΜΟΙ ΙΣΡΑΗΛ ΑΚΤΙΒΙΣΤΕΣ Facebook Twitter
Διαδηλωτές, κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες, διαδηλώνουν κατά της G7 στη Γενεύη της Ελβετίας / Φωτ.: KEYSTONE μέσω ΑΠΕ - ΜΠΕ
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Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Αυστραλίας (AFP) ξεκίνησε επίσημη έρευνα για καταγγελίες περί σεξουαλικής κακοποίησης, βασανιστηρίων και απαγωγής που έκαναν ακτιβιστές από τη χώρα, οι οποίοι συμμετείχαν στον Διεθνή Στολίσκο Αλληλεγγύης στη Γάζα, σε βάρος ισραηλινών δυνάμεων.

Η ανεξάρτητη έρευνα στην Αυστραλία αποφασίστηκε έπειτα από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Καμπέρα μεταξύ της υπουργού Εξωτερικών, Πένι Γουόνγκ, ανώτερων αξιωματούχων των διωκτικών αρχών και τεσσάρων συμμετεχόντων του Global Sumud Flotilla, του διεθνούς στολίσκου ανθρωπιστικής βοήθειας που κατευθυνόταν προς τη Γάζα.

Οι ομοσπονδιακές αρχές ανακοίνωσαν ότι θα ακολουθήσει μια «προσέγγιση με επίκεντρο τα θύματα και με γνώμονα την κατανόηση του τραύματος», καθώς οι ερευνητές εξετάζουν τις καταγγελίες για κακοποιήσεις που φέρονται να σημειώθηκαν τόσο σε διεθνή ύδατα όσο και σε ισραηλινές εγκαταστάσεις κράτησης.

Αυστραλία: Σε τι αναφέρονται οι καταγγελίες των ακτιβιστών

Οι καταγγελίες σχετίζονται με επιχείρηση του Μαΐου 2026, όταν το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ αναχαίτισε νηοπομπή ανθρωπιστικής βοήθειας με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας. Από τους σχεδόν 400 εθελοντές διαφόρων εθνικοτήτων που συνελήφθησαν και στη συνέχεια απελάθηκαν, οι 11 ήταν Αυστραλοί πολίτες.

Μετά την απελευθέρωσή τους, αρκετές γυναίκες ακτιβίστριες προχώρησαν σε καταγγελίες ότι υπέστησαν «σοβαρή σωματική βία και σεξουαλική ταπείνωση».

Ανάμεσά τους ήταν η σκηνοθέτιδα Τζούλιετ Λαμόντ, η Βάιολετ Κόκο και η Νιβ Ο’Κόνορ, οι οποίες κατέθεσαν τις μαρτυρίες τους τόσο στο αυστραλιανό κοινοβούλιο όσο και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ενδεικτικά, η Λαμόντ υποστήριξε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις την έδεσαν με tie-wrap, την υπέβαλαν σε τεχνικές προσομοίωσης πνιγμού (waterboarding) και ότι υπέστη βιασμό από Ισραηλινό στρατιώτη.

Άλλοι συμμετέχοντες στον στολίσκο κατήγγειλαν ότι υποχρεώθηκαν να γδυθούν, κρατήθηκαν υπό την απειλή όπλων μέσα σε μεταλλικά κοντέινερ και ξυλοκοπήθηκαν άγρια, με αποτέλεσμα δεκάδες εθελοντές να υποστούν κατάγματα.

Η δημόσια συζήτηση εντάθηκε όταν ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, δημοσίευσε βίντεο στο διαδίκτυο στο οποίο εμφανίζονταν κρατούμενοι δεμένοι με χειροπέδες και γονατισμένοι στο έδαφος.

Η γερουσιαστής Μεχρίν Φαρούκι παρουσίασε τις καταγγελίες σε επιτροπή της Γερουσίας, ζητώντας επίσημη αντίδραση από την κυβέρνηση.

Η επίσημη αντίδραση της κυβέρνησης της Αυστραλίας

Η υπουργός Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ δήλωσε ότι οι περιγραφές των θυμάτων είναι «φρικιαστικές και απαράδεκτες», επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η αυστραλιανή κυβέρνηση υπέβαλε διπλωματικές διαμαρτυρίες όταν οι ισραηλινές αρχές αρνήθηκαν αρχικά να επιτρέψουν προξενική πρόσβαση στους κρατούμενους Αυστραλούς πολίτες.

Η έναρξη της έρευνας προκάλεσε ένταση στις σχέσεις μεταξύ Καμπέρας και Ιερουσαλήμ.

Ο πρέσβης του Ισραήλ στην Αυστραλία, Χιλέλ Νιούμαν, επέκρινε δημόσια την απόφαση της αυστραλιανής αστυνομίας, χαρακτηρίζοντας την έρευνα «λάθος» και «σπατάλη χρόνου για ένα μάταιο περιστατικό».

Ο Νιούμαν απέρριψε κατηγορηματικά όλες τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι οι ισραηλινές δυνάμεις χειρίστηκαν την κατάσταση με ευαισθησία και ότι το Ισραήλ «δεν έχει τίποτα να κρύψει». Παράλληλα, έκανε λόγο για συντονισμένη εκστρατεία δυσφήμισης της χώρας του.

Την ίδια στιγμή, οι νομικοί εκπρόσωποι των καταγγελλόντων έχουν ήδη καταθέσει αναλυτικούς φακέλους στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, περιλαμβάνοντας στοιχεία και μαρτυρίες σχετικά με τις καταγγελλόμενες πράξεις βασανιστηρίων και σεξουαλικής βίας.

Με πληροφορίες από News18

Διεθνή

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