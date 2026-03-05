Μαρτυρία Ελληνίδας κατοίκου στην Κύπρο: «Εύχομαι το κράτος να είναι σε ετοιμότητα»

Ανάμεικτα είναι τα συναισθήματα μιας 28χρονης Ελληνίδας, η οποία τους τελευταίους έξι μήνες ζει στην Κύπρο, την ώρα που η ραγδαία κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή προκαλεί ανησυχία σε ολόκληρη την περιοχή.

Η Κέλλυ Κεράτσα που βρίσκεται στην Κύπρο, και τυχαίνει αυτές τις ημέρες να την έχει επισκεφτεί στη χώρα και η οικογένειά της από Ελλάδα, περιγράφει ότι τις τελευταίες ημέρες η ατμόσφαιρα στο νησί είναι πρωτόγνωρη, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή παρακολουθούνται με ιδιαίτερη προσοχή.

Οι κάτοικοι ενημερώνονται συνεχώς για την κατάσταση, δεν κρύβουν την ανησυχία τους για το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης στην ευρύτερη περιοχή, όμως όπως χαρακτηριστικά αναφέρει νιώθουν ασφαλείς και έχουν εμπιστοσύνη στο κράτος.

Μιλώντας στη LiFO εξηγεί πως ναι μεν οι κάτοικοι των περιοχών της Κύπρου ανησυχούν για τις εξελίξεις, ωστόσο μέχρι στιγμής τα πράγματα έχουν παρουσιαστεί πολύ διαφορετικά από την πραγματικότητα.

«Τα έχουν παρουσιάσει τραγικά», αναφέρει χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως «εδώ είναι ήρεμοι οι πιο πολλοί προς το παρόν, αλλά είμαστε σε αναμονή για τις εξελίξεις, είναι πολύ παράξενο». «Εύχομαι να είναι σε ετοιμότητα. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε επιφυλακή και έχουν σταλεί ενημερωτικά μηνύματα με οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που πέσει κάποιο drone ή πύραυλος - να κατευθυνθούμε σε υπόγειο χώρο και να παραμείνουμε μακριά από τζάμια», συμπληρώνει, χωρίς ωστόσο να δημιουργείται από πλευράς κρατικού μηχανισμού, κλίμα πανικού. Την ίδια ώρα, σε ορισμένες περιοχές της Κύπρου έχουν ηχήσει σειρήνες συναγερμού στο πλαίσιο ασκήσεων πολιτικής άμυνας, γεγονός που έχει εντείνει το αίσθημα ανασφάλειας για πολλούς κατοίκους.

Οι Αρχές πράγματι τονίζουν ότι πρόκειται για προληπτικά μέτρα ετοιμότητας, ωστόσο οι εικόνες και οι ήχοι αυτοί φέρνουν πιο κοντά την πραγματικότητα ενός πιθανού κινδύνου.

Παρά την ανησυχία, η καθημερινότητα συνεχίζεται, με τους πολίτες να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και να ελπίζουν ότι η ένταση στην περιοχή θα αποκλιμακωθεί σύντομα.