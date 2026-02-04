Μαρουάν Μπαργκούτι: Ο «Μαντέλα των Παλαιστινίων» εκδίδει βιβλίο από τη φυλακή

Ο «Μαντέλα των Παλαιστινίων» Μαρουάν Μπαργκούτι, εκδίδει βιβλίο από τη φυλακή.

Πρόκειται για μία συλλογή κειμένων του Παλαιστίνιου πολιτικού ηγέτη, Μαρουάν Μπαργκούτι, που κρατείται στις ισραηλινές φυλακές από το 2002, με τίτλο «Αδιάσπαστος: Στην Αναζήτηση της Ελευθερίας για την Παλαιστίνη»

Σε αυτή σύμφωνα με τις πληροφορίες, συγκεντρώνονται επιστολές από τη φυλακή, συνεντεύξεις, προσωπικό υλικό και έγγραφα από τις τελευταίες τρεις δεκαετίες της πολιτικής δράσης και της κράτησής του.

Καθώς οι θανατηφόρες επιθέσεις στη Γάζα συνεχίζονται παρά την εκεχειρία, ο 66χρονος θεωρείται από πολλούς ως η καλύτερη ελπίδα για ηγεσία σε μια μελλοντική Παλαιστινιακή πολιτεία.

Το βιβλίο του, θα εκδοθεί από τον οίκο Penguin στις 5 Νοεμβρίου, όπως ανακοίνωσε ο εκδότης στην Guardian, ενώ στην Ελλάδα θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ τον ίδιο μήνα.

Ο Μαρουάν Μπαργκούτι κρατείται στις ισραηλινές φυλακές από το 2002, μετά τη σύλληψή του στη Ραμάλα, όπου υπηρετούσε ως εκλεγμένο μέλος του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου.

Κατηγορήθηκε για οργάνωση επιθέσεων που οδήγησαν στον θάνατο πέντε πολιτών και καταδικάστηκε σε κατηγορίες τρομοκρατίας από ισραηλινό δικαστήριο, ενώ η Διεθνής Ένωση Κοινοβουλίων είχε επικρίνει τη δίκη ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των Συμβάσεων της Γενεύης.

Μέλος του κόμματος Φατάχ, αντίπαλου της Χαμάς, ο Μπαργκούτι έχει μακροχρόνια προωθήσει τη λύση των δύο κρατών. Πολλοί εκτιμούν ότι η ισραηλινή άρνηση απελευθέρωσής του, σχετίζεται με τον φόβο ότι θα μπορούσε να γίνει ισχυρή φωνή για την παλαιστινιακή υπόθεση.

Μαρουάν Μπαργκούτι: Φυλακή, απομόνωση, επιθέσεις και περιορισμένη επαφή με την οικογένεια του

Γεννημένος το 1959 στο χωριό Κόμπαρ της Δυτικής Όχθης, μεγάλωσε υπό ισραηλινή στρατιωτική κατοχή μετά τον πόλεμο του 1967 και συνελήφθη πολλές φορές ως έφηβος για πολιτική δράση. Στη συνέχεια αναδείχθηκε σε εξέχον πρόσωπο της παλαιστινιακής πολιτικής, προωθώντας την ενότητα των Παλαιστινίων.

Το επικείμενο βιβλίο θα συγκεντρώσει προσωπικές επιστολές προς την οικογένειά του από τη φυλακή, αλληλογραφία με δημόσια πρόσωπα, συνεντεύξεις, δηλώσεις, ιστορικά έγγραφα και φωτογραφίες, καθώς και αποσπάσματα από το προηγούμενο βιβλίο του 1.000 Ημέρες σε Απομόνωση, που μέχρι τώρα ήταν διαθέσιμο μόνο στα αραβικά.

Ο Μπαργκούτι έχει περάσει εκτεταμένες περιόδους σε απομόνωση χωρίς επαφή με την οικογένειά του και, σύμφωνα με πρώην Παλαιστίνιους κρατούμενους, έχει υποστεί πολλαπλές σοβαρές επιθέσεις στη φυλακή.

Τον Νοέμβριο του 2025, ο Guardian ανέφερε ότι δεν είχε δει την οικογένειά του για τρία χρόνια, ενώ οι δικηγόροι του είχαν επιτραπεί να τον επισκεφτούν μόνο πέντε φορές τα δύο προηγούμενα χρόνια. Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού έχει απαγορευτεί να τον επισκεφθεί, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο.

Παρά περισσότερο από δύο δεκαετίες στη φυλακή, δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι παραμένει ο πιο δημοφιλής Παλαιστίνιος πολιτικός στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, με πολλούς να τον θεωρούν πιθανό ηγέτη ικανό να ενώσει διαφορετικές φατρίες, γεγονός που τον έχει καταστήσει σύμβολο διεθνών εκστρατειών για την απελευθέρωσή του.

Η σύζυγός του, Φάντουα Μπαργκούτι, που είναι και υπέρμαχος της απελευθέρωσής του, υπογράφει την εισαγωγή του βιβλίου: «Εδώ και καιρό ήθελα ο κόσμος να ακούσει τον Μαρουάν με τη δική του φωνή, όχι μέσα από τον θόρυβο που τον περιβάλλει. Αυτό το βιβλίο το καθιστά δυνατό και ελπίζω να βοηθήσει τους ανθρώπους να καταλάβουν ποιος είναι πραγματικά και πώς ενσαρκώνει τον αγώνα των Παλαιστινίων για ελευθερία και αξιοπρέπεια».