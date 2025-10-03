Μαρόκο: Τρεις νεκροί σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Μαρόκο εισέρχονται στην έκτη μέρα τους με βία και συγκρούσεις, ενώ η οργή των νέων κλιμακώνεται λόγω των υπερβολικών δαπανών για την προετοιμασία του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2030.

Ο πρωθυπουργός του Μαροκου Αζίζ Αχανούς ανακοίνωσε διάλογο και συζήτηση με τους πολίτες, αλλά οι διαδηλωτές απαιτούν την παραίτησή του. Τρεις άνθρωποι έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους, ενώ πάνω από 400 έχουν συλληφθεί.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν από την ομάδα Gen Z 212, η οποία χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να καλέσει σε καλύτερα σχολεία, νοσοκομεία και μεγαλύτερες ελευθερίες. Οι πρώτες κινητοποιήσεις έλαβαν χώρα σε Ραμπάτ και Κάζαμπλανκα, με τους νέους να καταγγέλλουν τις δαπάνες της κυβέρνησης για το Παγκόσμιο Κύπελλο σε αντίθεση με την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών.

Η αστυνομία υποστηρίζει ότι αναγκάστηκε να επέμβει όταν διαδηλωτές προσπάθησαν να εισβάλουν σε κτίριο και να αρπάξουν όπλα. Ωστόσο, οι διαδηλωτές καταγγέλλουν υπερβολική βία και αυθαίρετες συλλήψεις, με τη συμμετοχή και της Μαροκινής Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να ενισχύει τη νομιμότητα των αιτημάτων τους.

Μαρόκο: Οικονομική πίεση, ανεργία και η οργή των νέων

Η νεολαία στο Μαρόκο αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, με το ποσοστό ανεργίας κάτω των 25 ετών να φτάνει το 35,8%. Η απόφαση της κυβέρνησης να δαπανήσει μεγάλα ποσά για τη φιλοξενία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε συνδυασμό με κακές υποδομές σε δημόσια σχολεία και νοσοκομεία, έχει πυροδοτήσει τη μαζική κινητοποίηση.

Οι διαδηλώσεις αντικατοπτρίζουν παγκόσμια τάση νεολαιών που κινητοποιούνται κατά της διαφθοράς και των περιορισμένων ευκαιριών, με παραδείγματα από Μαδαγασκάρη, Φιλιππίνες, Νεπάλ και Ινδονησία. Η Gen Z 212 δεσμεύεται να συνεχίσει τις κινητοποιήσεις, αναζητώντας ειρηνικούς τρόπους διαμαρτυρίας σε γειτονιές και μπαλκόνια, παρά την ένταση και τα περιστατικά βίας.

Οι επόμενες μέρες θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία των διαδηλώσεων, με την κυβέρνηση να βρίσκεται υπό πίεση να απαντήσει στα αιτήματα των νέων και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης.