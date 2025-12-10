Μαρόκο: Τουλάχιστον 22 νεκροί από την κατάρρευση κτιρίων - Κάτοικοι κάνουν λόγο για προϋπάρχουσες ρωγμές

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αργά το βράδυ χθες, Τρίτη, μετά την κατάρρευση δύο κτιρίων στην πόλη Φεζ του Μαρόκου.

Την ίδια ώρα ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας μετέδωσε ότι τα κτίρια είχαν εμφανίσει σημάδια ρωγμών πριν το μοιραίο συμβάν.

Οι τοπικές αρχές στην νομαρχία της Φεζ είπαν ότι τα διπλανά τετραώροφα αυτά κτίρια κατέρρευσαν στη διάρκεια της νύχτας, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων MAP.

Τα κτίρια στέγαζαν οκτώ οικογένειες και βρίσκονταν στη συνοικία Αλ Μουστακμπάλ, μια πυκνοκατοικημένη περιοχή δυτικά της πόλης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Προϋπήρχαν προβλήματα στα κτίρια που κατέρρευσαν

Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας SNRT επικαλέστηκε αυτόπτες μάρτυρες που είπαν ότι τα κτίρια είχαν εμφανίσει σημάδια ρωγμών εδώ και αρκετό καιρό χωρίς να έχουν ληφθεί κάποια αποτελεσματικά προληπτικά μέτρα.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διακριβώσει με ανεξάρτητο τρόπο την έκθεση ζημιών που επικαλέστηκε το δίκτυο.

Το SNRT μετέδωσε πλάνα με διασώστες και ενοίκους να σκάβουν μέσα στα χαλάσματα αναζητώντας τυχόν επιζώντες κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Ο γιος μου που μένει από πάνω μου είπε ότι το κτίριο γκρεμίζεται. Όταν βγήκαμε έξω, είδαμε το κτίριο να καταρρέει», ανέφερε στο δίκτυο μια ηλικιωμένη γυναίκα τυλιγμένη με μια κουβέρτα, χωρίς να δώσει το όνομά της.

Η Φεζ, η οποία στο παρελθόν υπήρξε πρωτεύουσα του Μαρόκου και είναι η τρίτη πολυπληθέστερη πόλη της χώρας, βίωσε κύμα διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης πριν από δύο μήνες εξαιτίας των επιδεινούμενων συνθηκών διαβίωσης και των κακών δημοσίων υπηρεσιών.

Ο Αντίμπ Μπεν Ιμπραχήμ, υπουργός αρμόδιος για θέματα στέγασης της χώρας, δήλωσε τον Ιανουάριο ότι σχεδόν 38.800 κτίρια σε όλη τη χώρα χαρακτηρίστηκαν επικίνδυνα για κατάρρευση.

Το σημερινό δυστύχημα είναι ένα από τα χειρότερα στο Μαρόκο μετά την πτώση ενός μιναρέ στην ιστορική πόλη του βόρειου Μαρόκου, Μεκνές, από την οποία σκοτώθηκαν 41 άνθρωποι το 2010.

Οργισμένοι οι νέοι

Το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού του Μαρόκου, οι κόμβοι των οικονομικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων και υποδομές ζωτικής σημασίας βρίσκονται στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας με το υπόλοιπο να εξαρτάται από τη γεωργία, την αλιεία και τον τουρισμό.

Τον Οκτώβριο διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, υποκινούμενες από τη νεολαία, έφεραν στο φως τη βαθιά ριζωμένη οργή για τη φτώχεια και τις δημόσιες υπηρεσίες καθώς η κυβέρνηση προωθεί φιλόδοξα έργα υποδομών και την εγκαινίαση σύγχρονων σταδίων ενόψει της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2030.

Η Φεζ, μια από τις πόλεις που θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση, είναι ένα από τα φτωχότερα αστικά κέντρα της χώρας με γηρασμένες υποδομές.

Με πληροφορίες από Reuters