Μαρόκο: Ακτιβίστρια της Gen Z καταδικάστηκε για αναρτήσεις στο Instagram

Η Zineb Kharroubi, Μαροκινή ακτιβίστρια που ζει στη Γαλλία και συνδέεται με το νεανικό κίνημα GenZ 212, καταδικάστηκε τη Δευτέρα στο Μαρόκο σε έξι μήνες φυλάκιση με αναστολή για «υποκίνηση σε διάπραξη εγκλημάτων ή πλημμελημάτων με ηλεκτρονικά μέσα», σύμφωνα με τον δικηγόρο της.

Η 29χρονη Kharroubi εμφανίστηκε ελεύθερη ενώπιον του δικαστηρίου, μετά τη σύλληψή της στις 12 Φεβρουαρίου, κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο του Μαρακές. Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, οι κατηγορίες βασίστηκαν σε αναρτήσεις στο Instagram που αφορούσαν κάλεσμα σε συγκέντρωση μπροστά από την πρεσβεία του Μαρόκου στο Παρίσι.

Το δικαστήριο της Καζαμπλάνκα επέβαλε στην ακτιβίστρια εξάμηνη ποινή φυλάκισης με αναστολή και πρόστιμο περίπου 460 ευρώ. «Αν και η ποινή είναι επιεικής, η καταδίκη μάς εκπλήσσει, γιατί τίποτα στα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης δεν δικαιολογεί μια τέτοια απόφαση», δήλωσε ο δικηγόρος της, El Hassan Essonni, στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η υπεράσπιση είχε ζητήσει την αθώωσή της, υποστηρίζοντας ότι «η διαδήλωση δεν είναι έγκλημα στο Μαρόκο» και ότι ένα κάλεσμα σε συγκέντρωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υποκίνηση σε διάπραξη αδικήματος. Οι δικηγόροι της είχαν επίσης επισημάνει ότι τα γεγονότα για τα οποία κατηγορήθηκε έλαβαν χώρα στη Γαλλία και όχι στο Μαρόκο.

Το GenZ 212, το όνομα του οποίου παραπέμπει στον διεθνή τηλεφωνικό κωδικό του Μαρόκου, είναι ένα νεανικό συλλογικό κίνημα που χρησιμοποιεί τα social media για τον συντονισμό του. Το φθινόπωρο του 2025 είχε οργανώσει ειρηνικές διαδηλώσεις σε αρκετές πόλεις του Μαρόκου, ζητώντας μεταρρυθμίσεις στους τομείς της υγείας και της παιδείας, καθώς και «τέλος στη διαφθορά».

Οι κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν σχεδόν καθημερινά για δύο εβδομάδες, προτού αρχίσουν να υποχωρούν μετά από ομιλία του βασιλιά Μοχάμεντ ΣΤ΄, ο οποίος ζήτησε επιτάχυνση των κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, και μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης για αυξημένη δημοσιονομική προσπάθεια υπέρ της υγείας και της παιδείας το 2026.

Η υπόθεση της Kharroubi δείχνει ξανά πώς οι εξεγέρσεις και τα κινήματα της Gen Z οργανώνονται πια μέσα από τα social media, αλλά κρίνονται ακόμη στους δρόμους, στα σύνορα και στις αίθουσες των δικαστηρίων.

με στοιχεία από Le Monde