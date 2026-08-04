Μαροκινός αξιωματούχος για Θέουτα: Είχαμε προειδοποιήσει την Ισπανία για τις επιπτώσεις μιας δικαστικής απόφασης

Το Μαρόκο είχε προειδοποιήσει την Ισπανία ότι πρόσφατη απόφαση ισπανικού δικαστηρίου σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, όπως δήλωσε υψηλόβαθμος Μαροκινός αξιωματούχος.

Την περασμένη εβδομάδα, τουλάχιστον 50.000 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους Μαροκινοί, έφτασαν στη Θέουτα, είτε διασχίζοντας τα σύνορα πεζή είτε κολυμπώντας.

Αυτή η μαζική άφιξη κατέκλυσε σε σύντομο χρονικό διάστημα τον ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, πριν ακολουθήσουν χιλιάδες επιστροφές μεταναστών στο Μαρόκο.

Μαρόκο: Η απόφαση του ισπανικού δικαστηρίου

Στις 8 Ιουλίου, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας αποφάσισε ότι οι μετανάστες που φτάνουν διά θαλάσσης δεν θα πρέπει να επαναπροωθούνται τόσο άμεσα όσο όσοι εισέρχονται από άλλες οδούς. Από την πλευρά της, η ισπανική κυβέρνηση απέδωσε τη μαζική κινητοποίηση σε εγκληματικά δίκτυα που διέδωσαν παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με την απόφαση.

«Ξεκινήσαμε επαφές με την ισπανική πλευρά γύρω στις 22 με 23 Ιουλίου, όταν τα μέσα ενημέρωσης άρχισαν να αναφέρονται στο θέμα», δήλωσε ανώτερος Μαροκινός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το Euronews.

«Συζητήσαμε την απόφαση και τις πιθανές επιπτώσεις της. Εξηγήσαμε ότι επρόκειτο να δημιουργήσει πρόβλημα. Και πράγματι δημιούργησε πρόβλημα», πρόσθεσε.

Ωστόσο, η εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης, Έλμα Σάιθ, απέρριψε τον ισχυρισμό αυτό.

«Σε καμία περίπτωση δεν υπήρχαν στοιχεία ή πληροφορίες που να μας προειδοποιούσαν για την έκταση αυτού του πρωτοφανούς γεγονότος», δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Μαδρίτη.

Με πληροφορίες από Euronews