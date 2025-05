Μάρκο Ρούμπιο, «υπουργός των πάντων»: Τέσσερα χαρτοφυλάκια για τον εκλεκτό του Τραμπ

Σε «υπουργό των πάντων» εξελίσσεται ο Μάρκο Ρούμπιο στις ΗΠΑ, καθώς αυτή τη στιγμή διατηρεί τέσσερα χαρτοφυλάκια στην κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Μάρκο Ρούμπιο είναι τώρα υπουργός Εξωτερικών. Είναι υπηρεσιακός διοικητής της Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ. Είναι υπηρεσιακός αρχειονόμος για την Εθνική Διοίκηση Αρχείων. Και, από χθες, προσωρινός σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Προέδρου Τραμπ.

«Σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο στολισμένο με λαμπερά στολίδια κάθε σχήματος και μεγέθους, ο Μάρκο Ρούμπιο, 53 ετών, έχει στα χέρια του τέσσερις τίτλους, με την αρχή να γίνεται με την επιβεβαίωσή του ως υπουργός Εξωτερικών στις 20 Ιανουαρίου, την ίδια ημέρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ορκίστηκε πρόεδρος των ΗΠΑ.

»Θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει ρεκόρ στη σύγχρονη ιστορία της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Και προσθέτει στην ιστορία επιτυχίας των μεταναστών που είναι ο πυρήνας της αφήγησης του Ρούμπιο, ενός πρώην γερουσιαστή από τη Φλόριντα, του οποίου ο πατέρας εργαζόταν ως μπάρμαν και η μητέρα του εργαζόταν ως οικονόμος όταν έφυγαν από την Κούβα για τις Ηνωμένες Πολιτείες», γράφουν σκωπτικά οι New York Times, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις στην αμερικανική κυβέρνηση.

Μάρκο Ρούμπιο / Φωτογραφία αρχείου: EPA

Ο Ρούμπιο σε ρόλο «υπερυπουργού»: Ερωτήματα για την υπερσυσσώρευση εξουσίας στον Λευκό Οίκο του Τραμπ

Η ανάληψη όλων αυτών των καθηκόντων από τον Μάρκο Ρούμπιο προκαλεί ερωτήματα ως προς το κατά πόσο μπορεί να επιτελέσει ουσιαστικό έργο στην κυβέρνηση, καθώς καλείται να διαχειριστεί πολλαπλούς ρόλους, υπό έναν πρόεδρο που αποφεύγει τις παραδοσιακές δομές διακυβέρνησης και έχει ορίσει προσωπικούς φίλους, όπως τον επιχειρηματία Στιβ Γουίτκοφ, σε ευαίσθητα διπλωματικά πόστα.

Η νεότερη ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Μάρκο Ρούμπιο ανακοινώθηκε αιφνιδιαστικά από τον ίδιο τον κ. Τραμπ με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το απόγευμα της Πέμπτης, στο πλαίσιο της πρώτης μεγάλης ανακατάταξης προσώπων της κυβέρνησης. Ο πρόεδρος είχε μόλις αποπέμψει τον Μάικλ Γουόλτς από τη θέση του συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, μαζί με τον αναπληρωτή του, Άλεξ Γουόνγκ. Στην ίδια ανάρτηση, ο κ. Τραμπ ανέφερε ότι προτείνει τον Γουόλτς για τη θέση του πρεσβευτή των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη.

Η αναβάθμιση Ρούμπιο προκαλεί αμηχανία στην κυβέρνηση Τραμπ

Η απόφαση για μια ακόμη θέση στον Μάρκο Ρούμπιο -μια υπερφόρτωση ρόλων που «θυμίζει σενάριο επιστημονικής φαντασίας Β’ κατηγορίας»- προκάλεσε αμηχανία, ακόμη και εντός της κυβέρνησης. Η Τάμι Μπρους, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, πληροφορήθηκε την είδηση κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης Τύπου, όταν δημοσιογράφος της διάβασε την ανάρτηση του προέδρου. «Ναι, αυτό είναι το θαύμα της σύγχρονης τεχνολογίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης», σχολίασε η Μπρους. «Αυτή είναι λοιπόν μια συναρπαστική στιγμή εδώ».

Προσπαθώντας να εξηγήσει τα γεγονότα που εκτυλίσσονταν σε πραγματικό χρόνο, προσέθεσε: «Τον έχουμε δει να βρίσκεται στον Λευκό Οίκο αρκετές φορές την εβδομάδα, με τη στενή εργασιακή του σχέση καθημερινά με τον πρόεδρο. Σαφώς βρίσκονται σε ένα περιβάλλον όπου έχουν γνωριστεί πολύ καλά».

Το γεγονός ότι ο Ρούμπιο ηγείται πλέον τεσσάρων διαφορετικών οργανισμών αποτελεί ένδειξη τόσο της εμπιστοσύνης που του δείχνει ο Τραμπ, όσο και της ισχυρής σχέσης του με τη Σούζι Γουάιλς, έμπειρη πολιτική παράγοντα και προσωπάρχη του προέδρου.

Τζέι Ντι Βανς και Μάρκο Ρούμπιο / Φωτογραφία αρχείου: EPA

Ρούμπιο όπως Κίσινγκερ, αλλά και Σι Τζινπίνγκ

Ωστόσο, η ανάληψη τεσσάρων αξιωμάτων εγείρει πρακτικά ερωτήματα: Θα λάβει μισθολογική αναπροσαρμογή; Θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις διεθνείς απαιτήσεις της διπλωματίας; Πώς θα διαχειριστεί τις ευθύνες του;

Αν και υπάρχουν ιστορικά προηγούμενα, αυτά δεν είναι ενθαρρυντικά. Ο Χένρι Κίσινγκερ, από το 1973 έως το 1975, κατείχε ταυτόχρονα τις θέσεις του υπουργού Εξωτερικών και του συμβούλου εθνικής ασφάλειας — μια τακτική που θεωρήθηκε αποτυχημένη. Στη σημερινή κυβέρνηση, αξιωματούχοι όπως ο Κας Πατέλ και ο Ντάνιελ Ντρίσκολ είχαν επίσης διπλές ιδιότητες, αλλά σε μικρότερης κλίμακας οργανισμούς.

Αντίθετα, ενδεικτικά παραδείγματα συσσωρευμένης εξουσίας συναντώνται εκτός ΗΠΑ. Ο Σι Τζινπίνγκ, για παράδειγμα, είναι ταυτόχρονα γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, πρόεδρος της Κίνας και επικεφαλής της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής — «μία θέση λιγότερη» από τους τίτλους του Μάρκο Ρούμπιο, χωρίς να προσμετρηθούν και οι κομματικές ομάδες που διευθύνει ο Σι.

Πώς ανέλαβε τα χαρτοφυλάκια ο Ρούμπιο

Η Γερουσία ενέκρινε ομόφωνα τον Ρούμπιο ως υπουργό Εξωτερικών, αλλά οι υπόλοιποι διορισμοί του έγιναν κάτω από αμφισβητούμενες συνθήκες. Η αποπομπή της αρχειονόμου Κολίν Σόγκαν στις αρχές Φεβρουαρίου θεωρήθηκε αντίποινα προς την Εθνική Διοίκηση Αρχείων και Αρχείων, που είχε εκφράσει ανησυχίες για την κατοχή διαβαθμισμένων εγγράφων από τον Τραμπ — αν και η ίδια η Σόγκαν δεν είχε συμμετοχή στην υπόθεση.

Τέσσερις ημέρες πριν την αποπομπή της, ο Ρούμπιο αυτοανακηρύχθηκε υπηρεσιακός διευθυντής της USAID, τη στιγμή που ο Έλον Μασκ και ο Πιτ Μαρόκο αποδυνάμωναν την υπηρεσία με περικοπές και απολύσεις. Ο Ρούμπιο, παρότι δεν πρωτοστατούσε, ενέκρινε τις αποφάσεις και μετέφερε τα απομεινάρια της USAID στο Υπουργείο Εξωτερικών. Την περασμένη εβδομάδα, δημοσίευσε οργανόγραμμα που τον τοποθετεί ακόμα και σήμερα ως επικεφαλής της υπηρεσίας.

Μάρκο Ρούμπιο / Φωτογραφία αρχείου: EPA

Ακόμη και πριν αναλάβει την τέταρτη θέση, αναλυτές προειδοποιούσαν για τις επιπτώσεις αυτής της συγκέντρωσης εξουσίας. Όπως σημείωσε σε ανάρτηση η οργάνωση Citizens for Responsibility and Ethics in Washington τον Μάρτιο: «Η κατοχή δύο (ή στην περίπτωση του Ρούμπιο, τριών) ρόλων ταυτόχρονα δεν είναι ποτέ ιδανική — η διεύθυνση κυβερνητικών υπηρεσιών και προγραμμάτων είναι ένα σημαντικό έργο που απαιτεί προσοχή και εστίαση». Και πρόσθεσε: «Αλλά οι τρέχουσες θέσεις του Ρούμπιο είναι μοναδικά ανησυχητικές».

Η αναλυτής Γκαμπριέλα Κάντορ υπογράμμισε μια κρίσιμη σύγκρουση συμφερόντων: ο αρχειονόμος οφείλει να εποπτεύει άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες για την τήρηση αρχείων — στις οποίες συγκαταλέγονται και δύο από εκείνες που διευθύνει ο ίδιος ο κ. Ρούμπιο. Με την προσθήκη και του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, η σύγκρουση αυτή οξύνεται ακόμη περισσότερο.

Το αιχμηρό post του Τζέι Ντι Βανς: «Μακάρι να υπήρχε μια θέση εργασίας για έναν ευσεβή Καθολικό…»

Όσον αφορά το ερώτημα του μισθού ή των μισθών του Μάρκο Ρούμπιο, το Υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε σε σχετικό ερώτημα που υποβλήθηκε την Πέμπτη, από τους New York Times.

Το ίδιο βράδυ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς σχολίασε χιουμοριστικά στα κοινωνικά δίκτυα: «Νομίζω ότι θα μπορούσε να αναλάβει λίγο περισσότερα», σημειώνοντας — με φανερή ειρωνεία — την πρόσφατη επίσκεψή του στον Πάπα Φραγκίσκο, λίγες ώρες πριν από τον θάνατό του. «Μακάρι να υπήρχε μια θέση εργασίας για έναν ευσεβή Καθολικό…».

Με πληροφορίες από New York Times