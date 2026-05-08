Μάρκο Ρούμπιο: «Περιμένουμε απάντηση από το Ιράν σήμερα» - Τι συζήτησε με τον πάπα Λέοντα

Ο Μάρκο Ρούμπιο προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με το Ιράν, αλλά και για όσα συζήτησε με τον πάπα Λέοντα στη χθεσινή τους συνάντηση στο Βατικανό.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Ρούμπιο, δήλωσε ότι αναμένεται επικοινωνία σήμερα με το Ιράν.

Ο Ρούμπιο έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με πληροφορίες ότι το Ιράν ενδέχεται να αναλάβει τον έλεγχο της ναυτιλιακής κίνησης στα Στενά του Ορμούζ.



«Διαβάσαμε χθες το βράδυ ότι το Ιράν έχει ιδρύσει ή προσπαθεί να ιδρύσει κάποιον οργανισμό που θα ελέγχει τη ναυτιλιακή κίνηση στα Στενά… Αυτό θα ήταν πραγματικά απαράδεκτο».



«Αναμένουμε μια απάντηση από αυτούς σήμερα κάποια στιγμή. Δεν την έχουμε λάβει ακόμα... Ελπίζω να είναι μια σοβαρή πρόταση, το ελπίζω πραγματικά».

Αιχμές κατά του ΝΑΤΟ

Ο Μάρκο Ρούμπιο επέκρινε στις δηλώσεις του τις χώρες του ΝΑΤΟ που αρνήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες την πρόσβαση σε βασικές βάσεις για την εκτέλεση στρατιωτικών αποστολών.

«Είχαμε μια έκτακτη ανάγκη. Και ορισμένες χώρες στην Ευρώπη, όπως η Ισπανία, για παράδειγμα, μας αρνήθηκαν τη χρήση αυτών των βάσεων για μια πολύ σημαντική έκτακτη ανάγκη, με αποτέλεσμα, κατά κάποιον τρόπο, η άρνηση πρόσβασης σε αυτές τις βάσεις να εμποδίσει στην ουσία την αποστολή».

«Αν ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους οι ΗΠΑ είναι μέλη του ΝΑΤΟ είναι η δυνατότητα να έχουν δυνάμεις αναπτυγμένες στην Ευρώπη, τις οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν σε άλλες έκτακτες ανάγκες, και τώρα αυτό δεν ισχύει πλέον, τουλάχιστον όσον αφορά ορισμένα μέλη του ΝΑΤΟ, αυτό αποτελεί πρόβλημα και πρέπει να εξεταστεί».

Τι συζητήθηκε με τον πάπα Λέοντα

Ο Μάρκο Ρούμπιο αποκάλυψε τι συζήτησαν ο ίδιος και ο πάπας Λέων κατά τη διάρκεια της κλειστής συνάντησής τους, εν μέσω της αντιπαράθεσης του προέδρου Τραμπ με το Βατικανό.

«Τον ενημέρωσα για την κατάσταση με το Ιράν, εξέφρασα την άποψή μας σχετικά με το γιατί αυτό είναι σημαντικό και τον κίνδυνο που αποτελεί το Ιράν για τον κόσμο, κάτι που αναγνωρίζεται ευρέως».

«Ο Άγιος Πατέρας [ο πάπας] είναι πνευματικός ηγέτης... αυτός είναι ο ρόλος του. Προφανώς, η Εκκλησία πάντα ενεργούσε με σκοπό την ειρήνη και τον σεβασμό προς όλη την ανθρωπότητα. Τελικά, ήταν μια πολύ εγκάρδια και σημαντική συνάντηση».

Με πληροφορίες από Fox News