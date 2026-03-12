Μάρκο Ρούμπιο: Ο Τραμπ του έκανε δώρο παπούτσια και δεν του κάνουν - Viral η στιγμή που τα φορά

Τις τελευταίες ώρες έχει γίνει viral στα social media η φωτογραφία του Μάρκο Ρούμπιο, όπου φορά ένα ζευγάρι παπουτσιών φανερά μεγαλύτερο από το δικό του.

Πίσω από αυτή τη φωτογραφία, κρύβεται το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αγοράσει το ίδιο μοντέλο παπουτσιών για όλα τα μέλη του υπουργικού του συμβουλίου, χωρίς όμως πρώτα να ελέγξει τα νούμερα που φορούν.

Η είδηση αποκαλύφθηκε από τη «Wall Street Journal», η οποία σε δημοσίευμά της ανέφερε ότι τα παπούτσια κόστιζαν 145 δολάρια και παραδόθηκαν προσωπικά από τον Τραμπ σε πολλούς συμβούλους, ανάμεσά τους ο Ρούμπιο, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι και ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ.

Η φωτογραφία του Ρούμπιο με τα πολύ μεγαλύτερα -από ότι φοράει-παπούτσια, έκανε αμέσως τον γύρο των social media, προκαλώντας σχόλια για το λάθος μέγεθος και το ασυνήθιστο αυτό δώρο του Αμερικανού προέδρου.

Το περιστατικό έχει ξεχωρίσει ανάμεσα στις viral ειδήσεις των τελευταίων ημερών, κυρίως λόγω της αντίθεσης ανάμεσα στο πολυτελές δώρο και στην εμφανή ακαταλληλότητά του.