Μάρκο Ρούμπιο: «Το Ιράν είναι ο μεγαλύτερος χορηγός τρομοκρατίας στον κόσμο» - Πρόοδος στις συνομιλίες

Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, κατηγορώντας το Ιράν ότι αποτελεί «τον μεγαλύτερο χορηγό τρομοκρατίας στον κόσμο», ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στις διαπραγματεύσεις για συμφωνία μεταξύ των δύο κρατών.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Νέο Δελχί της Ινδίας, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υποστήριξε ότι η Τεχεράνη επενδύει στη χρηματοδότηση ένοπλων οργανώσεων αντί στην ανάπτυξη της χώρας και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών της.

Ρούμπιο κατά Ιράν

«Καμία χώρα στη Γη δεν χρηματοδοτεί περισσότερη τρομοκρατία από το Ιράν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, «το Ιράν δεν δαπανά χρήματα για δρόμους και για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, αλλά επενδύει στη στήριξη της Χεζμπολάχ και της Χαμάς».

Ο Ρούμπιο κατηγόρησε επίσης την Τεχεράνη για τις κινήσεις της στα Στενά του Ορμούζ, λέγοντας ότι «κρατούν ομήρους πολιτικά πλοία» και ότι «έχουν τοποθετήσει νάρκες σε διεθνή θαλάσσια οδό».

Παράλληλα, αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, επανέλαβε ότι η Ουάσινγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί την απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη.

«Το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», τόνισε, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα βρίσκονται σε εξέλιξη και θα απαιτήσουν «την αποδοχή και τη συμμόρφωση» της ιρανικής πλευράς.

Σε εξέλιξη οι συνομιλίες για συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες ανακοίνωση συμφωνίας με το Ιράν άφησε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, υποστηρίζοντας ότι οι βασικοί στόχοι της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης κατά της Τεχεράνης έχουν ήδη επιτευχθεί.

O Ρούμπιο δήλωσε ότι «ίσως να έχουμε περισσότερες εξελίξεις αργότερα σήμερα», προσθέτοντας όμως ότι «αφήνει στον πρόεδρο (Τραμπ) να κάνει περαιτέρω ανακοινώσεις».

Ανέφερε ότι «έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος – σημαντική πρόοδος, αν και όχι η τελική».

«Πιστεύω ότι ίσως υπάρχει η πιθανότητα μέσα στις επόμενες ώρες ο κόσμος να λάβει καλά νέα», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, Al Jazeera και BBC