Μάρκο Ρούμπιο: Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο «διεξάγει πόλεμο» σε βάρος των ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα ότι ξεκινούν μια εκστρατεία εναντίον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, που εδρεύει στη Χάγη.

Οι ΗΠΑ κατηγορούν το ΔΠΔ ότι «διεξάγει πόλεμο» εναντίον της Ουάσινγκτον και «απειλεί» τους Αμερικανούς προαναγγέλλοντας νέες κυρώσεις.

ΗΠΑ εναντίον Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

«Την ώρα που μιλάμε, το ΔΠΔ και οι σύμμαχοί του διεξάγουν πόλεμο εναντιον της χώρας μας, όχι με σφαίρες ή πυραύλους αλλά με καταστατικά, συνθήκες και την επιβολή αυτού που αποκαλούν διεθνές δίκαιο» είπε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

«Ο κίνδυνος που αντιπροσωπεύει αυτό το διεθνές δικαστήριο αυξάνεται διαρκώς. Σήμερα, απειλεί όλες τις πλευρές του πολιτικού και νομικού συστήματός μας», υποστήριξε. «Αν παραμείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια θα βρεθούμε όλοι στο έλεος ξένων δικαστών που εδρεύουν σε απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων από εδώ, εκτεθειμένοι στον διαρκή κίνδυνο να διωχθούμε ποινικά ή και να φυλακιστούμε για το υποτιθέμενο έγκλημα της υπεράσπισης της χώρας μας», συνέχισε.

Οι σχέσεις της κυβέρνησης Τραμπ με το ΔΠΔ έχουν επιδεινωθεί ραγδαία και πολλοί δικαστές, όπως και ο γενικός εισαγγελέας του, υπόκεινται πλέον σε κυρώσεις. Μεταξύ άλλων τους απαγορεύεται η είσοδος στις ΗΠΑ και κάθε οικονομική δοσοληψία στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

The International Criminal Court seeks to become the unaccountable arbiter of a new global law — empowered to prosecute and arrest our citizens at will and existentially threaten American sovereignty.



We will teach the ICC the full meaning of American resolve. pic.twitter.com/2egHK1jA98 — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 13, 2026

Οι κυρώσεις είναι, στο κυριότερο μέρος τους, απάντηση στις έρευνες που διεξάγει το ΔΠΔ σε βάρος του Ισραήλ, του στενού συμμάχου των ΗΠΑ. Το 2024 το ΔΠΔ εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το ΔΠΔ ιδρύθηκε το 2002 και αρμοδιότητά του είναι να δικάζει πρόσωπα που κατηγορούνται για ωμότητες όπως εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία. Ούτε το Ισραήλ, ούτε οι ΗΠΑ έχουν υπογράψει τη διεθνή συνθήκη με την οποία ιδρύθηκε το ΔΠΔ, όπως εξάλλου και η Ρωσία, σε βάρος του προέδρου της οποίας, του Βλαντίμιρ Πούτιν, έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τον Μάρτιο του 2023.

Ο Τραμπ, αλλά και άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι, όπως ο προκάτοχός του, Τζορτζ Ου. Μπους, λένε ότι το ΔΠΔ δεν θα πρέπει να έχει τη δικαιοδοσία να διεξάγει έρευνες και να ασκεί διώξεις σε βάρος Αμερικανών υπηκόων και ιδίως στρατιωτικών.

Με πληροφορίες από AFP, Reuters και ΑΠΕ-ΜΠΕ

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