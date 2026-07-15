Το μαρκαδοράκι του Μπαζ Όλντριν που «ξεκόλλησε» το Apollo 11 από τη Σελήνη βγαίνει σε δημοπρασία

Το μαρκαδοράκι που χρησιμοποίησε ο Μπαζ Όλντριν για να διορθώσει έναν σπασμένο διακόπτη στο Apollo 11 και να φύγει από τη Σελήνη μαζί με τον Νιλ Άρμστρονγκ βγαίνει σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη.

Το ασημί πλαστικό Duro Rocket, χτυπημένο από τον χρόνο αλλά συνδεδεμένο με μία από τις πιο διάσημες στιγμές της διαστημικής ιστορίας, αναμένεται σύμφωνα με τον οίκο Sotheby’s να πωληθεί από 800.000 έως 1,2 εκατ. δολάρια. Μαζί του θα δημοπρατηθεί και το σπασμένο κομμάτι του διακόπτη, καθώς και τα δύο προέρχονται από την προσωπική συλλογή του Όλντριν.

Ο Άρμστρονγκ και ο Όλντριν είχαν προσεληνωθεί τον Ιούλιο του 1969, στην ιστορική αποστολή Apollo 11, και ετοιμάζονταν να κοιμηθούν μετά τον πρώτο περίπατο στη Σελήνη, όταν ο Όλντριν είδε ένα μικρό μαύρο κομμάτι στο πάτωμα της σεληνακάτου.

Ήταν τμήμα του διακόπτη που χρειαζόταν για να τροφοδοτηθεί με ρεύμα ο κινητήρας ανόδου, ο μηχανισμός που θα τους απομάκρυνε από τη σεληνιακή επιφάνεια και θα τους επέτρεπε να επιστρέψουν στη Γη.

Όπως έγραψε αργότερα ο Όλντριν, η ανακάλυψη αυτή τον ανησύχησε αμέσως. Χωρίς τον συγκεκριμένο διακόπτη, οι δύο αστροναύτες κινδύνευαν να μείνουν στη Σελήνη.

Στην επιστολή προέλευσης που συνοδεύει το αντικείμενο στη δημοπρασία, ο Όλντριν αστειεύεται ότι ο Άρμστρονγκ πίστευε πως εκείνος έσπασε τον διακόπτη, ενώ ο ίδιος θεωρούσε πως το έκανε ο Άρμστρονγκ.

Σε μεταγενέστερο βιβλίο του, πάντως, ο Όλντριν εμφανίστηκε πιο πρόθυμος να αναλάβει την ευθύνη, γράφοντας ότι πιθανότατα χτύπησε τον διακόπτη με το βαρύ σακίδιο του εξοπλισμού του, είτε πριν βγει από τη σεληνάκατο είτε όταν επέστρεψε από τον περίπατο στη Σελήνη.

Οι δύο αστροναύτες ενημέρωσαν το κέντρο ελέγχου της αποστολής στο Χιούστον, ελπίζοντας ότι θα μπορούσε να βρεθεί τρόπος να παρακαμφθεί το πρόβλημα. Μέχρι το επόμενο πρωί, όμως, η απάντηση ήταν σαφής. Δεν υπήρχε τρόπος να διοχετευθεί αλλιώς η απαραίτητη ισχύς.

Ο Όλντριν άρχισε τότε να ψάχνει κάτι που θα μπορούσε να πιέσει τον διακόπτη στη θέση του. Επειδή επρόκειτο για ηλεκτρικό κύκλωμα, απέφυγε να χρησιμοποιήσει το δάχτυλό του ή οποιοδήποτε αντικείμενο με μεταλλικό άκρο.

Τότε σκέφτηκε το μαύρο μαρκαδοράκι που είχε πάρει μαζί του ως προσωπικό αντικείμενο. Το πίεσε προσεκτικά πάνω στον διακόπτη και, όπως έγραψε αργότερα, περίμενε με αγωνία να δει αν θα κρατήσει.

Το αυτοσχέδιο τέχνασμα λειτούργησε. Ο διακόπτης έμεινε στη θέση του και οι δύο αστροναύτες μπόρεσαν να ενεργοποιήσουν τον κινητήρα ανόδου και να επιστρέψουν από τη Σελήνη.

Ο Όλντριν, σήμερα 96 ετών, είναι ένας από τους τέσσερις ανθρώπους που περπάτησαν στη Σελήνη κατά τις αποστολές Apollo και βρίσκονται ακόμη στη ζωή. Ο Νιλ Άρμστρονγκ, ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη, πέθανε το 2012.

Η δημοπρασία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Σελήνη επιστρέφει στο επίκεντρο του διαστημικού ανταγωνισμού. Η NASA σχεδιάζει νέα αποστολή στην επιφάνειά της ήδη από το 2028, ενώ η Κίνα προετοιμάζει επανδρωμένη προσελήνωση με ορίζοντα το 2030.

Ο ίδιος ο Όλντριν έχει ταχθεί υπέρ μιας πιο φιλόδοξης κατεύθυνσης για το αμερικανικό διαστημικό πρόγραμμα, υποστηρίζοντας εδώ και χρόνια ότι η NASA πρέπει να στραφεί προς τον Άρη και τη δημιουργία μόνιμης ανθρώπινης παρουσίας εκεί.

Το μαρκαδοράκι και το σπασμένο κομμάτι του διακόπτη παρέμειναν μέχρι σήμερα στην κατοχή του. Πλέον, περισσότερα από πέντε δεκαετίες μετά την αποστολή που καθήλωσε τον κόσμο, τα δύο αντικείμενα που βοήθησαν τους αστροναύτες του Apollo 11 να φύγουν από τη Σελήνη αναμένεται να περάσουν σε νέο ιδιοκτήτη.

Με πληροφορίες από Guardian