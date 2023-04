The Script: Πέθανε ο 46χρονος κιθαρίστας και συνιδρυτής του συγκροτήματος, Mark Sheehan

Ο συνιδρυτής και κιθαρίστας του συγκροτήματος The Script, Mark Sheehan, πέθανε μετά από σύντομη ασθένεια σε ηλικία 46 ετών.

Ο θάνατος του μουσικού ανακοινώθηκε σήμερα από το ιρλανδικό ροκ συγκρότημα, μέσω των επίσημων λογαριασμών τους στα social media.

«Ο πολυαγαπημένος σύζυγος, πατέρας, αδελφός, συμπαίκτης και φίλος Mark Sheehan απεβίωσε σήμερα στο νοσοκομείο μετά από σύντομη ασθένεια» αναφέρθηκε στη σχετική ανακοίνωση.

«Η οικογένεια και το συγκρότημα ζητούν από τους θαυμαστές να σεβαστούν την ιδιωτική τους ζωή σε αυτή την τραγική στιγμή» συμπλήρώνεται.

Πέρσι, ο Sheehan δεν είχε συμμετάσχει στις εμφανίσεις του γκρουπ στις ΗΠΑ. Ο επικεφαλής των The Script, Danny O’Donoghue, είχε αναφέρει τότε πως δεν μπόρεσε να τους ακολουθήσει λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων.

«Είναι δική του ιστορία, για να την πει, αλλά ναι, υποθέτω, πως μπορώ να το συνοψίσω ως εξής: τα παιδιά του χρειάζονταν τον πατέρα τους και η σύζυγός του τον άνδρα της» είπε ο τραγουδιστής και πληκτράς.

Το γκρουπ σχηματίστηκε το 2001 από τον Sheehan, τον O’Donoghue και τον ντράμερ Glen Power και μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια τους είναι τα: The Man Who Can’t Be Moved, Breakeven και We Cry.

Αρκετά από τα τραγούδια τους έχουν ακουστεί σε δημοφιλή τηλεοπτικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων των 90210, Ghost Whisperer, EastEnders, Made in Chelsea και The Vampire Diaries.

Με πληροφορίες από Independent