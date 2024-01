Μαρκ Ράφαλο: Όταν διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο- «Είμαι κουφός από το ένα αυτί»

Ο Μαρκ Ράφαλο μίλησε για την περιπέτεια υγείας που πέρασε πριν από δύο δεκαετίες, όταν διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο, εξαιτίας του οποίου παρέλυσε το πρόσωπό του για ένα χρόνο, ενώ έχασε την ακοή του από το ένα αυτί του.

«Είχα έναν όγκο στον εγκέφαλο με την επιτυχία του You Can Count on Me», ανέφερε ο Μαρκ Ράφαλο μιλώντας σε podcast. Ο 56χρονος πρωταγωνιστής του «Poor Things»- που διεκδικεί το Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του- δήλωσε ότι ανακάλυψε τον όγκο έπειτα από όνειρο που είδε.

«Δεν έμοιαζε με κανένα άλλο όνειρο που είχα δει. “Έχεις όγκο στον εγκέφαλο”. Δεν ήταν καν φωνή, ήταν σαν απλή πληροφορία “έχεις καρκίνο στον εγκέφαλο και πρέπει να τον αντιμετωπίσεις άμεσα”», ανέφερε, μιλώντας για το πώς διαγνώστηκε το 2001 με καλοήθες αιθουσαίο σβάννωμα.

Το όνειρο ήταν τόσο έντονο, που ο Μαρκ Ράφαλο πήγε σε γιατρό και υποβλήθηκε σε εξετάσεις. Εκείνη την εποχή, το μόνο σύμπτωμα που είχε ήταν μια μόλυνση στο αυτί. «Η νοσοκόμα κάλεσε τον γιατρό, τους άκουγα να μιλάνε στο άλλο δωμάτιο. Ήρθε μέσα, ήταν σαν ζόμπι και είπε “έχεις έναν όγκο πίσω από το αριστερό σου αυτί, το μέγεθός του είναι όσο ένα μπαλάκι του γκολφ και δεν ξέρουμε τι είναι. Δεν θα ξέρουμε μέχρι να γίνει βιοψία», περιέγραψε.

Μαρκ Ράφαλο: Η αριστερή πλευρά του προσώπου μου είχε παραλύσει

Ο όγκος ήταν καλοήθης, αλλά έπρεπε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση προκειμένου να αφαιρεθεί. «Είμαι εντελώς κουφός από το ένα αυτί και όταν ξύπνησα, η αριστερή πλευρά του προσώπου μου είχε παραλύσει τελείως. Δεν μπορούσα ούτε να κλείσω το μάτι μου», είπε για τις πρώτες στιγμές μετά τη χειρουργική επέμβαση.

Η παράλυση υποχώρησε έπειτα από ένα χρόνο, αλλά ακόμη είναι αντιμέτωπος με την απώλεια ακοής. «Πάρε την ακοή μου, αλλά άσε με να κρατήσω το πρόσωπό μου και να είμαι ο πατέρας αυτών των παιδιών», σκεφτόταν τότε.

Στη συνέντευξη ο Μαρκ Ράφαλο εξήγησε και γιατί αποφάσισε να μην αποκαλύψει αρχικά τη διάγνωση στη σύζυγό του. Η Σάνραϊζ Κόινι ήταν έγκυος και απέμεναν λίγες ημέρες για να φέρει στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, τον Κιν.

Μία εβδομάδα μετά τον τοκετό ο ηθοποιός της είπε τι συνέβαινε, το βράδυ πριν από το ραντεβού του με νευρολόγο, στο οποίο θα αποφασιζόταν πώς θα αντιμετωπιστεί ο όγκος. «Όταν της το είπα, στην αρχή πίστευε ότι έκανα πλάκα. Μετά ξέσπασε σε κλάματα και μου είπε “πάντα ήξερα ότι θα πεθάνεις νέος”», περιέγραψε.