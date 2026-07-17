Μαρίν Λεπέν: Η απάντηση του κόμματός της στην στήριξη του Μασκ - «Σημασία έχει η άποψη του γαλλικού λαού»

Το μεγαλύτερο ακροδεξιό κόμμα της Γαλλίας δεν φαίνεται ιδιαίτερα ενθουσιασμένο με την υποστήριξη του Έλον Μασκ.

Αφού ο Μασκ χαρακτήρισε την υποψήφια για την προεδρία, Μαρίν Λεπέν, «την τελευταία ελπίδα της Γαλλίας» σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την Τετάρτη, οι σύμμαχοί της από το κόμμα της, τον Εθνικό Συναγερμό (National Rally), έσπευσαν να υποβαθμίσουν τη σημασία της στήριξής του, λέγοντας ότι πρόκειται για κάτι που δεν εξαρτάται από τους ίδιους.

Ο Λοράν Ζακομπελί, εκπρόσωπος και βουλευτής του Εθνικού Συναγερμού, δήλωσε την Πέμπτη στη δημόσια ραδιοφωνία ότι, παρόλο που συμφωνεί με τη δήλωση του Μασκ, το κόμμα δεν επιδιώκει υποστήριξη από το εξωτερικό. Ο Εθνικός Συναγερμός έχει ακολουθήσει παρόμοια στάση και απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, κρατώντας αποστάσεις και απορρίπτοντας τη στήριξη από την Ουάσινγκτον, παρά την ιδεολογική συγγένεια.

She is France’s last hope https://t.co/alN4E0hXbl — Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2026

«Αυτό που έχει σημασία δεν είναι η άποψη ανθρώπων από το εξωτερικό», δήλωσε ο Ζακομπελί. «Είναι η άποψη του γαλλικού λαού».

Ο ιδιοκτήτης των X, SpaceX και Tesla έχει τα τελευταία χρόνια παρέμβει επανειλημμένα στην ευρωπαϊκή πολιτική και έχει εκφράσει την υποστήριξή του σε δεξιές και ακροδεξιές ομάδες που τάσσονται κατά της μετανάστευσης, όπως το AfD στη Γερμανία.

«Αυτές οι εκδηλώσεις υποστήριξης ενδιαφέρουν περισσότερο τους δημοσιογράφους»

Οι πολιτικές απόψεις του Μασκ και η αντίληψή του για την ελευθερία του λόγου τον έχουν καταστήσει σε ορισμένα τμήματα της ευρωπαϊκής δεξιάς ένα είδος ήρωα. Το 2023, μάλιστα, ο ευρωβουλευτής του Εθνικού Συναγερμού, Τιερί Μαριάνι, πρότεινε τον Μασκ για το Βραβείο Ζαχάροφ για την Ελευθερία της Σκέψης, τη σημαντικότερη διάκριση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ωστόσο, η σύνδεση του Μασκ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ - ο οποίος είναι ιδιαίτερα αντιδημοφιλής στη Γαλλία ακόμη και μεταξύ της ακροδεξιάς - καθώς και αντιπαραθέσεις όπως η χειρονομία του με τεντωμένο χέρι, την οποία επικριτές του χαρακτήρισαν παρόμοια με ναζιστικό χαιρετισμό, τον έχουν μετατρέψει σε «μαύρο πρόβατο» στη χώρα.

«Αυτές οι εκδηλώσεις υποστήριξης ενδιαφέρουν περισσότερο τους δημοσιογράφους παρά τους ψηφοφόρους», δήλωσε ο Μαριάνι στο POLITICO. «Δεν έχουμε ζητήσει τίποτα».

Ο ευρωβουλευτής του Εθνικού Συναγερμού, Φαμπρίς Λεζερί πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει κανένας λόγος να επιδιώκουμε συνεργασίες με ξένους επιχειρηματικούς ηγέτες, ιδιαίτερα με ανθρώπους που βρίσκονται εκτός Ευρώπης».

Η ανάρτηση του Μασκ προκάλεσε επίσης άμεσα κατηγορίες για ξένη παρέμβαση στη γαλλική πολιτική και ανησυχίες σχετικά με το πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει για να επηρεάσει την προεκλογική εκστρατεία.

«Ο Μασκ έχει κάθε δικαίωμα να εκφράζει την άποψή του. Αυτό δεν είναι το ζήτημα. Ωστόσο, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του δεν θα στρεβλώσουν τον δημόσιο διάλογο στη Γαλλία υπέρ ενός υποψηφίου ή κάποιου άλλου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών.

Με πληροφορίες από Politico