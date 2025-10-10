Μαρίν Λεπέν: Η ακροδεξιά εκμεταλλεύεται την κρίση Μακρόν στη Γαλλία

Καθώς η Γαλλία βρίσκεται σε πολιτικό αδιέξοδο και ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν βλέπει τον τρίτο νέο πρωθυπουργό του να παραιτείται μέσα σε λίγες μέρες, ένας σταθερός κερδισμένος αναδεικνύεται: η Μαρίν Λεπέν και το ακροδεξιό κόμμα της, Εθνική Συσπείρωση (RN). Η Λεπέν παρουσιάζει το κόμμα της ως την μόνη δύναμη που μπορεί να αποκαταστήσει την σταθερότητα σε μια χώρα που παραμένει παγιδευμένη σε πολιτική κρίση.

Λίγες ώρες μετά την παραίτηση του τελευταίου πρωθυπουργού, η Λεπέν δήλωσε ότι οι εκλογές δεν ζητούνται για πολιτικά οφέλη του κόμματος, αλλά για να βγει η Γαλλία από «αυτήν τη θανατηφόρα στασιμότητα» και να δοθεί κατεύθυνση στη δράση του κράτους. Ωστόσο, καθώς ο Μακρόν ετοιμάζεται να ορίσει ακόμη έναν πρωθυπουργό, οι πιθανότητες για πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές έχουν προς το παρόν μειωθεί, παρότι η Εθνοσυνέλευση παραμένει σε αδιέξοδο.

Η «Εθνική Συσπείρωση» διατηρεί σταθερά περίπου το ένα τρίτο των ψηφοφόρων και προηγείται στις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν έχει σημειώσει ραγδαία αύξηση. Εσωτερικές διαφορές και η ποινή που επιβλήθηκε στη Λεπέν, με πενταετή απαγόρευση συμμετοχής σε εκλογές λόγω υπεξαίρεσης κονδυλίων της ΕΕ, αποτελούν προκλήσεις. Παράλληλα, οι συνεχείς λάθος κινήσεις του Μακρόν ενισχύουν την αξιοπιστία της Λεπέν, η οποία εργάζεται χρόνια για να αποσυνδέσει το κόμμα από τη ρατσιστική και αντισημιτική κληρονομιά του πατέρα της.

Το κόμμα της Λεπέν προετοιμάζεται για πρόωρες εκλογές και πιθανή πλειοψηφία

Το RN κέρδισε 120 έδρες στην κάτω βουλή στις τελευταίες εκλογές, τη μεγαλύτερη επίδοσή του στην ιστορία. Το κόμμα προετοιμάζεται για πιθανές πρόωρες εκλογές, προβάλλοντας το σενάριο κατά το οποίο, αν Μακρόν αναγκαστεί να διαλύσει ξανά την Εθνοσυνέλευση, ο Ζορντάν Μπαρντέλα, κορυφαίο στέλεχος και δεξί χέρι της Λεπέν, θα μπορούσε να οριστεί πρωθυπουργός.

Η προετοιμασία περιλαμβάνει εκπαίδευση νέων υποψηφίων, επιμελημένη επιλογή και έλεγχο για την αποφυγή δηλώσεων με αντισημιτικό ή ισλαμοφοβικό περιεχόμενο. Παρά τα δικαστικά προβλήματα της Λεπέν, η προσωπική της δημοτικότητα παραμένει υψηλή, ενώ η ίδια σχεδιάζει να διεκδικήσει έδρα στο κοινοβούλιο και να αμφισβητήσει την απαγόρευση στο συνταγματικό δικαστήριο.

Στις δημοσκοπήσεις, τόσο η Λεπέν όσο και ο Μπαρντέλα συγκεντρώνουν περίπου 34% στις προτιμήσεις για τις προεδρικές εκλογές, αυξάνοντας τα ποσοστά τους κατά 3-5 μονάδες από τον Μάιο, ενώ το στρατόπεδο του Μακρόν χάνει έδαφος. Το RN, για να καθησυχάσει τις αγορές, έχει επίσης μετριάσει κάποιες από τις πιο ριζοσπαστικές οικονομικές του πολιτικές, υποσχόμενο μεγαλύτερη δημοσιονομική πειθαρχία και κερδίζοντας την εμπιστοσύνη ορισμένων επιχειρηματιών.

Η αύξηση της επιρροής του RN ανησυχεί παραδοσιακά συντηρητικά κόμματα, όπως οι Les Républicains, καθώς φαίνεται να πλησιάζουν οι πολιτικές τους θέσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πιθανή συμμαχία της δεξιάς, όπως συνέβη στην Ιταλία με τη Τζόρτζια Μελόνι.

Η πολιτική αναταραχή και η αστάθεια ενισχύουν τη θέση της Λεπέν και της ακροδεξιάς, δημιουργώντας ένα πολιτικό σκηνικό στο οποίο η RN εμφανίζεται ως κύρια εναλλακτική δύναμη στην εξουσία.

Με πληροφορίες από Financial Times