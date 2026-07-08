Μαρίν Λεπέν: Έως τις αρχές Απριλίου 2027 η απόφαση για τη νέα έφεση κατά της καταδίκης της

Πριν από λίγες ώρες, το ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι θα εκδώσει έως τις αρχές Απριλίου την απόφασή του για τη νέα έφεση της Μαρίν Λεπέν, κατά της καταδίκης της για υπεξαίρεση. Η απόφαση αναμένεται πριν από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Η πρώτη έφεση της Λεπέν ολοκληρώθηκε την Τρίτη, όταν τριμελές δικαστικό συμβούλιο επικύρωσε την καταδικαστική απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και της επέβαλε κατ’ οίκον περιορισμό ενός έτους.

Η 57χρονη βουλευτής της γαλλικής ακροδεξιάς ανακοίνωσε αμέσως μετά ότι θα είναι υποψήφια για την προεδρία της Γαλλίας και ότι θα προσφύγει εκ νέου, αυτή τη φορά στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο (Court of Cassation). Σύμφωνα με το γαλλικό νομικό σύστημα, η άσκηση έφεσης αναστέλλει προσωρινά την εκτέλεση των περισσότερων ποινών μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία.

Η εξέλιξη σημαίνει ότι η υπόθεση θα συνοδεύει την προεκλογική εκστρατεία της Λεπέν και ενδέχεται να οδηγήσει σε δραματικές εξελίξεις λίγες ημέρες πριν από τον πρώτο γύρο των εκλογών στις 18 Απριλίου. Εάν η καταδίκη της επικυρωθεί οριστικά, θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με κατ’ οίκον περιορισμό μόλις λίγες εβδομάδες πριν από μια πιθανή εκλογική της νίκη.

Δημοσκόπηση της εταιρείας Ifop, που πραγματοποιήθηκε μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της, δείχνει ότι η Λεπέν προηγείται με άνεση στον πρώτο γύρο και στη συνέχεια επικρατεί στον δεύτερο γύρο του πρώην Γάλλου πρωθυπουργού, Εντουάρντ Φιλίπ, με ποσοστό 54% έναντι 46%.

Η Λεπέν κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε παράνομα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πληρωμή συνεργατών που εργάζονταν για τις εσωτερικές υποθέσεις του κόμματός της, αντί για δραστηριότητες που σχετίζονταν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.

Στην πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά την καταδικαστική απόφαση του εφετείου, η Λεπέν εμφανίστηκε αποφασισμένη, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να αφιερώσει την προεκλογική της εκστρατεία σε νομικές αναλύσεις και επιμένοντας πως τίποτα δεν θα την κάνει να αποσύρει την υποψηφιότητά της.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι Γάλλοι πολίτες γνωρίζουν όλες τις πτυχές της υπόθεσης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και δέκα χρόνια, εκτιμώντας ότι δύσκολα θα επηρεάσει την εκλογική συμπεριφορά.

Εφόσον η καταδικαστική απόφαση καταστεί αμετάκλητη, νέος δικαστής θα κληθεί να καθορίσει τους όρους του κατ’ οίκον περιορισμού της Λεπέν, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες θα της επιτρέπεται να εξέρχεται από την κατοικία της. Παραμένει πάντως ασαφές αν η σχετική διαδικασία θα ολοκληρωθεί πριν από τη διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών.

Με πληροφορίες από Politico

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