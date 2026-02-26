Μαρίν Λεπέν: «Δεν θα κατέβαινα υποψήφια για την προεδρία με ηλεκτρονικό βραχιολάκι»

Η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν θα θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία, εάν το δικαστήριο την καταδικάσει να φορέσει ηλεκτρονικό βραχιολάκι παρακολούθησης, ακόμη και αν αρθεί η απαγόρευση εκλογικής συμμετοχής της.

Σε συνέντευξή της στο γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι BFMTV -την πρώτη μετά το αίτημα των εισαγγελέων να διατηρηθεί η πενταετής απαγόρευση του εκλέγεσθαι που ήδη εκτίει- η Λεπέν απέκλεισε εκ νέου διάφορα σενάρια υπό τα οποία θα μπορούσε να θέσει υποψηφιότητα. Η στάση της καθιστά όλο και λιγότερο πιθανή μια νέα διεκδίκηση της προεδρίας στις εκλογές του επόμενου έτους, για τη διαδοχή του Εμανουέλ Μακρόν, όπως σχολιάζει το Politico.

Οι εισαγγελείς έχουν ζητήσει να της επιβληθεί ποινή τεσσάρων ετών φυλάκισης (εκ των οποίων τα τρία με αναστολή) και πρόστιμο 100.000 ευρώ. Δεν αποκλείεται η Λεπέν να περάσει από μερικούς μήνες έως έναν χρόνο σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, εφόσον το δικαστήριο υιοθετήσει την πρόταση της εισαγγελίας.

Μαρίν Λεπέν: «Δεν έχω παραιτηθεί, είμαι απλώς ρεαλίστρια»

Ωστόσο, η ίδια ξεκαθάρισε ότι σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα κάνει προεκλογική εκστρατεία.

«Δεν μπορείς να κάνεις προεκλογική εκστρατεία υπό αυτές τις συνθήκες», είπε, αναφερόμενη στο ηλεκτρονικό βραχιολάκι. «Μπορείς να κάνεις προεκλογική εκστρατεία χωρίς να βγαίνεις το βράδυ για να συναντάς τους ψηφοφόρους σου σε συγκεντρώσεις; Αυτό θα ήταν ένας άλλος τρόπος να με εμποδίσουν να θέσω υποψηφιότητα».

«Δεν έχω παραιτηθεί, είμαι απλώς ρεαλίστρια. Ξέρω ότι η απόφαση δεν εξαρτάται από εμένα», πρόσθεσε.

Η Λεπέν κρίθηκε ένοχη πέρυσι για υπεξαίρεση κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω του κόμματός της, National Rally. Η απόφαση επί της έφεσης αναμένεται στις 7 Ιουλίου. Σε αντίθεση με τον συνήθη μαχητικό της τόνο, η Λεπέν εμφανίζεται ολοένα και πιο ηττοπαθής, καθώς οι πιθανότητες να κερδίσει τη δικαστική υπόθεση φαίνεται να μειώνονται.

Όπως ανέφερε, η αβεβαιότητα γύρω από την τελική απόφαση του δικαστηρίου εμποδίζει το κόμμα της να ξεκινήσει επίσημα την προεδρική εκστρατεία, παρότι προηγείται στις δημοσκοπήσεις για τον πρώτο γύρο. Έχει ήδη δηλώσει ότι, αν το δικαστήριο της στερήσει το δικαίωμα να διεκδικήσει για τέταρτη φορά την προεδρία, θα παραχωρήσει τη θέση στον 29χρονο επικεφαλής του κόμματος, Jordan Bardella, ο οποίος επίσης καταγράφει υψηλά ποσοστά.

Με πληροφορίες από Politico