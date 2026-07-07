Μαρίν Λε Πεν: Δικαστήριο επικύρωσε την καταδίκη της - Στον «αέρα» η υποψηφιότητά της για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές

Δικαστήριο Εφετών στο Παρίσι επικύρωσε την καταδίκη της επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός (Rassemblement National), Μαρίν Λε Πεν, για υπόθεση υπεξαίρεσης ευρωπαϊκών κονδυλίων, δημιουργώντας αβεβαιότητα για την υποψηφιότητά της στις προεδρικές εκλογές του 2027.

Το δικαστήριο μείωσε τη διάρκεια της απαγόρευσης που είχε επιβληθεί στη Λε Πεν να υποβάλει υποψηφιότητα για εκλεγμένη θέση, γεγονός που ενδεχομένως της ανοίγει ξανά το δρόμο για να συμμετάσχει στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας.

Ωστόσο, αποφάσισε ότι θα εκτίσει ποινή φυλάκισης τριών ετών. Από αυτά, τα δύο έτη έχουν ανασταλεί, ενώ για τον έναν χρόνο που απομένει η Λε Πεν θα εκτίσει την ποινή της φορώντας ηλεκτρονικό βραχιολάκι επιτήρησης.

Η ίδια έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν προτίθεται να είναι υποψήφια για την προεδρία φορώντας ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

Αποχωρώντας από την αίθουσα του δικαστηρίου, ο Ροντόλφ Μποσελού, δικηγόρος της Μαρίν Λε Πεν , δήλωσε ότι ήταν «μερικώς ικανοποιημένος» με την απόφαση της έφεσης. «Είναι μια καλή αρχή, μια σημαντική αλλαγή, ιδίως όσον αφορά την ποινή της στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι». «Τώρα, εξετάζουμε το σύνολο αυτής της απόφασης. Θα το εξετάσουμε σήμερα το απόγευμα και θα κάνουμε μια δήλωση αργότερα σχετικά με οποιαδήποτε πιθανή συνέχεια», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Λε Πεν αναμένεται να εμφανιστεί στη γαλλική τηλεόραση στις 8 μ.μ. ώρα Παρισιού, όπου ενδέχεται να ανακοινώσει αν θα θέσει υποψηφιότητα ή αν θα παραχωρήσει τη θέση της στον Ζορντάν Μπαρντέλα.

Η υπόθεση

Στην πρωτόδικη απόφαση που εκδόθηκε πέρυσι, η Μαρίν Λε Πεν, μαζί με 24 πρώην ευρωβουλευτές, συνεργάτες και λογιστές, καθώς και το ίδιο το κόμμα, κρίθηκαν ένοχοι για τη λειτουργία ενός συστήματος, την περίοδο 2004-2016, μέσω του οποίου χρησιμοποιούνταν κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη μισθοδοσία στελεχών του Εθνικού Συναγερμού στη Γαλλία.

Τότε, το δικαστήριο είχε επιβάλει στη Λε Πεν πενταετή στέρηση του δικαιώματος εκλογής σε δημόσιο αξίωμα, καθώς και ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, εκ των οποίων τα δύο με αναστολή.

Η Μαρίν Λε Πεν υποστήριξε ότι το κόμμα της αποτελεί θύμα ενός «κυνηγιού μαγισσών», ενώ ορισμένοι υποστηρικτές της φέρεται να απέστειλαν απειλές κατά της ζωής των δικαστών. Η ίδια, το κόμμα της και ακόμη δέκα καταδικασθέντες άσκησαν έφεση.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής διαδικασίας, η Λε Πεν αρνήθηκε ότι ο Εθνικός Συναγερμός είχε οργανώσει σύστημα υπεξαίρεσης ευρωπαϊκών κονδυλίων, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα ενήργησε «με απόλυτη καλή πίστη».

Με πληροφορίες από euronews.com