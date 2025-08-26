Μαριάμ Ντάγκα: Ποια ήταν η δημοσιογράφος του AP που σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα στη Γάζα

Η Μαριάμ Ντάγκα, δημοσιογράφος που συνεργαζόταν ως ανεξάρτητη με το Associated Press και άλλους διεθνείς οργανισμούς και κατέγραφε συγκλονιστικές εικόνες από τον πόλεμο στη Γάζα, σκοτώθηκε τη Δευτέρα από ισραηλινό πλήγμα σε νοσοκομείο. Ήταν μόλις 33 ετών.

Μέσα από φωτογραφίες και βίντεο, η Ντάγκα κατέγραφε τις ζωές απλών Παλαιστίνιων που αντιμετώπιζαν πρωτοφανείς δυσκολίες: οικογένειες που εκτοπίστηκαν από τα σπίτια τους, ανθρώπους που συγκεντρώνονταν γύρω από φορτηγά βοήθειας, απαρηγόρητους συγγενείς σε κηδείες και γιατρούς που φρόντιζαν τραυματισμένα ή υποσιτισμένα παιδιά.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, η Ντάγκα συχνά βρισκόταν στο Νοσοκομείο Νάσερ στην περιοχή Χαν Γιούνις. Ήταν ανάμεσά στους πέντε δημοσιογράφους, που σκοτώθηκαν τη Δευτέρα στις ισραηλινές επιδρομές εκεί, σύμφωνα με αξιωματούχους υγείας και μέσα ενημέρωσης.

«Εργαζόταν υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για να φέρει ιστορίες από τη Γάζα στον κόσμο, ιδίως σχετικά με τις επιπτώσεις του πολέμου στα παιδιά», δήλωσε η Τζούλι Πέις, Εκτελεστική Επιμελήτρια και Αντιπρόεδρος του AP. «Είμαστε συγκλονισμένοι από τον θάνατό της και επιζητούμε άμεσα περισσότερη διαφάνεια σχετικά με το πλήγμα.»

Τουλάχιστον 189 Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από πυρά Ισραηλινών στη Γάζα

Ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς αποτελεί μια από τις πιο φονικές συγκρούσεις για τους εργαζόμενους στα Μέσα Ενημέρωσης. Τουλάχιστον 189 Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από πυρά Ισραηλινών στη Γάζα κατά τη διάρκεια των 22 μηνών της σύρραξης, σύμφωνα με το Committee to Protect Journalists (CPJ). Συγκριτικά, 18 δημοσιογράφοι έχουν χάσει τη ζωή τους ως τώρα στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Σε μια συνέντευξη τον Απρίλιο στην πλατφόρμα Eye on Palestine, η Ντάγκα απηύθυνε έκκληση στη διεθνή κοινότητα να προστατεύσει τους δημοσιογράφους στη Γάζα και να βοηθήσει ώστε να τελειώσει ο πόλεμος. Σε ένα από τα τελευταία της μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή, προειδοποίησε ότι κανένα σημείο στη Γάζα δεν είναι ασφαλές.

«Κάθε τόπος είναι επικίνδυνος, πλήττεται από αεροπορικές επιδρομές. Σε κάθε σπίτι υπάρχει μια ιστορία. Σε κάθε σπίτι υπάρχει ένας κρατούμενος. Σε κάθε σπίτι υπάρχει πόνος.»

Ποια ήταν η Μαριάμ Ντάγκα που σκοτώθηκε στην Γάζα

Γεννημένη στο Χαν Γιούνις, η Ντάγκα σπούδασε δημοσιογραφία και αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Αλ-Άκσα στη Γάζα. Ξεκίνησε την καριέρα της το 2015 κι ήταν από τις λίγες γυναίκες δημοσιογράφους που κάλυπταν τον πόλεμο στη Γάζα.

Αφήνει πίσω της τον 13χρονο γιο της, ο οποίος μετέβη στην αρχή του πολέμου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να ζήσει με τον πατέρα του.

Όταν δεν εργαζόταν, η Ντάγκα συχνά μιλούσε στο τηλέφωνο με τον γιο της, που ήθελε να επιστρέψει στο Χαν Γιούνις για να είναι μαζί της, όπως μετέφεραν συνάδελφοί της. Στη διαθήκη της, που είχε μοιραστεί με μια φίλη της, απευθύνονταν απευθείας στον γιο της: «Μην με ξεχάσεις ποτέ και να θυμάσαι ότι η μητέρα σου έκανε ό,τι μπορούσε για να σε κάνει χαρούμενο, άνετο και ήρεμο.»

Στην κηδεία της τη Δευτέρα, συγγενείς και συνάδελφοι χάιδευαν τα μάγουλά της με δάκρυα. Το σώμα της ήταν τυλιγμένο σε λευκό σάβανο, με ένα μοναδικό κόκκινο λουλούδι τοποθετημένο απαλά δίπλα στο πρόσωπό της.

Πριν από τον πόλεμο, είχε δωρίσει νεφρό στον πατέρα της, σύμφωνα με την αδερφή της, Νάντα Ντάγκα. Εκτοπισμένη από το σπίτι της, αναγκάστηκε να μετακομίσει πολλές φορές κατά τη διάρκεια της σύρραξης, αλλά δεν σταμάτησε ποτέ να εργάζεται. «Ήταν πάντα έτοιμη», είπε η ρεπορτέρ του AP στη Βηρυτό, Σάρα Ελ Ντιμπ. «Η Ντάγκα κρατήθηκε κοντά στο Νοσοκομείο Νάσερ και κατάφερε να δει μέσα από τη σκληρότητα του πολέμου με την ικανότητα και την υπομονή να αναφέρει το κόστος που έχει για τους ανθρώπους της Γάζας, τους γιατρούς, τα παιδιά και τις μητέρες.»

Για την πρόσφατη κάλυψη των υποσιτισμένων παιδιών στη Γάζα, η Ντάγκα έλαβε εσωτερικό βραβείο του AP που αναγνωρίζει την πιο δυνατή δουλειά της εβδομάδας.

Ο επιμελητής της στην Independent Arabia, Αδγουάν Αλαμάρι, χαρακτήρισε τη Ντάγκα ως μια από τις πιο ηθικές και αφοσιωμένες ρεπόρτερ και φωτογράφους, ενώ καταδίκασε το πλήγμα ως «ωμή παραβίαση των διεθνών νόμων».

Η Ουάφα Σουράφα, ανώτερη παραγωγός του AP στη Γάζα που συνεργαζόταν καθημερινά μαζί της, δήλωσε πως η Ντάγκα δεν δίσταζε ποτέ να βοηθήσει κανέναν και δεν παραπονιόταν παρά τις δύσκολες συνθήκες. Ήταν πάντα γελαστή και ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στους συναδέλφους, τους φίλους και την οικογένειά της.

Η Σουράφα ανέφερε ότι έχασε μια κλήση από τη Ντάγκα μόλις χτύπησε η πρώτη επίθεση στο νοσοκομείο τη Δευτέρα. Όταν κάλεσε ξανά, η Ντάγκα δεν απάντησε. «Αρχικά ανησύχησα επειδή δεν απαντούσε, φοβήθηκα πολύ, νόμιζα ότι γύριζε πλάνα, αλλά ποτέ δεν φαντάστηκα ότι είχε σκοτωθεί», είπε. «Δεν απάντησε – και δεν θα απαντήσει ποτέ ξανά.»

Η κηδεία της Μαριάμ Ντάγκα:



