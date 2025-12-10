Μαρία Κορίνα Ματσάδο: Η κόρη της παρέλαβε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης εκ μέρους της

Η κόρη της Μαρία Κορίνα Ματσάδο, της φετινής νικήτριας του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης, δήλωσε ότι η μητέρα της είναι αποφασισμένη να ζήσει σε μια ελεύθερη Βενεζουέλα και ότι «ποτέ δεν θα εγκαταλείψει αυτόν τον σκοπό», καθώς παρέλαβε το βραβείο εκ μέρους της.

Το Ινστιτούτο Νόμπελ ανέφερε ότι η ηγέτιδα της βενεζουελανής αντιπολίτευσης είναι «ασφαλής» και θα ταξιδέψει στο Όσλο, αλλά δεν ήταν σε θέση να παρευρεθεί στην τελετή απονομής, η οποία είχε προγραμματιστεί για σήμερα στις 12.

Η κόρη της, Άννα Κορίνα Σόσα, παρέλαβε το βραβείο εκ μέρους της μητέρας της και εκφώνησε λόγο γραμμένο από την ίδια τη Ματσάδο, κατά τη διάρκεια της τελετής στο Δημαρχείο του Όσλο.

Το Ινστιτούτο Νόμπελ απένειμε στη Ματσάδο το βραβείο για «τον αγώνα της για την επίτευξη μιας δίκαιης και ειρηνικής μετάβασης από τη δικτατορία στη δημοκρατία» στη Βενεζουέλα.

Η Άννα Κορίνα Σόσα ξεκίνησε την ομιλία της μιλώντας για τον προσωπικό αντίκτυπο του να μην μπορεί να δει τη μητέρα της για δύο χρόνια.

Η Ματσάδο κρύφτηκε λίγο μετά τις αμφισβητούμενες προεδρικές εκλογές της Βενεζουέλας τον Ιούλιο του 2024.

Η κόρη της είπε στο ακροατήριο: «Και καθώς περιμένω τη στιγμή να την αγκαλιάσω, να τη φιλήσω, να τη σφίξω στην αγκαλιά μου, μετά από δύο χρόνια, σκέφτομαι τις άλλες κόρες και γιους που δεν μπορούν να δουν τις μητέρες τους».

Στη συνέχεια, η Σόσα εκφώνησε τον λόγο που είχε γράψει η μητέρα της, λέγοντας στο ακροατήριο ότι οι Βενεζουελάνοι «θα αγκαλιαστούμε ξανά. Θα ερωτευτούμε ξανά. Θα ακούσουμε τους δρόμους μας να γεμίζουν με γέλια και μουσική».

Πρόσθεσε: «Όλες οι απλές χαρές που ο υπόλοιπος κόσμος θεωρεί δεδομένες θα είναι δικές μας. Γιατί, στο τέλος, το ταξίδι μας προς την ελευθερία ζούσε πάντα μέσα μας. Επιστρέφουμε στον εαυτό μας. Επιστρέφουμε στο σπίτι».

Το ακροατήριο στο Δημαρχείο του Όσλο, στο οποίο βρίσκονταν μέλη της βασιλικής οικογένειας της Νορβηγίας, χάρισε στη Σόσα ένα παρατεταμένο θερμό χειροκρότημα.

Υπήρξε έντονη φημολογία σχετικά με το αν η Ματσάδο, η οποία ζει κρυμμένη, θα κατάφερνε να αψηφήσει την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα για να παρευρεθεί στην τελετή στη νορβηγική πρωτεύουσα.

Σε ηχητικό μήνυμα που κοινοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Νόμπελ, η Ματσάδο είπε: «Θα είμαι στο Όσλο, είμαι καθ’ οδόν».

Ωστόσο, ο διευθυντής του Ινστιτούτου Νόμπελ, Kristian Berg Harpviken, δήλωσε ότι αναμενόταν να φτάσει «κάποια στιγμή μεταξύ απόψε και αύριο το πρωί» - πολύ αργά για την τελετή.

Νωρίτερα την Τετάρτη, το Ινστιτούτο Νόμπελ είχε δηλώσει ότι δεν γνώριζε πού βρισκόταν η Ματσάδο, προκαλώντας ανησυχία στους υποστηρικτές της.

Δύο από τα παιδιά της και η μητέρα της βρίσκονται στο Όσλο, ελπίζοντας να επανενωθούν μαζί της.

Η τελευταία φορά που η Ματσάδο εθεάθη δημόσια ήταν στις 9 Ιανουαρίου, όταν μίλησε στους υποστηρικτές της σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην ορκωμοσία του Νικολάς Μαδούρο για τρίτη προεδρική θητεία.

Οι εκλογές απορρίφθηκαν ευρέως ως νοθευμένες, τόσο από την αντιπολίτευση στη Βενεζουέλα όσο και διεθνώς, και πυροδότησαν διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα.

Περίπου 2.000 άνθρωποι συνελήφθησαν στην καταστολή που ακολούθησε, ανάμεσά τους πολλά μέλη του αντιπολιτευτικού συνασπισμού της Ματσάδο.

Με πληροφορίες από BBC