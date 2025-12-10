Μαρία Κορίνα Ματσάδο: Ανατροπή με την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης - «Ταξιδεύει κανονικά στο Όσλο»

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης και επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, βρίσκεται καθ’ οδόν προς το Όσλο, ανατρέποντας τη σχεδόν βέβαιη μέχρι πρότινος εκτίμηση ότι δεν θα παραστεί.

Ωστόσο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Νορβηγικού Ινστιτούτου Νόμπελ, η Ματσάδο δεν θα συμμετάσχει τελικά στην τελετή απονομής των βραβείων.

Μετά από ημέρες έντονων εικασιών για το εάν θα καταφέρει να ταξιδέψει, λίγες ώρες πριν από την έναρξη της τελετής την Τετάρτη, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι, παρότι η Ματσάδο είναι «ασφαλής» και θα φτάσει στη νορβηγική πρωτεύουσα, δεν θα προλάβει να φτάσει έγκαιρα, ώστε να λάβει μέρος στην εκδήλωση.

Τη διάκριση θα παραλάβει η κόρη της, Άνα Κορίνα Σόσα, η οποία θα εκφωνήσει την ομιλία που είχε ετοιμάσει η μητέρα της. Η τελετή θα ξεκινήσει στις 13:00 τοπική ώρα. «Η βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να παραστεί στην τελετή σήμερα. Ένα ταξίδι σε συνθήκες ακραίου κινδύνου», ανέφερε σε δήλωσή του το Ινστιτούτο Νόμπελ.

Ο γενικός εισαγγελέας της Βενεζουέλας δήλωσε τις προάλλες στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ότι, εάν η Ματσάδο εγκαταλείψει τη χώρα για να παραλάβει το βραβείο, θα θεωρηθεί «φυγόδικη». Η Ματσάδο, η οποία δηλώνει ότι κρύβεται εντός της Βενεζουέλας, έχει εκφράσει την επιθυμία της να ταξιδέψει στο Όσλο. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Τάρεκ Ουίλιαμ Σάαμπ, ερευνάται για «συνωμοσία, υποκίνηση μίσους και τρομοκρατία».

Χάρπβικεν: «Η Ματσάδο ζει υπό την απειλή θανάτου»

Ο Κρίστιαν Μπεργκ Χάρπβικεν, διευθυντής του Νορβηγικού Ινστιτούτου Νόμπελ, δήλωσε στον σταθμό NRK: «Μας επιβεβαίωσαν ότι η Ματσάδο θα έρθει στο Όσλο εντός της ημέρας. Δυστυχώς, δεν θα προλάβει να παραστεί στη σημερινή τελετή ή σε άλλες εκδηλώσεις, αλλά θα την υποδεχτούμε με ενθουσιασμό όταν φτάσει».

Η Ματσάδο έχει εμφανιστεί δημόσια μόλις μία φορά από τότε που κρύφτηκε, τον Αύγουστο του περασμένου έτους. Επρόκειτο επίσης να παραστεί σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη, η οποία αναβλήθηκε και τελικά ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή, με τους διοργανωτές να δηλώνουν ότι «δεν είχαν ιδέα» πού βρισκόταν. Νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης, ο Χάρπβικεν είχε δηλώσει πως η μεταφορά της στη Νορβηγία ήταν δυσκολότερη από το αναμενόμενο και ότι δεν είχε καταφέρει ακόμη να φτάσει στη χώρα.

«Ζει υπό την απειλή θανάτου από το καθεστώς. Η απειλή αυτή εκτείνεται πέρα από τα σύνορα της Βενεζουέλας, από το καθεστώς και τους συμμάχους του παγκοσμίως», ανέφερε. «Δεν ξέρω πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Πρόκειται για ένα καταπιεστικό καθεστώς που είναι έτοιμο να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο εναντίον της αντιπολίτευσης».

Με πληροφορίες από The Guardian