Μαρί Λεπέν: Τι σημαίνει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι και πώς επηρεάζει την υποψηφιότητά της για την προεδρία

Το ηλεκτρονικό βραχιόλι που είναι πλέον υποχρεωμένη να φορέσει η Μαρίν Λεπέν αποτελεί ένα μέτρο που εφαρμόζεται συχνά στη Γαλλία, εν μέρει και για την αποσυμφόρηση των φυλακών.

Το Εφετείο του Παρισιού έκρινε την Τρίτη ένοχη την επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος «Εθνικός Συναγερμός» για υπεξαίρεση και της επέβαλε πρόστιμο 100.000 ευρώ. Ωστόσο, μείωσε την ποινή στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι από τα πέντε έτη στους 45 μήνες, εκ των οποίων τα δύο τρίτα είναι με αναστολή.

Το δικαστήριο όρισε ότι η ποινή φυλάκισης ενός έτους θα εκτιθεί σε καθεστώς κατ' οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση, το λεγόμενο «βραχιολάκι».

Τι ισχύει για το καθεστώς ηλεκτρονικής επιτήρησης

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων, η Γαλλία αντιμετωπίζει μόνιμο πρόβλημα υπερπλήρωσης των φυλακών και επιδείνωση των συνθηκών κράτησης. Η χρήση των συσκευών αυτών αποτρέπει την περαιτέρω διόγκωση του προβλήματος.

Βάσει του γαλλικού νόμου, η έκτιση ποινής κατ' οίκον με ηλεκτρονικά μέσα απαιτεί από τον καταδικασθέντα να φορά μια συσκευή εντοπισμού στον αστράγαλο. Παράλληλα, του απαγορεύει να εγκαταλείψει το σπίτι του ή άλλο προκαθορισμένο σημείο, εκτός από τις ώρες που έχει εγκρίνει ο δικαστής. Μια τέτοια συνθήκη κάνει δύσκολη την προεκλογική εκστρατεία, αλλά όχι ακατόρθωτη.

Μετά την καταδίκη της Λεπέν, ένας εξειδικευμένος δικαστής θα αποφασίσει το επόμενο διάστημα για τον τρόπο εφαρμογής της ηλεκτρονικής επιτήρησης. Αυτός θα ορίσει την κατοικία όπου θα εκτιθεί η ποινή, καθώς και το ωράριο κατά το οποίο θα της επιτρέπεται να βγαίνει.

Ανάλογα με το πότε θα τοποθετηθεί η συσκευή στη Λεπέν, μια διαδικασία που μπορεί να κρατήσει αρκετούς μήνες, ενδέχεται να έχει απαλλαγεί από αυτήν κατά τους τελευταίους μήνες της προεκλογικής περιόδου. Ο πρώτος γύρος των επόμενων προεδρικών εκλογών στη Γαλλία θα διεξαχθεί στις 18 Απριλίου, ενώ ο επαναληπτικός γύρος έχει οριστεί για τις 2 Μαΐου.

Τι είχε πει η Λεπέν για το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια με «βραχιολάκι»

Η Λεπέν επανέλαβε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν θα είναι υποψήφια για την προεδρία την επόμενη χρονιά, εάν το Εφετείο της επέβαλλε το ηλεκτρονικό βραχιόλι.

«Αν μπορώ να είμαι υποψήφια, θα είμαι, με την προϋπόθεση ότι θα μπορώ να κάνω προεκλογικό αγώνα», δήλωσε σε συνέντευξή της στο δίκτυο LCI. «Γιατί αν μου επιτρέπεται μεν να είμαι υποψήφια, αλλά στην πράξη μου απαγορεύεται να κάνω ελεύθερα προεκλογική εκστρατεία, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν θα ήταν εφικτό».

Όταν ρωτήθηκε συγκεκριμένα αν το ηλεκτρονικό βραχιόλι αποτελεί το κύριο εμπόδιο, απάντησε: «Προφανώς. Δεν μπορώ να εξαρτώμαι από την άδεια ενός δικαστή για να πάω σε μια προεκλογική συγκέντρωση».

Το παράδειγμα του Σαρκοζί

Το ηλεκτρονικό βραχιόλι είχε φορέσει πέρυσι και ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, μετά την καταδίκη του σε ένα έτος φυλάκισης για υπόθεση διαφθοράς. Μάλιστα, είχε καταγραφεί σε βίντεο να βγαίνει για τζόκινγκ φορώντας τη συσκευή. Ο Σαρκοζί εξασφάλισε αποφυλάκιση υπό όρους, η οποία του επέτρεψε να βγάλει το βραχιόλι μετά από περίπου τρεις μήνες.

Εκείνη την περίοδο, τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν ότι είχε την άδεια να βγαίνει από το σπίτι του μεταξύ 8 π.μ. και 8 μ.μ. Η συγκεκριμένη άδεια φέρεται να είχε επεκταθεί μέχρι τις 9:30 μ.μ. τις Δευτέρες, τις Τετάρτες και τις Πέμπτες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μπορούσε να παρίσταται σε μια άλλη, ξεχωριστή δίκη.

Με πληροφορίες από το Associated Press