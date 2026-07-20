Μαρί-Φρανς φαν Χελ: Ποια είναι η σύζυγος του νέου πρωθυπουργού της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ

Όταν άρχισε να βγαίνει με τον Άντι Μπέρναμ, τη θεωρούσαν το πιο «cool» κορίτσι στο πανεπιστήμιο.

Πάνω από τρεις δεκαετίες μετά, η Μαρί-Φρανς φαν Χελ βρίσκεται στο πλευρό του συζύγου της, αναλαμβάνοντας έναν από τους πιο ισχυρούς ανεπίσημους ρόλους στη βρετανική κυβέρνηση: αυτόν της συζύγου του πρωθυπουργού.

Με την ολλανδικής καταγωγής Φαν Χελ, γνωστή στους φίλους ως Φράνκι, γνωρίστηκαν το 1989, όταν εκείνη άρχισε τις σπουδές της στο Κολέγιο Φιτζγουίλιαμ του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ. Εκείνος βρισκόταν τότε στο δεύτερο έτος της Αγγλικής Φιλολογίας. Όπως έγραψε στους Times ο πρώην καθηγητής του Μπέρναμ, Τζον Μάλαν, οι συμφοιτητές του θεωρούσαν ότι «έπιασε το τζακ ποτ» όταν άρχισαν να βγαίνουν.

Η Φαν Χελ γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1970, τον ίδιο μήνα με τον Μπέρναμ, και μεγάλωσε στην Ολλανδία και το Βέλγιο πριν μετακομίσει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παρότι ήταν ήδη ζευγάρι από το πανεπιστήμιο, η Φαν Χελ είχε μια απρόσμενη απαίτηση στο ξεκίνημα της σχέσης τους: ζήτησε από τον Μπέρναμ την άδεια να συμμετάσχει στο τηλεοπτικό ριάλιτι γνωριμιών Blind Date κι εκείνος συμφώνησε.

Έτσι, το 1992, με παντελόνι καμπάνα, σκούρο πράσινο σακάκι και κίτρινη κορδέλα στα ξανθά καρέ μαλλιά της, η Φαν Χελ εμφανίστηκε στη δημοφιλή εκπομπή του ITV.

Τον Μάρτιο του 2000 ήρθε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, ο Τζίμι. Η γέννηση του ήταν αυτούς που τους ώθησε να παντρευτούν, έπειτα από χρόνια συγκατοίκησης, όπως είχε δηλώσει ο ίδιος ο Μπέρναμ.

«Πιστεύω ότι ο γάμος είναι καλύτερος για τα παιδιά», είχε αναφέρει ο Μπέρναμ στη Daily Telegraph το 2007, προσθέτοντας: «Είμαι κάπως παραδοσιακός σε αυτά τα θέματα αν και πρέπει να παραδεχτώ ότι ο Τζίμι, ο μεγαλύτερος γιος μου, ήταν παρών στον γάμο μας, οπότε είμαι παραδοσιακός μέχρι ενός σημείου. Όταν η σύζυγός μου έμεινε έγκυος για πρώτη φορά, ήταν απόλυτο σοκ. Η πρώτη μου σκέψη ήταν: "Θεέ μου, τώρα πρέπει να παντρευτούμε"».

Οι κόρες τους, Ρόζι και Άνι, γεννήθηκαν λίγα χρόνια αργότερα, την περίοδο που το ζευγάρι ζούσε στο Μάντσεστερ. Η Ρόζι εργάζεται στην εταιρεία ποτών Jägermeister, ο Τζίμι στο Βασιλικό Κολέγιο Νοσηλευτικής, ενώ η Άνι μόλις αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ.

Ούτε η Φαν Χελ ούτε τα παιδιά αναμένεται να μετακομίσουν στη Ντάουνινγκ Στριτ. Παραμένει ωστόσο άγνωστο τι θα γίνει με τον Άξελ, τον αδέσποτο σκύλο που έχει υιοθετήσει η οικογένεια.

Φαν Χελ: Η ενασχόληση με το μάρκετινγκ και το λογότυπο του BBC

Η Φαν Χελ δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στον χώρο του μάρκετινγκ και της στρατηγικής, έχοντας συνεργαστεί μεταξύ άλλων με το Sky, ενώ έχει συμμετάσχει και στον σχεδιασμό των λογοτύπων του BBC και της Εθνικής Ομάδας Ράγκμπι της Αγγλίας.

Σε αυτή την επαγγελματική της εμπειρία αποδίδουν πολλοί τον επιτυχημένο σχεδιασμό των χαρακτηριστικών λογοτύπων της προεκλογικής εκστρατείας του Μπέρναμ, τα οποία περιλαμβάνουν μια σκίτσο-καρικατούρα του με το σήμα κατατεθέν του: το μαύρο μπλουζάκι και τα μαύρα κοκάλινα γυαλιά οράσεως.

Δεν έλειψαν πάντως και οι μικρές αναταράξεις εξαιτίας του σημερινού της ρόλου ως διευθύντριας μάρκετινγκ στην εταιρεία Iduna, στην οποία ανήκει μεγάλο μέρος του δικτύου φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων στο Μάντσεστερ.

Ως δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ, ο Μπέρναμ είχε δηλώσει τη θέση της συζύγου του και είχε αποστασιοποιηθεί από κάθε απόφαση που αφορούσε την Iduna και τις σχετικές υποδομές, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε υποψία σύγκρουσης συμφερόντων.

Οι Συντηρητικοί διαμαρτυρήθηκαν επειδή δεν είχε δηλώσει ότι η σύζυγός του κατείχε το 0,2% των μετοχών της εταιρείας, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times. Ωστόσο, η Αρχή της Περιφέρειας Μείζονος Μάντσεστερ επιβεβαίωσε ότι ο Μπέρναμ είχε λάβει νομική γνωμοδότηση πως δεν απαιτούνταν περαιτέρω δήλωση, καθώς την είχε ήδη δηλώσει ως υπάλληλο.

Με πληροφορίες από το BBC