Μάντσεστερ: Ο δράστης της επίθεσης στη συναγωγή κατηγορούνταν για βιασμό 

Ο Τζιχάντ αλ-Σάμι, ο 35χρονος Σύρος που επιτέθηκε στη συναγωγή Heaton Park Hebrew Congregation στο Μάντσεστερ σκοτώνοντας δύο ανθρώπους, βρισκόταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους κατόπιν κατηγορίας για βιασμό, αποκαλύπτει η Guardian.

Ο αλ-Σάμι, ο οποίος σκοτώθηκε από ένοπλους αστυνομικούς την Πέμπτη, κατηγορείται ότι είχε διαπράξει τη σεξουαλική επίθεση νωρίτερα φέτος. Παράλληλα, φέρεται να είχε στο παρελθόν ποινικές καταδίκες για μικρότερα αδικήματα, ωστόσο δεν βρισκόταν υπό παρακολούθηση από τις αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες ούτε είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα πρόληψης ριζοσπαστικοποίησης Prevent.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε ανήμερα του Γιομ Κιπούρ, της ιερότερης ημέρας του εβραϊκού ημερολογίου, όταν εκατοντάδες πιστοί είχαν συγκεντρωθεί στη συναγωγή. Δύο άνδρες, ο 53χρονος Έιντριαν Ντόλμπι και ο 66χρονος Μέλβιν Κράβιτς, έχασαν τη ζωή τους, ενώ αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά. Η αστυνομία έχει επιβεβαιώσει ότι ο ένας εκ των δύο θυμάτων σκοτώθηκε από σφαίρα που έριξαν οι ίδιες οι δυνάμεις ασφαλείας την ώρα που επιχειρούσαν να εξουδετερώσουν τον δράστη.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Guardian, η αστυνομία εξετάζει αν ο αλ-Σάμι σχετίζεται με απειλητικό email που είχε σταλεί το 2012 στον τότε βουλευτή των Συντηρητικών, Τζον Χάουελ. Το μήνυμα, υπογεγραμμένο με το όνομα «Jihad Alshamie», ανέφερε ότι «άνθρωποι σαν εσένα αξίζουν να πεθάνουν». Ο Χάουελ, που αποχώρησε από τη Βουλή το 2024, είχε δηλώσει τότε πως πίστευε ότι είχε στοχοποιηθεί λόγω της φιλοϊσραηλινής του στάσης.

Φωτ: EPA, αρχείου

Οι αρχές προσπαθούν τώρα να ξεδιαλύνουν το προφίλ και τα κίνητρα του δράστη. Αν και ο αλ-Σάμι είχε ποινικό μητρώο για μικρότερης βαρύτητας αδικήματα και βρισκόταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους στο πλαίσιο υπόθεσης σεξουαλικής επίθεσης, όπως μετέδωσε η Guardian, δεν υπήρχε μέχρι χθες ένδειξη ότι βρισκόταν υπό παρακολούθηση από τις αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες ή ότι είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα πρόληψης ριζοσπαστικοποίησης Prevent. Η υπουργός Εσωτερικών Σάμπανα Μαχμούδ δήλωσε ότι ο ύποπτος «δεν βρισκόταν υπό ενεργή διερεύνηση» από τις υπηρεσίες ασφαλείας πριν από την επίθεση, αν και οι έρευνες συνεχίζονται.

Οι έρευνες περιλαμβάνουν ανάλυση ψηφιακών δεδομένων, ιατροδικαστικές εξετάσεις και ανακρίσεις μαρτύρων. Οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι ένα από τα θύματα υπέστη θανατηφόρο τραύμα από σφαίρα κατά τη στιγμή της επέμβασης των ενόπλων αστυνομικών, ενώ η πλήρης ιατροδικαστική εικόνα και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αναμένονται να ρίξουν φως στο τι ακριβώς συνέβη.

Η τοπική εβραϊκή κοινότητα και κάτοικοι της περιοχής παραμένουν σοκαρισμένοι· οι αρχές έχουν ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από θρησκευτικούς χώρους και έχουν ανοίξει ειδική γραμμή ενημέρωσης για συγγενείς και πολίτες που αναζητούν πληροφορίες. Οι έρευνες της αστυνομίας και των υπηρεσιών ασφαλείας συνεχίζονται και οι αξιωματικοί καλούν όποιον έχει πληροφορίες να τις καταθέσει άμεσα.

Με πληροφορίες από Guardian