Μαντόνα και Πέδρο Πασκάλ ανάμεσα στους celebrities που ζητούν να κλείσει κέντρο της ICE στο Τέξας

Μια μεγάλη ομάδα ηθοποιών, καλλιτεχνών και προσωπικοτήτων υπέγραψε επιστολή ζητώντας το «άμεσο κλείσιμο» του κέντρου κράτησης μεταναστών στο Ντίλεϊ του Τέξας, μιας εγκατάστασης που λειτουργεί υπό την ICE και φιλοξενεί παιδιά και οικογένειες μετά από επιχειρήσεις σύλληψης μεταναστών στις ΗΠΑ.

Μεταξύ των υπογραφόντων βρίσκονται η Madonna, ο Πέδρο Πασκάλ, η εκπαιδευτικός και δημιουργός περιεχομένου Ms. Rachel, ο Τζον Λέτζεντ, ο Χαβιέ Μπαρδέμ, ο Μαρκ Ράφαλο, η Μπρίτνεϊ Γκράινερ, η Αμέρικα Φερέρα, ο Έλιοτ Πέιτζ, η Τζέιν Φόντα, η Κέκε Πάλμερ, ο Χασάν Μινάζ, η Κέιτι Κάουρικ, η Σούζαν Σάραντον και πολλοί ακόμη.

Η επιστολή απευθύνεται στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ και στην ιδιωτική εταιρεία διαχείρισης φυλακών CoreCivic, και ζητά το κλείσιμο της δομής, καταγγέλλοντας τις συνθήκες κράτησης.

Τι αναφέρεται στην επιστολή κατά της ICE

Όπως αναφέρεται, «τα παιδιά που κρατούνται σε κέντρα μεταναστευτικής κράτησης υφίστανται τραύμα, παραμέληση και συνθήκες που παραβιάζουν βασικά πρότυπα υγείας, ασφάλειας, αξιοπρέπειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Στην επιστολή γίνεται λόγος για καταγγελίες που περιλαμβάνουν έλλειψη καθαρού νερού, σάπια τρόφιμα με σκουλήκια, σοβαρή ιατρική αμέλεια, στέρηση ύπνου, άρνηση νομικής υποστήριξης, διαχωρισμό οικογενειών και αντίποινα σε όσους διαμαρτύρονται.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης πίεσης και ελέγχου γύρω από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, μετά από αλλεπάλληλες αναφορές για επικίνδυνες συνθήκες. Μεταξύ άλλων, έχουν καταγραφεί περιστατικά ιλαράς, μολυσμένο νερό και φαγητό, ανεπαρκής ιατρική φροντίδα και κακομεταχείριση κρατουμένων.

Το κέντρο είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας όταν εκεί μεταφέρθηκε ένα παιδί πέντε ετών, μετά τη σύλληψή του μαζί με τον πατέρα του στη Μινεάπολη, στο πλαίσιο αντιμεταναστευτικών επιχειρήσεων της ICE. Εικόνες του παιδιού με σακίδιο του Spider-Man έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.

Η Ms. Rachel, που έχει μιλήσει δημόσια για το θέμα, τόνισε: «Κάθε παιδί, παντού, αξίζει να νιώθει ασφαλές, να φροντίζεται και να αντιμετωπίζεται με αξιοπρέπεια. Μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι κανένα παιδί δεν πρέπει να κρατείται σε τέτοιες συνθήκες. Δεν είναι αυτό που θέλουμε να είμαστε».

Στο κείμενο της επιστολής επισημαίνεται ότι «τα παιδιά ανήκουν στα σχολεία και στις παιδικές χαρές, όχι σε κέντρα κράτησης», ενώ ζητείται η άμεση επιστροφή τους στις κοινότητες και τις οικογένειές τους, καθώς και διαφάνεια και θεσμικές αλλαγές ώστε να αποτραπούν παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον.

Η επιστολή παραμένει ανοιχτή για υπογραφές μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, με τη λίστα των υποστηρικτών να αυξάνεται συνεχώς.

Με πληροφορίες από Hollywood Reporter