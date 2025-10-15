Μαντλίν ΜακΚάν: Τεστ DNA διαψεύδει πως η stalker της οικογένειας είναι η χαμένη κόρη τους

Απορρίφθηκε ο ισχυρισμός φερόμενης ως stalker ότι είναι η Μαντλίν ΜακΚάν, αφού ένα τεστ DNA απέδειξε οριστικά ότι δεν ήταν το αγνοούμενο κορίτσι, αποκάλυψε η αστυνομία στο δικαστήριο.

Η Julia Wandelte, 24 ετών, κατηγορείται για παρενόχληση κατά της οικογένειας της Μαντλίν, η οποία εξαφανίστηκε από την Πορτογαλία το 2007 σε ηλικία τριών ετών.

Η νεαρή γυναίκα από την Πολωνία έκανε εκατοντάδες κλήσεις, στέλνοντας επίσης, μηνύματα, ηχητικά και επιστολές στην Κέιτ και Γκέρι ΜακΚάν καθώς και στα ενήλικα παιδιά τους, Σον και Αμελί, μεταξύ του 2022 και στις αρχές του έτους, ενώ εμφανίστηκε και στο σπίτι τους ζητώντας τεστ DNA.

Καταθέτοντας χθες, Τρίτη, ο ανώτερος αξιωματικός που διερευνά την υπόθεση, δήλωσε ότι είχε κινηθεί για την εξέταση της Wandelt «με την ελπίδα ότι θα μπορούσε να σταματήσει τη συμπεριφορά της απέναντι στην οικογένεια ΜακΚάν».

Μαντλίν ΜακΚάν: Πώς έγινε η λήψη DNA

Ο Mark Cranwell δήλωσε ότι 13 άτομα είχαν προηγουμένως ισχυριστεί ότι ήταν το αγνοούμενο κορίτσι, αλλά είπε: «Δεν θα παίρναμε DNA εκτός αν πιστεύαμε ότι αυτό το άτομο ήταν η Μαντλίν επειδή δεν ήθελα να προκαλέσω κάτι».

«Εάν γινόταν γνωστό στα μέσα ενημέρωσης ότι είχα πάρει DNA από ένα άτομο που πιθανότατα δεν ήταν η Μαντλίν, ανησυχούσα ότι θα υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που θα έλεγαν "Είμαι η Μαντλίν"» συνέχισε.

Και πρόσθεσε: «Έχω πραγματικά μεγάλες ανησυχίες σχετικά με το να προσεγγίσω την οικογένεια για να πω ότι σκοπεύω να πάρω DNA από ένα άτομο. Αυτό θα μπορούσε να τους αυξήσει τις ελπίδες. Θα μπορούσε να ήταν αρκετά συναισθηματικά καταστροφικό και δύσκολο για την οικογένεια».

Είπε ότι η αστυνομία είχε ήδη κρίνει πως η Wandelt δεν ήταν η Μαντλίν λόγω έλλειψης ομοιότητας και ότι ήταν δύο χρόνια μεγαλύτερη από το αγνοούμενο κορίτσι. Αλλά αφού ανακάλυψε ότι η αστυνομία του Λέστερ σχεδίαζε να συλλάβει την Wandelte με την κατηγορία της παρενόχλησης, «πήρε την απόφαση ότι το DNA θα ληφθεί κατά τη σύλληψη».

Μαντλίν ΜακΚάν: Η stalker της οικογένειας δεν είναι η χαμένη κόρη τους

«Έγινε σύγκριση. Αποδείχθηκε οριστικά ότι η Julia Wandelte δεν είναι η Μαντλίν ΜακΚάν» εξήγησε.

Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, τον Απρίλιο του 2025, ο Cranwell επισκέφθηκε την Wandelte κατά την κράτησή της και της είπε ότι το DNA της είχε συγκριθεί με της Μαντλίν και ότι τα προφίλ δεν ταίριαζαν, με την 24χρονη να απαντά: «Θέλεις πραγματικά να βρεις τη Μαντλίν;» και ο Cranwell να συνεχίζει: «Ναι».

«Υπήρχε η πιθανότητα να μην δεχτεί ποτέ ότι δεν είναι η Μαντλίν, ακόμη και όταν της παρέχονταν επιστημονικές αποδείξεις» σχολίασε ενώπιον του δικαστηρίου ο Cranwell.

Νωρίτερα, έγινε σαφές στο δικαστήριο πως η οικογένεια ΜακΚάν ήταν «τρομοκρατημένη και στενοχωρημένη από τις ανατριχιαστικές και βαθιά ενοχλητικές αλληλεπιδράσεις της με την Wandelt και την συγκατηγορούμενή της, Karen Spragg, 61 ετών, από το Κάρντιφ».

Πάντως, και οι δύο γυναίκες αρνούνται την κατηγορία της παρενόχλησης.

Με πληροφορίες από Guardian